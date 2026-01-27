O Lance! apresenta os melhores palpites para Liverpool x Qarabag, pela oitava rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), em Anfield Road, em Liverpool, Inglaterra, com transmissão ao vivo no HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Liverpool x Qarabag (28/01/2026)

O Liverpool vive seu segundo ano sob o comando de Arne Slot abaixo das expectativas criadas pelos resultados da temporada passada e pelas contratações realizadas para reforçar o elenco. Um dos principais pontos negativos tem sido o setor defensivo, que não consegue manter a mesma consistência de outras épocas. Isso se reflete no baixo número de jogos sem sofrer gols, aumentando a exigência sobre o ataque para a conquista de resultados positivos.

Somado a isso, o Qarabag atravessa um bom momento ofensivo, com 22 gols marcados nas últimas dez partidas, além da necessidade de um resultado positivo para assegurar vaga na próxima fase. Diante desse cenário, o palpite para ambas as equipes marcarem gols surge como uma ótima opção para o confronto.

O Liverpool registra média de 1,7 gol marcado e 1,4 gol sofrido por partida nessa temporada Em quatro dos últimos seis jogos do Liverpool tivemos ambas as equipes marcando Das últimas dez partidas do Qarabag, verificou-se ambas as equipes marcam em oito oportunidades

Outros palpites para Liverpool x Qarabag

O Qarabag atravessa uma sequência muito positiva em seus jogos recentes, registrando apenas nove cartões recebidos nas últimas dez partidas — sendo apenas um deles no primeiro tempo. Trata-se de uma equipe bastante disciplinada, com média baixa de faltas cometidas por jogo, o que reforça nosso palpite para que os visitantes não recebam cartões na primeira etapa nesse próximo confronto.

O colombiano Camilo Durán é o principal destaque do Qarabag nesta edição da Champions League. Titular nas sete partidas da equipe na competição, o atacante soma quatro gols marcados e média de 2,3 finalizações por jogo, com taxa de conversão de 25%. Diante desses números, nosso palpite em uma atuação decisiva do jogador se mostra uma ótima opção.

Já o volume de escanteios totais tem ultrapassado a linha em cinco das últimas sete partidas do Liverpool. No recorte dos últimos dez jogos, Liverpool e Qarabag registram médias de 6,5 e 5,7 escanteios por partida, respectivamente. Esses números sustentam nosso palpite para mais um confronto com alto número de tiros de canto, impulsionado pela postura ofensiva das duas equipes em busca do resultado.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool chega para o último compromisso da fase de liga da Champions League na quarta colocação da tabela. Os Reds somam 15 pontos, com cinco vitórias e duas derrotas, e entram em campo buscando um resultado positivo contra o Qarabag para garantir a vaga direta no mata-mata da competição, dentro do Top 8, sem depender de outros resultados.

O técnico Arne Slot segue sem poder contar com Giovanni Leoni e Alexander Isak, ambos com lesões mais graves e que ainda exigem maior tempo de recuperação. Connor Bradley, Ibrahima Konaté e Federico Chiesa também permanecem como desfalques, entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Mohamed Salah e Hugo Ekitilké. Técnico: Arne Slot.

Qarabag - Momento e escalação

O Qarabag, por sua vez, chega para a última rodada na 18ª colocação, com 10 pontos somados — três vitórias, um empate e três derrotas. A equipe também precisa de um resultado positivo para garantir vaga na fase de playoffs da competição sem depender de outros jogos.

A única dúvida para o confronto é o brasileiro Kady Borges. Diante da importância da partida, o técnico Gurban Gurbanov deve escalar força máxima.

Provável escalação do Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina e Elvin Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir e Joni Montiel; Camilo Durán. Técnico: Gurban Gurbanov.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool x Qarabag

O histórico recente entre Liverpool e Qarabag é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Qarabag

Este será o primeiro confronto oficial entre Liverpool e Qarabag O Liverpool registra nessa temporada 57 gols marcados e 47 gols sofridos nos 34 jogos disputados O Qarabag vem com 63 gols marcados e 32 gols sofridos em 31 jogos na temporada O Qarabag registra apenas um cartão recebido no primeiro tempo nas últimas dez partidas Em cinco das últimas sete partidas dos Reds tivemos mais de 10,5 escanteios



Comparação de Odds para Liverpool x Qarabag

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Liverpool x Qarabag

