Leeds x Manchester United – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Leeds x Manchester United, pela 20ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste domingo, 04 de janeiro, às 09h30 (horário de Brasília), no Elland Road, em Leeds, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na Disney+ e ESPN. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Leeds x Manchester United (04/01/2026)

A melhora considerável nos resultados mais recentes do Leeds passa diretamente pelas atuações de Dominic Calvert-Lewin. O atacante inglês, que chegou à equipe nesta temporada, vive uma sequência muito positiva, e nosso palpite acompanha sua boa fase, apostando em mais um gol do artilheiro na próxima partida.

Dominic Calvert-Lewin registra oito gols em 18 partidas pelo Leeds na temporada O atacante marcou sete gols nos últimos sete jogos Na temporada, finaliza média de 2,0 vezes por partida, com 24% de conversão em gols

Outros palpites para Leeds x Manchester United

O retrospecto mais recente das duas equipes indica grandes chances de vermos ambas marcando no confronto. Dos últimos nove jogos do Leeds, em oito houve gols para os dois lados. Já nas últimas sete partidas do Manchester United, em seis tivemos ambas as equipes balançando as redes, o que reforça nosso palpite.

Na temporada, as duas equipes apresentam médias relativamente baixas de escanteios, com 4,4 e 4,7 tiros de canto por jogo, respectivamente. Além disso, em cinco dos últimos sete confrontos diretos entre os times, a marca de 10,5 escanteios não foi ultrapassada, o que sustenta nosso palpite para um número reduzido de tiros de canto.

Nos últimos seis duelos entre as equipes, em cinco o total de cartões ficou abaixo da linha. Considerando que, na temporada, o Leeds registra média de 1,5 cartão por partida e o Manchester United vem com média de 1,4, nosso palpite indica novamente um confronto com poucas advertências.

Análise e Forma dos Times

Leeds - Momento e escalação

O Leeds busca maior consistência na temporada para melhorar seus resultados. A equipe soma seis partidas consecutivas sem derrota, porém com quatro empates nesse período, o que a mantém próxima da zona de rebaixamento da Premier League, ocupando a 16ª colocação com 21 pontos. Na última rodada, conquistou um empate importante fora de casa contra o Liverpool.

Para a partida, Daniel Farke não poderá contar com Joe Rodon, Daniel James e Sean Longstaff, todos lesionados. Além disso, Ethan Ampadu cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Provável escalação do Leeds: Lucas Perri; Seb Bornauw, Jaka Bijol e Pascal Struijk; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu e Gabriel Gudmundsson; Brenden Aaronson, Noah Okafor e Dominic Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United segue vivendo um momento de oscilação na temporada, sem conseguir emendar uma sequência positiva de resultados. Nos últimos dez jogos, foram apenas três vitórias, o que fez a equipe cair para a sexta colocação da tabela, com 30 pontos. Na rodada mais recente, os Red Devils ficaram em um empate frustrante contra o lanterna da competição, Wolverhampton.

Jogadores importantes do elenco seguem fora por lesão, como Bruno Fernandes, Harry Maguire e Matthijs De Ligt. Além disso, Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui seguem representando suas seleções na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Manuel Ugarte, Casemiro, Joshua Zirkzee, Matheus Cunha e Patrick Dorgu; Benjamin Sesko. Técnico: Rúben Amorim.

Confronto direto e estatísticas de Leeds x Manchester United

O histórico recente entre Leeds e Manchester United é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Leeds x Manchester United

12/02/2023 - Leeds 0 x 2 Manchester United - Premier League

08/02/2023 - Manchester United 2 x 2 Leeds - Premier League

20/02/2022 - Leeds 2 x 4 Manchester United - Premier League

14/08/2021 - Manchester United 5 x 1 Leeds - Premier League

25/04/2021 - Leeds 0 x 0 Manchester United - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Leeds x Manchester United

Em todas as competições foram disputados 113 jogos entre as duas equipes, com 26 vitórias do Leeds United, 37 empates e 50 triunfos do Manchester United Na temporada, o Leeds registra 26 gols marcados e 33 gols sofridos, em 20 jogos até o momento O Manchester United vem com 35 gols marcados e 31 gols sofridos, em 20 partidas na temporada

Comparação de Odds para Leeds x Manchester United

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Leeds Empate Manchester United Betsson 2,55 3,55 2,72 Betano 2,55 3,40 2,75 Br4bet 2,50 3,40 2,66

Resumo dos palpites do Lance! para Leeds x Manchester United

