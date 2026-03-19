Osasuna x Girona – Palpites, análise e odds (21/03)

Osasuna e Girona se enfrentam no El Sadar no sábado, 21 de março, em um duelo que carrega peso real para os dois clubes. Empatados com 34 pontos e separados por uma única posição na tabela da La Liga, nenhum dos lados pode se dar ao luxo de perder mais terreno em uma faixa intermediária congestionada.

Os comandados de Alessio Lisci chegam a este jogo machucados após uma derrota de 3 a 1 para a Real Sociedad, partida em que Gonçalo Guedes destruiu a defesa antes de Víctor Muñoz descontar no final. O Girona, por outro lado, desembarca em Pamplona voando após uma convincente goleada de 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao em Montilivi, com Bryan Gil, Azzedine Ounahi e Claudio Echeverri balançando as redes.

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Análise da partida

O Osasuna ocupa a 11ª posição com nove vitórias, sete empates e 12 derrotas em 28 partidas. O desempenho como mandante conta uma história bem diferente dos números fora de casa: sete vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas no El Sadar contra um retorno miserável nas viagens.

Ante Budimir tem sido o motor do ataque durante toda a temporada, marcando 13 gols na La Liga e carregando o peso ofensivo praticamente sozinho. Os números em casa impressionam. O Osasuna marca em média 2,6 gols por jogo no El Sadar, onde 92% das partidas tiveram mais de 1,5 gols.

A torcida de Pamplona transforma o estádio em um caldeirão, e a intensidade nos duelos físicos torna a vida difícil para qualquer visitante. Apenas Barcelona e Real Madrid saíram de lá com os três pontos nesta temporada.

O embalo travou com empates contra Mallorca (2 a 2) e Villarreal (2 a 2) antes do colapso em Anoeta, onde a equipe cometeu erros defensivos graves e pagou caro nos primeiros 30 minutos. Voltar a vencer em casa agora é fundamental para manter distância da zona de rebaixamento.

O Girona ocupa a 12ª posição, também com 34 pontos, após oito vitórias, 10 empates e 10 derrotas. O técnico Míchel comandou uma temporada de altos e baixos: seu time venceu o Barcelona por 2 a 1 em fevereiro, mas também perdeu para o Elche por 3 a 0 no início da campanha.

Fora de casa, o Girona acumula três vitórias, seis empates e cinco derrotas, com uma média de 1,4 gols marcados por partida como visitante. São números que refletem uma equipe que sabe competir longe de Montilivi, mas que raramente domina.

A vitória por 3 a 0 sobre o Athletic foi, sem dúvida, a atuação mais completa do Girona desde aquela famosa noite contra o Barcelona. Ounahi brilhou com um gol e uma atuação de encher os olhos, enquanto Echeverri mostrou por que o Girona apostou nele.

Com apenas nove rodadas restantes, os dois clubes precisam acumular pontos para garantir a salvação matemática e assegurar a melhor classificação possível. Uma vitória aqui pode significar tranquilidade para as semanas finais; uma derrota pode reacender a pressão quando ninguém quer lidar com ela.

Outros palpites para Osasuna x Girona

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Confrontos diretos

Em 16 confrontos na história entre esses dois clubes, o Girona leva vantagem com sete vitórias contra cinco do Osasuna, além de quatro empates. A média de gols por partida neste duelo fica um pouco acima de dois, indicando encontros tipicamente equilibrados.

O Girona venceu o jogo do primeiro turno por 1 a 0 em Montilivi, em janeiro, com Vladyslav Vanat marcando o único gol em uma partida na qual o Osasuna criou chances. No El Sadar, porém, a dinâmica muda. Nos últimos três duelos em casa, o Osasuna venceu dois e perdeu apenas um. O fator casa em Pamplona não pode ser ignorado.

Notícias de Osasuna e Girona

Osasuna: notícias e desfalques

O Osasuna deve contar com o retorno de Rubén García e Raúl García, que cumpriram suspensão contra a Real Sociedad. O único desfalque de longa duração continua sendo Iker Benito, afastado desde outubro com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e ainda a meses de voltar aos gramados.

Alejandro Catena, que alcançou 100 jogos oficiais pelo clube em Anoeta, será o pilar da defesa ao lado de Jorge Herrando. Enzo Boyomo está disponível novamente após retornar da Copa Africana de Nações, mas tem enfrentado dificuldades para reconquistar a titularidade.

Osasuna escalação provável (4-2-3-1): Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Enzo Boyomo e Javi Galán; Jon Moncayola e Lucas Torró; Víctor Muñoz, Aimar Oroz e Rubén García; Ante Budimir. Técnico: Alessio Lici.

Girona: notícias e desfalques

O Girona tem uma lista de lesionados mais extensa. Donny van de Beek está fora até maio com ruptura do tendão de Aquiles, Marc-André ter Stegen segue afastado após cirurgia no tendão durante seu empréstimo, Juan Carlos está fora por tempo indeterminado e Portu não retornará até junho.

Álex Moreno foi descartado até meados de março e fará teste de última hora, embora sua participação siga duvidosa. Vítor Reis está disponível novamente após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Girona escalação provável (4-2-3-1): Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Daley Blind, Alejandro Francés e Arnau Martínez; Fran Beltrán e Axel Witsel; Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi e Joel Roca; Vladyslav Vanat. Técnico: Michel.

Destaques individuais de Osasuna x Girona

Jogador destaque · CA Osasuna Ante Budimir 13 Gols na La Liga 26 Jogos como titular 2.8 Finalizações por 90 min 65% Duelos aéreos vencidos Jogador destaque · Girona FC Viktor Tsygankov 7 Gols na La Liga 5 Assistências na La Liga 2.1 Passes decisivos por 90 min 58% Dribles completos

Os técnicos

Alessio Lisci assumiu o Osasuna no verão de 2025 após impressionar no Mirandés na LaLiga Hypermotion, onde levou o clube a um quarto lugar e à final do playoff de acesso. O técnico italiano, que iniciou sua carreira no futebol espanhol treinando as categorias de base do Levante, privilegia um 4-2-3-1 estruturado com pressão agressiva em casa e um bloco baixo disciplinado fora.

Míchel está no Girona desde 2021 e orquestrou uma das campanhas mais notáveis da história da La Liga quando seu time terminou em terceiro lugar em 2023-24. Esta temporada tem sido um banho de realidade, com o elenco enfraquecido por saídas e lesões. Ele continua exigindo futebol baseado em posse de bola com jogo posicional alto, embora o sistema tenha se tornado mais pragmático por necessidade.

Prévia Tática

Os dois times provavelmente entrarão em campo no 4-2-3-1, o que cria um interessante duelo espelho. A principal batalha tática se desenrolará no triângulo do meio-campo, onde Moncayola e Torró tentarão desorganizar a saída de bola do Girona enquanto Beltrán e Witsel buscam ditar o ritmo.

A maior arma do Osasuna no El Sadar é sua intensidade na pressão. O time de Lisci gera energia das arquibancadas e canaliza isso em duelos agressivos, especialmente nos primeiros 20 minutos.

Por outro lado, a habilidade de Tsygankov de se aproximar por dentro a partir da direita e combinar com Vanat pode criar problemas para Galán, que às vezes é pego em posições avançadas.

Um fator que merece atenção é o corredor esquerdo do ataque do Osasuna. Raúl Moro, emprestado pelo Ajax, já mostrou que pode desequilibrar com dribles e cruzamentos. Arnau Martínez terá trabalho para conter suas investidas, e qualquer desvantagem nesse duelo individual pode resultar em cruzamentos perigosos para Budimir na área.

O ritmo do jogo será determinante. Se o Osasuna conseguir impor uma partida fragmentada, com muitas faltas e interrupções, tira o Girona de seu conforto. Se o Girona conseguir acelerar a circulação e fazer a bola rodar com fluidez, pode neutralizar a agressividade dos donos da casa e encontrar os espaços que precisa.

Prognóstico de placar exato para Osasuna x Girona

Previsão de Placar Osasuna 3 x 2 Girona O Osasuna é uma máquina ofensiva em casa nesta temporada, mas o Girona tem qualidade suficiente para não sair de Pamplona sem marcar. Espere um jogo aberto e com gols dos dois lados. O retrospecto do Osasuna no El Sadar fala por si só: sete vitórias e apenas duas derrotas em toda a temporada, com média de 2,6 gols por partida em casa.

Budimir está em excelente forma com 13 gols na La Liga e marcou em cinco de suas últimas oito partidas como mandante. O retorno de Rubén García e Raúl García após suspensão fortalece as opções de Lisci.

O Girona chega embalado pela goleada de 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, com Ounahi e Echeverri em destaque. A equipe de Míchel tem qualidade ofensiva de sobra com Vanat e Tsygankov para punir qualquer vacilo.

A fragilidade defensiva do Girona em escanteios e a superioridade aérea do Osasuna, com Budimir e Catena (194 cm), podem ser determinantes nas bolas paradas. Previsão final: O Osasuna vence por 3 a 2 em um jogo eletrizante no El Sadar, com a torcida de Pamplona empurrando o time após a decepcionante derrota em Anoeta. A competência nas bolas paradas e a intensidade da pressão alta inclinam a balança para os donos da casa.

Resumo do palpites do Lance para Osasuna x Girona