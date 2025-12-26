Liverpool x Wolverhampton – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Liverpool x Wolverhampton pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 27 de dezembro, às 12h (horário de Brasília). A bola rola em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, em jogo válido pela 18ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Liverpool x Wolverhampton (27/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O prognóstico de Liverpool vencer ambos os tempos se sustenta pelo padrão de domínio da equipe em jogos contra adversários tecnicamente inferiores, especialmente em Anfield. Mesmo com desfalques importantes, o time de Arne Slot mantém alto nível de intensidade, controle territorial e volume ofensivo ao longo dos 90 minutos, o que reduz oscilações de rendimento entre as etapas e favorece vantagens parciais e finais.

Além disso, o Wolverhampton chega fragilizado, com dificuldades claras para competir em alto nível na Premier League. A equipe sofre para sustentar organização defensiva, apresenta baixa capacidade de reação quando sai atrás no placar e tende a ser pressionada durante todo o jogo. Esse cenário amplia a probabilidade de o Liverpool se impor tanto no primeiro quanto no segundo tempo.

Liverpool venceu o 1º tempo em cinco dos seis jogos mais recentes da Premier League Liverpool venceu o 2º tempo em seis dos últimos oito partidas recentes na competição Wolverhampton sofreu ao menos um gol em cada tempo em sete dos últimos dez jogos da temporada

Outros palpites para Liverpool x Wolverhampton

Os palpites apontam para um cenário de amplo controle do Liverpool em Anfield. O mercado ambas marcam: não ganha força pela fragilidade ofensiva do Wolverhampton, dono do pior ataque da Premier League, com apenas nove gols em 17 rodadas, contra 28 do Liverpool no mesmo recorte. A tendência é de domínio territorial dos Reds e poucas oportunidades concedidas ao adversário.

Já o palpite em Liverpool marcar o primeiro gol ainda no 1º tempo se sustenta pelo padrão de pressão inicial da equipe e pela recorrente vulnerabilidade defensiva dos Wolves desde os minutos iniciais. Para completar, Hugo Ekitiké marcar a qualquer momento surge como opção de valor, considerando a boa fase do atacante, que soma 11 gols na temporada e vem de cinco gols nas últimas quatro partidas, consolidando-se como principal referência ofensiva do Liverpool.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool chega à 18ª rodada da Premier League ocupando a quinta colocação, com 29 pontos, ainda firme na briga pelas primeiras posições. A equipe vem embalada após vitória fora de casa sobre o Tottenham por 2 a 1, resultado que reforça o bom momento competitivo e a consistência do trabalho de Arne Slot.

Mesmo com mudanças no elenco ao longo da temporada, o time mantém como principal ponto forte a intensidade ofensiva, o controle do jogo em Anfield e a capacidade de pressionar o adversário desde os primeiros minutos.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Curtis Jones; Dominik Szoboszlai e Mac Allister; Florian Wirtz e Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Wolverhampton - Momento e escalação

O Wolverhampton chega para a 18ª rodada em situação extremamente delicada na Premier League. A equipe ocupa a lanterna da competição, com apenas dois pontos somados, ainda sem nenhuma vitória na temporada.

Com a pior campanha do campeonato, o cenário de rebaixamento se mostra cada vez mais concreto, principalmente pela diferença de 16 pontos para o primeiro time fora da zona.

Provável escalação do Wolverhampton: José Sá; Matt Doherty, Ladislav Krejci e Hugo Bueno; Hoever, João Gomes e André; Fer López e David Wolfe; Strand Larsen e Hwang. Técnico: Rob Edwards.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool x Wolverhampton

O histórico recente entre Liverpool e Wolverhampton fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Liverpool x Wolverhampton

16/02/2025 – Liverpool 2 x 1 Wolverhampton (Premier League) 28/09/2024 – Wolverhampton 1 x 2 Liverpool (Premier League) 19/05/2024 – Liverpool 2 x 0 Wolverhampton (Premier League) 16/09/2023 – Wolverhampton 1 x 3 Liverpool (Premier League) 01/03/2023 – Liverpool 2 x 0 Wolverhampton (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Wolverhampton

O Liverpool emplacou uma sequência de cinco vitórias seguidas sobre o Wolverhampton nos confrontos diretos A defesa dos Wolves foi vazada em cinco dos últimos duelos contra o Liverpool Os Reds abriram o placar em quatro dos últimos cinco encontros entre as equipes Jogos entre Liverpool e Wolverhampton terminaram com menos de 10,5 escanteios em oito das últimas dez partidas Em quatro dos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool foi para o intervalo em vantagem no placar

Comparação de Odds para Liverpool x Wolverhampton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 2,20 1,60 Betano 2,30 1,63 Br4 2,30 1,65

Resumo dos palpites do Lance para Liverpool x Wolverhampton

