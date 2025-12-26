Liverpool x Wolverhampton – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela Premier League
Confira os palpites do Lance para Liverpool x Wolverhampton pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 27 de dezembro, às 12h (horário de Brasília). A bola rola em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, em jogo válido pela 18ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Liverpool x Wolverhampton (27/12)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O prognóstico de Liverpool vencer ambos os tempos se sustenta pelo padrão de domínio da equipe em jogos contra adversários tecnicamente inferiores, especialmente em Anfield. Mesmo com desfalques importantes, o time de Arne Slot mantém alto nível de intensidade, controle territorial e volume ofensivo ao longo dos 90 minutos, o que reduz oscilações de rendimento entre as etapas e favorece vantagens parciais e finais.
Além disso, o Wolverhampton chega fragilizado, com dificuldades claras para competir em alto nível na Premier League. A equipe sofre para sustentar organização defensiva, apresenta baixa capacidade de reação quando sai atrás no placar e tende a ser pressionada durante todo o jogo. Esse cenário amplia a probabilidade de o Liverpool se impor tanto no primeiro quanto no segundo tempo.
- Liverpool venceu o 1º tempo em cinco dos seis jogos mais recentes da Premier League
- Liverpool venceu o 2º tempo em seis dos últimos oito partidas recentes na competição
- Wolverhampton sofreu ao menos um gol em cada tempo em sete dos últimos dez jogos da temporada
Outros palpites para Liverpool x Wolverhampton
Os palpites apontam para um cenário de amplo controle do Liverpool em Anfield. O mercado ambas marcam: não ganha força pela fragilidade ofensiva do Wolverhampton, dono do pior ataque da Premier League, com apenas nove gols em 17 rodadas, contra 28 do Liverpool no mesmo recorte. A tendência é de domínio territorial dos Reds e poucas oportunidades concedidas ao adversário.
Já o palpite em Liverpool marcar o primeiro gol ainda no 1º tempo se sustenta pelo padrão de pressão inicial da equipe e pela recorrente vulnerabilidade defensiva dos Wolves desde os minutos iniciais. Para completar, Hugo Ekitiké marcar a qualquer momento surge como opção de valor, considerando a boa fase do atacante, que soma 11 gols na temporada e vem de cinco gols nas últimas quatro partidas, consolidando-se como principal referência ofensiva do Liverpool.
Análise e Forma dos Times
Liverpool - Momento e escalação
O Liverpool chega à 18ª rodada da Premier League ocupando a quinta colocação, com 29 pontos, ainda firme na briga pelas primeiras posições. A equipe vem embalada após vitória fora de casa sobre o Tottenham por 2 a 1, resultado que reforça o bom momento competitivo e a consistência do trabalho de Arne Slot.
Mesmo com mudanças no elenco ao longo da temporada, o time mantém como principal ponto forte a intensidade ofensiva, o controle do jogo em Anfield e a capacidade de pressionar o adversário desde os primeiros minutos.
Provável escalação do Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Curtis Jones; Dominik Szoboszlai e Mac Allister; Florian Wirtz e Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
Wolverhampton - Momento e escalação
O Wolverhampton chega para a 18ª rodada em situação extremamente delicada na Premier League. A equipe ocupa a lanterna da competição, com apenas dois pontos somados, ainda sem nenhuma vitória na temporada.
Com a pior campanha do campeonato, o cenário de rebaixamento se mostra cada vez mais concreto, principalmente pela diferença de 16 pontos para o primeiro time fora da zona.
Provável escalação do Wolverhampton: José Sá; Matt Doherty, Ladislav Krejci e Hugo Bueno; Hoever, João Gomes e André; Fer López e David Wolfe; Strand Larsen e Hwang. Técnico: Rob Edwards.
Confronto direto e estatísticas de Liverpool x Wolverhampton
O histórico recente entre Liverpool e Wolverhampton fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Liverpool x Wolverhampton
- 16/02/2025 – Liverpool 2 x 1 Wolverhampton (Premier League)
- 28/09/2024 – Wolverhampton 1 x 2 Liverpool (Premier League)
- 19/05/2024 – Liverpool 2 x 0 Wolverhampton (Premier League)
- 16/09/2023 – Wolverhampton 1 x 3 Liverpool (Premier League)
- 01/03/2023 – Liverpool 2 x 0 Wolverhampton (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Wolverhampton
- O Liverpool emplacou uma sequência de cinco vitórias seguidas sobre o Wolverhampton nos confrontos diretos
- A defesa dos Wolves foi vazada em cinco dos últimos duelos contra o Liverpool
- Os Reds abriram o placar em quatro dos últimos cinco encontros entre as equipes
- Jogos entre Liverpool e Wolverhampton terminaram com menos de 10,5 escanteios em oito das últimas dez partidas
- Em quatro dos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool foi para o intervalo em vantagem no placar
Comparação de Odds para Liverpool x Wolverhampton
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Resumo dos palpites do Lance para Liverpool x Wolverhampton
- Vencer ambos os tempos: Liverpool (2,40 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: não (1,75 na Betsson)
- Marcar 1º gol do 1º tempo: Liverpool (1,57 na Superbet)
- Marcar em qualquer momento: Hugo Ekitiké (1,79 na Betano)
