Lens x Angers – Palpites, análise e odds (21/03)

O Stade Bollaert abre a 27ª rodada da Ligue 1 nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, às 16h45 (horário de Brasília), com o Lens recebendo o Angers. Para os Sang et Or, o jogo tem peso alto na briga pelo título, já que a equipe soma 56 pontos e aparece a apenas um do PSG, que ainda tem uma partida a menos.

Em casa, cada rodada passa a ter caráter decisivo para o Lens. Qualquer novo tropeço pode custar caro em uma disputa tão apertada no topo da tabela.

Do outro lado, o Angers chega em situação mais confortável. O clube ocupa a 12ª posição, com 32 pontos, e tem 13 de vantagem sobre o Auxerre, que abre a zona de repescagem, cenário que deixa a permanência muito bem encaminhada.

Ainda assim, o momento recente da equipe é ruim. O SCO perdeu quatro dos últimos cinco jogos e marcou apenas um gol nesse recorte, números que ajudam a explicar a pressão menor na tabela, mas a confiança mais baixa para este confronto.

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Análise da partida

O balanço geral do Lens na temporada é bastante forte. A equipe soma 18 vitórias, dois empates e seis derrotas, com 49 gols marcados e apenas 23 sofridos, números que sustentam sua presença na disputa pelo topo da Ligue 1.

O momento recente, porém, é menos estável. Nos últimos quatro jogos do campeonato, o time venceu apenas uma vez, com empate diante do Strasbourg e derrotas para Monaco e Lorient. Após o revés mais recente, Pierre Sage apontou queda de intensidade física e concentração, especialmente fora de casa.

Mesmo assim, o Lens segue muito forte em seu estádio. O clube venceu 11 dos 13 jogos que disputou no Bollaert nesta Ligue 1, com apenas duas derrotas, registrando o melhor desempenho como mandante da competição.

Do outro lado, o Angers vive um cenário mais delicado. A equipe tem nove vitórias, cinco empates e 12 derrotas, com apenas 23 gols marcados e 32 sofridos, o que a coloca entre os ataques menos produtivos da liga.

Fora de casa, o rendimento piora ainda mais. O time venceu apenas três vezes em 13 partidas como visitante e soma apenas 12 pontos nesse recorte, número que ajuda a explicar a dificuldade para subir na tabela.

A fase recente também preocupa bastante. O Angers perdeu quatro dos últimos cinco jogos, marcou apenas uma vez nesse período e passou em branco em quatro dessas partidas, configurando sua pior sequência ofensiva na temporada.

Outros palpites para Lens x Angers

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Confrontos diretos

Desde 1948, o retrospecto entre os dois clubes é relativamente equilibrado, com leve vantagem para o Lens. São 23 vitórias do time lensois, contra 18 do Angers, além de 17 empates.

O recorte mais recente, porém, mostra domínio claro do Lens. A equipe venceu os últimos seis confrontos entre os clubes em todas as competições, enquanto a última vitória do Angers aconteceu em 29 de novembro de 2020, por 3 x 1, justamente no Bollaert.

No jogo de ida desta temporada, disputado em 30 de novembro de 2025, o Lens venceu por 2 x 1 no Stade Raymond-Kopa. Florian Thauvin marcou duas vezes, enquanto Harouna Djibirin descontou para o Angers com seu primeiro gol na Ligue 1.

A reta final daquela partida ainda teve polêmica. Um pênalti marcado para o Angers aos 84 minutos acabou anulado pelo VAR, que entendeu que Prosper Peter exagerou no contato com Sarr. O lance manteve a vitória lensoise até o apito final.

Notícias do Lens e Angers

RC Lens: enfermaria cheia, mas com profundidade de elenco

Pierre Sage segue lidando com uma lista importante de desfalques. Na defesa, Jonathan Gradit e Samson Baidoo continuam fora há mais tempo, enquanto Kyllian Antonio e Ruben Aguilar até podem voltar em breve, mas ainda não devem ficar disponíveis para este jogo.

Arthur Masuaku também segue fora, já que cumprirá o terceiro e último jogo de suspensão. No setor ofensivo, a ausência pesa com Wesley Saïd, um dos artilheiros do time na Ligue 1, lesionado desde o aquecimento da partida contra o Lyon, no início de março.

Mesmo com essas baixas, o Lens tem mostrado boa capacidade de reposição. A vitória por 3 x 0 sobre o Metz, conquistada com um elenco desfalcado, reforçou a ideia de que o grupo mantém competitividade mesmo quando precisa recorrer mais aos reservas.

Provável escalação do Lens (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou e Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Sangaré e Udol; Thauvin e Sima; Édouard. Técnico: Pierre Sage.

Angers SCO: sem os emprestados do Lens e sem laterais

O Angers terá dois desfalques importantes para a partida. O goleiro Hervé Koffi e o atacante Goduine Koyalipou, ambos emprestados pelo Lens, não podem atuar por questões contratuais.

A ausência de Koffi pesa bastante, já que ele vinha sendo um dos destaques da equipe na Ligue 1 e deve ser substituído pelo jovem Zinga. Na defesa, o cenário também inspira cuidado.

Carlens Arcus sentiu dores no púbis após deixar o jogo contra o Nice ainda no primeiro tempo e não treinou normalmente no início da semana. Jacques Ekomié, que sofreu uma pancada no treino, também tem boas chances de ficar fora.

As notícias positivas ficam por conta de Yassin Belkhdim, que voltou aos treinos coletivos e deve ficar disponível, e de Lilian Raolisoa, que também retornou ao grupo. Já Marius Courcoul continua em recuperação separada.

Provável escalação do Angers (4-2-3-1): Zinga; Raolisoa, Camara, Lefort e Hanin; Belkebla e Van den Boomen; Sbaï, Belkhdim e Mouton; Cherif. Técnico: Alexandre Dujeux.

Destaques individuais de Lens x Angers

Jogador destaque · Lens Adrien Thomasson 7 Gols na Ligue 1 7 Assistências na temporada 7,18 Nota média WhoScored 14 km Distância percorrida por jogo Jogador destaque · Angers Branco van den Boomen 1 Gol na Ligue 1 1 Assistência na temporada 6,65 Nota média WhoScored 4,8 Duelos ganhos por jogo

Os técnicos

Pierre Sage, de 46 anos, vive uma campanha muito positiva em sua segunda experiência na Ligue 1. Após assumir o Lens em junho de 2025, depois da saída de Will Still, conseguiu conduzir um elenco em reconstrução à parte de cima da tabela e às semifinais da Copa da França.

O trabalho tem sido tão consistente que sua média de 2,30 pontos por jogo o coloca entre os melhores técnicos da história recente da competição. Do outro lado, Alexandre Dujeux também merece destaque pelo que vem construindo no Angers.

Nomeado em março de 2023, o treinador de 49 anos levou o clube de volta à elite francesa e agora tenta consolidá-lo na Ligue 1. Com orçamento reduzido e elenco jovem, aposta em bloco baixo, transições rápidas e disciplina defensiva, fórmula que vem funcionando na luta pela permanência.

Análise tática

O Lens deve manter seu sistema habitual em 3-4-2-1. A linha com três zagueiros dá sustentação ao time, enquanto os alas garantem amplitude e ajudam a empurrar a equipe para o campo ofensivo.

No meio-campo, Thomasson e Sangaré devem atuar à frente da defesa, com Thauvin mais solto na criação atrás de Édouard. A ausência de Wesley Saïd pesa, já que seu substituto não oferece o mesmo nível de participação no jogo associado, o que pode reduzir a fluidez ofensiva.

O Angers tende a se organizar em um 4-2-3-1 mais compacto, com foco em fechar espaços e travar as linhas de passe do adversário. A ideia será reduzir o ritmo do Lens e tentar responder em contra-ataques, principalmente com Sbaï, o jogador mais dinâmico do setor ofensivo.

Pelos lados, o Lens pode encontrar um caminho importante para criar superioridade. As ausências e dúvidas defensivas do Angers enfraquecem a reposição nos flancos, setor que os alas do time da casa podem explorar com mais frequência.

O visitante, por sua vez, pode buscar vantagem nas bolas paradas. Camara oferece presença forte pelo alto, e Lefort costuma ser uma boa arma nos cruzamentos, fator que pode equilibrar o jogo em um cenário de menor posse.

Outro ponto sensível está no gol do Angers. A entrada do jovem Zinga no lugar de Koffi, um dos jogadores mais consistentes da equipe na temporada, pode aumentar a vulnerabilidade defensiva e influenciar diretamente a segurança do time ao longo da partida.

Prognóstico de placar exato para Lens x Angers

🎯 Palpite do Lance! Lens 2 x 0 Angers O cenário mais provável é o Lens assumindo o controle desde o início, instalando o jogo no campo do Angers. Os Sang et Or devem abrir o placar no primeiro tempo, por jogada coletiva ou bola parada, e depois administrar a vantagem. Forçado a se descobrir, o Angers deixará espaços para contra-ataques. O Lens tem 11 vitórias em 13 jogos em casa na Ligue 1, melhor desempenho da liga

vitórias em jogos em casa na Ligue 1, melhor desempenho da liga O Angers marcou apenas um gol nos últimos cinco jogos, com quatro partidas sem balançar a rede

gol nos últimos jogos, com quatro partidas sem balançar a rede O Lens venceu os seis últimos confrontos contra o Angers em todas as competições

últimos confrontos contra o Angers em todas as competições O SCO estará sem Koffi (goleiro titular, emprestado pelo Lens) e Koyalipou (atacante) Previsão final: Lens vence com autoridade e mantém a pressão sobre o PSG na corrida pelo título.

Resumo dos palpites do Lance para Lens x Angers