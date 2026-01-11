Liverpool x Barnsley – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Liverpool x Barnsley, pela rodada três da Copa da Inglaterra. O confronto acontece nesta segunda-feira, 12 de janeiro, às 16h45 (horário de Brasília), em Anfield Road, Liverpool, na Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Liverpool x Barnsley (12/01/2026)

O Liverpool chega como franco favorito para o duelo da Copa da Inglaterra. Em ótima sequência de resultados, a equipe vem mostrando muito do nível apresentado na temporada anterior, quando conquistou o título inglês. Somado à fragilidade do Barnsley, que tem um retrospecto recente de sair atrás no placar na maioria de suas partidas, nosso palpite se mostra uma excelente opção para o confronto.

O Liverpool vem de dez partidas consecutivas sem derrota, com cinco vitórias no período O Barnsley perdeu o primeiro tempo em cinco de seus últimos seis jogos Os Reds venceram o primeiro e o segundo tempo em três das últimas cinco vitórias da temporada

Outros palpites para Liverpool x Barnsley

Nesta temporada, o Liverpool vem apresentando uma fragilidade defensiva bem diferente da do ano anterior. Até o momento, são 42 gols sofridos em 30 partidas, com apenas sete jogos sem ser vazado na Premier League. Somado ao seu forte poderio ofensivo, que já marcou 47 gols, nosso palpite se reforça para que ambas as equipes balancem as redes.

Os Reds mantêm o perfil de controle das partidas, com média de 61% de posse de bola e 5,1 escanteios por jogo. Além disso, em oito dos últimos dez compromissos, o número total de escanteios não ultrapassou a marca de 10,5, o que torna essa opção bastante válida para o confronto.

Por fim, nesta temporada, o Liverpool registra média de 9,7 faltas por partida, resultando em 1,7 cartão amarelo por jogo. Números que reforçam nosso palpite para que os Reds recebam ao menos uma advertência na partida.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool vive um momento de recuperação na temporada, após um período conturbado no meio do semestre passado. São dez partidas consecutivas sem derrotas, com cinco vitórias e cinco empates, sequência que recolocou a equipe no top 4 da Premier League. No entanto, os três empates seguidos frustraram os planos dos Reds de se aproximarem ainda mais do topo da tabela.

Agora, o foco é na Copa da Inglaterra, com o alerta ligado para evitar qualquer tipo de vexame e o risco de um novo momento turbulento na temporada.

Seguem fora por lesão Giovanni Leoni, Wataru Endo e Alexander Isak, enquanto Hugo Ekitiké e Connor Bradley ficam como dúvida. Mohamed Salah continua com a seleção do Egito na disputa da Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Andy Robertson e Milos Kerkez; Trey Nyoni, Alexis Mac Allister e Curtis Jones; Rio Ngumoha, Federico Chiesa e Florian Wirtz. Técnico: Arne Slot.

Barnsley - Momento e escalação

O Barnsley não vem em um bom momento na temporada, chegando para a partida com quatro partidas sem vitória. No período, forma três derrotas e um empate, mantendo a equipe na 17ª colocação da League One, a terceira divisão da Inglaterra.

Agora encara o atual Campeão Inglês, em um confronto que pode ser a virada de chave na sua temporada, caso consiga o triunfo e se classificar para a próxima fase. Para a partida, apenas Luca Connell não estará disponível, cumprindo suspensão automática.

Provável escalação do Barnsley: Murphy Cooper; Tennai Watson, Jack Shepherd, Maël de Gevigney e Josh Earl; Jonathan Bland, Adam Phillips, Fábio Jaló, Patrick Kelly e David McGoldrick; Davis Keillor-Dunn. Técnico: Conor Hourihane.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool x Barnsley

O histórico recente entre Liverpool e Barnsley é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Liverpool x Barnsley

16/02/2008 - Liverpool 1 x 2 Barnsley - Copa da Inglaterra 28/03/1998 - Barnsley 2 x 3 Liverpool - Premier League 22/11/1997 - Liverpool 0 x 1 Barnsley - Premier League 10/03/1985 - Barnsley 0 x 4 Liverpool - Copa da Inglaterra 19/01/1982 - Barnsley 1 x 3 Liverpool - Copa da Liga Inglesa

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Barnsley

Em todas as competições foram disputados 21 jogos entre as duas equipes, com 12 vitórias do Liverpool, cinco empates e quatro triunfos do Barnsley O Liverpool vai para a sua 125º participação na competição, tendo conquistado oito títulos, enquanto o Barnsley faz a sua 114º, com um título conquistado

Comparação de Odds para Liverpool x Barnsley

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Liverpool Barnsley Betsson 1,05 9,50 Betano 1,08 7,00 Br4bet 1,06 7,00

Resumo dos palpites do Lance! para Liverpool x Barnsley

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.