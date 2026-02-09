O Lance! apresenta os melhores palpites para Vitória x Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta terça-feira, 10 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, com transmissão ao vivo no Globoplay, SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Vitória x Flamengo (10/02/2026)

O Flamengo vive um início de temporada muito abaixo do esperado para uma equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2025. Com apenas duas vitórias em nove partidas disputadas, um dos principais problemas tem sido a dificuldade nos inícios de jogo, já que o Rubro-Negro saiu atrás no placar na grande maioria das derrotas, precisando correr atrás do resultado.

Do outro lado, o Vitória vem apresentando justamente o padrão oposto. A equipe baiana tem se destacado pelos bons começos de partida nos jogos mais recentes, conseguindo abrir o marcador em diversas oportunidades e impondo seu ritmo desde os primeiros minutos.

Diante desse contraste claro entre os inícios de jogo das duas equipes, o palpite para o Vitória marcar o primeiro gol da partida, jogando em casa, surge como uma ótima opção para o confronto.

O Vitória abriu o placar em cinco dos últimos sete jogos O Flamengo sofreu o primeiro gol em seis dos últimos oito jogos Nas seis partidas que sofreu o primeiro gol, o Flamengo soma cinco derrotas e um empate

Outros palpites para Vitória x Flamengo

Somando a fragilidade defensiva recente do Flamengo — que sofreu gols em cinco partidas consecutivas — ao histórico do confronto diante do Vitória, o cenário favorece fortemente o mercado de ambas as equipes marcam. O time baiano foi vazado nos últimos sete jogos contra o Rubro-Negro, enquanto em quatro dos últimos cinco compromissos do Flamengo também houve gols para os dois lados.

Outro palpite que ganha bastante força é o de mais de 2,5 gols. Os confrontos entre Vitória e Flamengo historicamente apresentam placares elevados, com seis dos últimos sete jogos superando essa linha. Além disso, as últimas dez partidas do Flamengo registram média de 2,9 gols totais, reforçando o perfil ofensivo e aberto do duelo.

Por fim, o mercado de escanteios iniciais também aparece com valor. O Vitória vem se destacando pelos bons começos de partida, com forte volume ofensivo desde os primeiros minutos, o que resultou na equipe cobrando o primeiro escanteio em sete dos últimos dez jogos. Atuando em casa, a tendência é de protagonismo do time baiano — cenário que sustenta o palpite para o Vitória registrar o primeiro tiro de canto da partida.

Análise e Forma dos Times

Vitória - Momento e escalação

O Vitória vem apresentando certa oscilação neste início de temporada. Em nove partidas disputadas, a equipe conquistou apenas três vitórias e ocupa atualmente a terceira colocação do Campeonato Baiano. No compromisso mais recente pelo estadual, ficou no empate em 2 a 2 diante do AD Jequié.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro Baiano estreou com vitória sobre o Remo, mas acabou sofrendo uma goleada por 5 a 1 para o Palmeiras na segunda rodada. Agora, o Vitória recebe o Flamengo em seus domínios com o objetivo de conquistar um resultado positivo diante da torcida e manter um início competitivo no Brasileirão.

Provável escalação do Vitória: Gabriel Vasconselos; Nathan Mendes, Riccieli, Neris, Zé Marcos e Ramon; Erick, Caique, Gabriel Baralhas e Aitor Cantalapiedra; Fabrício Santos. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo voltou ao caminho das vitórias no último compromisso ao golear o Sampaio Corrêa-RJ por 7 a 1, pelo Campeonato Carioca. Com o resultado, o Rubro-Negro terminou a primeira fase na quarta colocação de seu grupo e garantiu classificação para a próxima etapa da competição.

Antes da goleada, a equipe vinha de uma sequência negativa de quatro partidas sem vencer, com três derrotas no período, o que havia aumentado a pressão neste início de temporada.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda busca seu primeiro triunfo, após somar uma derrota e um empate nas duas rodadas iniciais. A boa notícia para o próximo confronto é o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Provável escalação do Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá, Giorgian De Arrascaeta e Everton (Gonzalo Plata); Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luis.

Confronto direto e estatísticas de Vitória x Flamengo

O histórico recente entre Vitória e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Vitória x Flamengo

25/08/2025 - Flamengo 8 x 0 Vitória - (Campeonato Brasileiro)

06/04/2025 - Vitória 1 x 2 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)

08/12/2024 - Flamengo 2 x 2 Vitória - (Campeonato Brasileiro)

24/07/2024 - Vitória 1 x 2 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)

23/08/2023 - Flamengo 1 x 0 Vitória - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Vitória x Flamengo

Em todas as competições foram disputados 52 jogos entre as duas equipes, com 32 vitórias do Flamengo, dez empates e dez triunfos do Vitória A equipe do Vitória marcou o primeiro gol em cinco dos últimos sete jogos Em seis dos últimos oito jogos o Flamengo saiu atrás do placar As últimas dez partidas do Rubro-Negro registram média de 2,9 gols marcados O Vitória teve o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Vitória x Flamengo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Vitória x Flamengo

