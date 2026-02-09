O Lance! apresenta os melhores palpites para Chelsea x Leeds, pela 26ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta terça-feira, 10 de fevereiro, às 16h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, Londres, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Chelsea x Leeds (10/02/2026)

O confronto entre o Chelsea e o Leeds United tem grande potencial para ser bastante movimentado, com bom número de gols marcados. Com ambas as equipes vivendo momentos positivos na temporada, a tendência é de posturas ofensivas em busca do resultado.

O Chelsea chega embalado por uma sequência de quatro vitórias consecutivas na Premier League, apresentando boa produção ofensiva. No entanto, a equipe sofreu gols em todos os últimos cinco jogos, evidenciando certa fragilidade defensiva.

Já o Leeds também vem com bom volume no ataque, tendo marcado 17 gols nas últimas dez partidas, embora tenha sido vazado nos três compromissos mais recentes.

Diante desse cenário de ataques eficientes e defesas que vêm cedendo espaços, o palpite para muitos gols na partida e para ambas as equipes marcarem surge como uma ótima opção para o duelo.

Em quatro das últimas cinco partidas dos Blues tivemos mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcando Em cinco dos últimos sete jogos do Leeds tivemos gols para ambas as equipes No histórico do confronto, em cinco dos últimos seis jogos entre as equipes tivemos mais de 2,5 gols marcados

Outros palpites para Chelsea x Leeds

João Pedro vive uma excelente fase com a camisa do Chelsea. O atacante brasileiro marcou quatro gols nos últimos cinco jogos e, na temporada, já soma 12 gols e cinco assistências, sendo uma das principais peças ofensivas da equipe. Diante desse ótimo momento, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva de João Pedro.

No mercado disciplinar, o Chelsea se destaca negativamente na Premier League. A equipe aparece como a segunda que mais recebeu cartões na competição, com 54 amarelos e cinco vermelhos. Nas últimas dez partidas, a média é de 2,3 advertências por jogo, número que sustenta o palpite para cartões dos mandantes neste confronto.

Já no mercado de escanteios, o padrão recente dos Blues tem sido de números mais contidos, muito em função do estilo de jogo com maior posse de bola e jogadas trabalhadas, especialmente atuando em casa. Em quatro dos últimos cinco jogos do Chelsea e em cinco dos últimos seis confrontos diretos, a linha de escanteios não foi superada — cenário que reforça o palpite para baixo número de tiros de canto na partida.

Análise e Forma dos Times

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea vive um claro momento de ascensão na temporada. Com seis vitórias nas últimas sete partidas, a mudança no comando técnico trouxe novos ares ao clube, refletindo rapidamente nos resultados dentro de campo. Atualmente na quinta colocação da Premier League, os Blues vêm de quatro triunfos consecutivos na competição.

No compromisso mais recente, o Chelsea venceu o Wolverhampton com grande atuação de Cole Palmer, que marcou um hat-trick e teve sua melhor performance desde o retorno de lesão. Agora, a equipe londrina recebe o Leeds United com o objetivo de manter o embalo positivo e conquistar mais uma vitória para seguir subindo na tabela do campeonato.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer e Enzo Fernández; João Pedro; Técnico: Liam Rosenior.

Leeds - Momento e escalação

O Leeds United também atravessa um bom momento na temporada. Com três vitórias nas últimas cinco partidas, a equipe vem somando pontos importantes e abrindo distância da zona de rebaixamento. Atualmente, com 29 pontos conquistados, ocupa a 16ª colocação da Premier League.

No compromisso mais recente, o Leeds conquistou uma vitória expressiva por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest, resultado que confirmou a boa fase vivida pelo time. Agora, a equipe viaja até Londres para encarar o Chelsea, com o objetivo de manter o embalo e buscar mais um resultado positivo fora de casa.

Provável escalação do Leeds: Karl Darlow; James Justin, Joe Rodon e Pascal Struijk; Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ilia Gruev e Gabriel Gudmundsson; Brenden Aaronson, Calvert-Lewin e Noah Okafor. Técnico: Daniel Farke.

Confronto direto e estatísticas de Chelsea x Leeds

O histórico recente entre Chelsea e Leeds é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Chelsea x Leeds

03/12/2025 - Leeds 3 x 1 Chelsea - (Premier League)

28/02/2024 - Chelsea 3 x 2 Leeds - (Copa da Inglaterra)

04/03/2023 - Chelsea 1 x 0 Leeds - (Premier League)

21/08/2022 - Leeds 3 x 0 Chelsea - (Premier League)

11/05/2022 - Leeds 0 x 3 Chelsea - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Chelsea x Leeds

Em todas as competições foram disputados 110 jogos entre as duas equipes, com 39 vitórias do Chelsea, 30 empates e 41 triunfos do Leeds United Em cinco dos últimos seis jogos entre as equipes tivemos mais de 2,5 gols marcados Em quatro dos últimos cinco jogos do Chelsea tivemos ambas as equipes marcando e mais de 2,5 gols João Pedro registra 12 gols e cinco assistências com a camisa dos Blues nessa temporada O Chelsea registra média de 2,3 cartões por partida na Premier League

Comparação de Odds para Chelsea x Leeds

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Chelsea x Leeds

