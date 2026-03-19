Borussia Dortmund x Hamburgo – Palpites, análise e odds (21/03)

O Borussia Dortmund recebe o Hamburgo no Signal Iduna Park no sábado, 21 de março de 2026, em confronto válido pela 27ª rodada da Bundesliga que coloca ambição de título contra desespero pela permanência. O BVB ocupa a segunda posição com 55 pontos após 25 jogos e está nove pontos atrás do líder Bayern de Munique, que empatou com o Bayer Leverkusen na rodada anterior.

O Hamburgo vive uma realidade completamente diferente. De volta à Bundesliga após sete anos na segunda divisão, os Rothosen ocupam a 11ª colocação com 30 pontos em 26 partidas. O retrospecto de sete vitórias, nove empates e 10 derrotas conta a história de um time que tem lutado bastante. Com apenas seis pontos separando o clube da zona de rebaixamento, cada rodada daqui até maio tem um peso enorme.

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Análise da partida

O Dortmund chega em excelente forma. A vitória por 2 a 0 sobre o Augsburg na 26ª rodada ampliou a série invicta no Signal Iduna Park, onde a equipe venceu dez, empatou duas e perdeu apenas uma de suas 13 partidas como mandante na Bundesliga nesta temporada. A única derrota em casa veio contra o Bayern de Munique em dezembro, e o BVB respondeu com cinco vitórias consecutivas em seus domínios desde então.

O esquema preferido de Kovac no 3-4-2-1 transformou o Dortmund em uma equipe muito mais organizada e perigosa em comparação ao time que tropeçou sob o comando de Nuri Sahin nas primeiras semanas da temporada passada. Nos últimos seis jogos pelo campeonato, o BVB conquistou 13 pontos em 18 possíveis, marcando 14 gols e sofrendo sete.

O Hamburgo, por outro lado, tem oscilado bastante. Seus últimos quatro resultados na Bundesliga: derrota de 1 a 2 para o RB Leipzig, derrota de 0 a 1 para o Bayer Leverkusen, um frustrante empate de 1 a 1 em casa contra o Colônia e uma vitória sobre o Wolfsburg. Fora do Volksparkstadion, os comandados de Merlin Polzin conseguiram apenas duas vitórias em toda a temporada.

O objetivo do Hamburgo para as oito rodadas restantes é cristalino: sobreviver. O clube está atualmente quatro pontos acima da zona de repescagem contra o rebaixamento, mas essa margem pode encolher rápido com partidas contra Dortmund, Stuttgart e Werder Bremen no horizonte. Um ponto no Signal Iduna Park já seria valioso, embora conquistá-lo exija uma aula de defesa.

Outros palpites para Borussia Dortmund x Hamburgo

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Confrontos diretos

O jogo do primeiro turno, na 10ª rodada no Volksparkstadion, terminou em 1 a 1. Carney Chukwuemeka abriu o placar para o BVB aos 64 minutos com uma finalização precisa de curta distância, e tudo indicava que o Dortmund seguraria os três pontos. Porém, Ransford Konigsdorffer subiu mais alto que todos para cabecear o empate nos acréscimos, garantindo ao Hamburgo uma participação dramática e merecida nos pontos.

Historicamente, esses dois clubes já se enfrentaram dezenas de vezes na Bundesliga. O Dortmund leva vantagem no panorama geral dos confrontos, embora o Hamburgo sempre tenha sido capaz de produzir surpresas em casa e resultados frustrantes fora. A ausência do Hamburgo da primeira divisão por sete anos faz com que essa rivalidade pareça um tanto renovada, e a apaixonada torcida visitante do Volksparkstadion acrescenta uma dose extra de emoção a cada encontro.

Notícias de Borussia Dortmund e Hamburgo

Borussia Dortmund: notícias e desfalques

O maior golpe do Dortmund neste mês foi a perda do capitão Emre Can, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado na derrota de 3 a 2 no Der Klassiker contra o Bayern, pela 24ª rodada. O meio-campista de 32 anos está fora pelo restante da temporada. A situação de Niklas Sule permanece incerta, e o zagueiro pode estar a semanas de um retorno. No lado positivo, Nico Schlotterbeck pareceu se recuperar bem de uma pancada sofrida contra o Augsburg.

Kovac rodou o ataque contra o Augsburg, escalando Adeyemi e Maximilian Beier como dupla de frente em vez do centroavante Serhou Guirassy como referência isolada. O plano funcionou de forma brilhante, com Adeyemi marcando e Beier dando a assistência. Se Guirassy ou Fabio Silva volta ao time titular dependerá da abordagem tática de Kovac, embora a fase atual de Adeyemi e Beier torne difícil deixá-los de fora.

Escalação provável do Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Waldemar Anton, Schlotterbeck e Reggiani; Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Svensson; Maximilian Beier, Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Hamburgo: notícias e desfalques

No Hamburgo, a condição física de Nicolás Capaldo é o principal assunto. O argentino sofreu uma lesão muscular no abdômen contra o Leipzig em 1º de março e desfalcou o time nos últimos três jogos. Relatos indicam que ele pode voltar aos treinos nesta semana, embora o clube possa optar por poupá-lo durante a pausa para data FIFA. Se Capaldo jogar, o Hamburgo ganha um reforço enorme em termos de intensidade defensiva e velocidade nos contra-ataques.

O atacante Robert Glatzel criticou publicamente sua falta de tempo de jogo nesta semana, chamando seu papel no banco de "maximamente frustrante". O técnico Polzin tem preferido Konigsdorffer e Damion Downs no ataque, deixando o experiente jogador de 32 anos de fora. Essa tensão interna adiciona um elemento de incerteza ao moral do elenco do Hamburgo antes de uma viagem intimidadora.

Escalação provável do Hamburgo (3-4-2-1): Heuer Fernandes; Torunarigha, Luka Vuskovic e Omari; Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Nicolai Remberg e Miro Muheim; Vieira, Konigsdorffer; Damion Downs. Técnico: Merlin Polzin.

Destaques individuais de Borussia Dortmund x Hamburgo

Jogador destaque · Borussia Dortmund Karim Adeyemi 6 Gols na Bundesliga 3 Assistências na Bundesliga 2.3 Dribles por 90 min 1.6 Passes decisivos por 90 min Jogador destaque · Hamburger SV Luka Vuskovic 3.1 Desarmes por 90 min 25 Jogos como titular 4.2 Duelos aéreos vencidos por 90 min 1.8 Interceptações por 90 min

Os técnicos

Niko Kovac construiu silenciosamente uma das melhores histórias entre os treinadores da Bundesliga nesta temporada. Nomeado em fevereiro de 2025 quando o Dortmund estava atolado na parte inferior da tabela, o croata estabilizou o barco, garantiu vaga na Champions League através de uma arrancada notável no fim da temporada passada e agora posicionou o BVB como a segunda força mais clara do futebol alemão.

Merlin Polzin enfrenta um desafio completamente diferente. O técnico de 35 anos assumiu o comando após guiar o Hamburgo na campanha de acesso na segunda divisão, tornando-se um dos treinadores mais jovens da história da Bundesliga. Sua abordagem pragmática rendeu respeito ao Hamburgo, com blocos defensivos compactos e transições rápidas formando a espinha dorsal de sua estratégia.

Análise tática

Ambas as equipes devem escalar com três zagueiros, o que torna a disputa pelos corredores particularmente interessante. Os alas do Dortmund, Ryerson pela direita e Svensson pela esquerda, estão entre os mais produtivos da Bundesliga nesta temporada. Ryerson, em particular, foi excepcional contra o Augsburg, cobrando o escanteio que resultou no gol de Reggiani e avançando constantemente para zonas perigosas.

O Hamburgo provavelmente tentará espelhar a formação do Dortmund para evitar ficar em desvantagem numérica nas faixas laterais. O duelo fundamental no meio-campo colocará Felix Nmecha e Marcel Sabitzer contra Albert Sambi Lokonga e Nicolai Remberg. A dupla do Dortmund é superior em progressão de bola e resistência à pressão, mas Remberg traz uma imposição física capaz de desestabilizar adversários.

A maior questão tática é se o Hamburgo conseguirá impedir que o Dortmund explore os meios espaços. Adeyemi e Beier adoram flutuar entre as linhas, e os zagueiros do Hamburgo serão puxados em múltiplas direções. Se Capaldo estiver apto para jogar, sua marcação agressiva partindo da defesa pode ajudar a fechar essas brechas. Sem ele, o Hamburgo corre o risco de ser atropelado nas transições.

Prognósticos de placar exato para Borussia Dortmund x Hamburgo

Previsão de Placar Borussia Dortmund 3 x 0 Hamburger SV O Dortmund é uma fortaleza no Signal Iduna Park nesta temporada e enfrenta um Hamburgo que sofre para marcar fora de casa. Espere domínio total dos donos da casa em uma noite tranquila para a torcida amarela. O retrospecto do BVB como mandante é avassalador: nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 12 jogos, com cinco triunfos consecutivos em casa desde a derrota para o Bayern em dezembro.

Karim Adeyemi vive grande fase após marcar contra o Augsburg e busca uma vaga na Copa do Mundo com a Alemanha.

O Hamburgo marcou apenas 17 gols em 26 rodadas, o segundo pior ataque da Bundesliga, e conseguiu somente duas vitórias como visitante em toda a temporada.

A tensão interna no elenco do HSV, com Glatzel criticando publicamente sua falta de minutos e chamando a situação de "maximamente frustrante", pode afetar o moral do grupo em um ambiente hostil como o Muro Amarelo com 81.365 torcedores. Previsão final: O Dortmund vence por 3 a 0 com uma exibição controlada e eficiente no Signal Iduna Park. A superioridade de elenco, a forma caseira impecável e a fragilidade ofensiva do Hamburgo tornam um placar elástico o cenário mais provável.

Resumo do palpites do Lance para Borussia Dortmund x Hamburgo