Leeds x Liverpool – Palpites, análise e odds

O Lance apresenta os melhores palpites para Leeds x Liverpool, pela 15ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 06 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Elland Road, em Leeds na Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Leeds x Liverpool (06/12)

Mais de 2,5 gols (1,70 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os confrontos entre Leeds e Liverpool historicamente apresentam muitos gols. Mesmo vivendo momentos distintos na temporada, nosso prognóstico aponta para uma partida com forte tendência de bola na rede.

O Liverpool precisa dar uma resposta ao torcedor após um início de temporada abaixo do esperado e, mesmo atuando fora de casa, deve impor seu estilo de jogo e buscar o resultado. O Leeds, por sua vez, quer aproveitar o embalo da vitória na última rodada para seguir pontuando e melhorar sua posição na tabela.

Nas últimas seis partidas do Leeds tivemos mais de 2,5 gols marcados Dos últimos seis confrontos entre as equipes, em cinco tivemos a marca batida Na temporada, o Liverpool tem média de 1,6 gol marcado por partida, e o Leeds, média de 1,1 gol

Outros palpites para Leeds x Liverpool

Menos de 4,5 cartões + Menos de 10,5 escanteios (1,91 na Betsson) Liverpool marcar o primeiro gol (1,63 na Betsson) Liverpool vencer a partida (1,85 na Betsson)

As duas equipes apresentam médias relativamente baixas de cartões recebidos: 1,6 para o Leeds e 1,9 para o Liverpool. Além disso, o histórico reforça nosso palpite, já que nas últimas dez partidas entre os clubes a linha de 4,5 cartões não foi ultrapassada. O mesmo ocorre com a média de escanteios do Leeds, que registra apenas 3,9 por jogo; nas últimas oito partidas da equipe, sete terminaram com menos de 10,5 escanteios.

Outro ponto relevante é o desempenho recente no confronto direto. Nos últimos seis duelos, em cinco o Liverpool saiu na frente e venceu o primeiro tempo. Para quem busca uma opção mais ousada, a vitória dos Reds vai ao encontro tanto da necessidade atual da equipe quanto do retrospecto, já que o Liverpool venceu sete dos últimos dez jogos contra o Leeds.

Análise e Forma dos Times

Leeds - Momento e escalação

O Leeds vem de uma vitória muito importante sobre o Chelsea na última rodada e busca manter o embalo. O resultado tirou a equipe da zona de rebaixamento, colocando-a na 17ª posição. Antes disso, o time havia perdido quatro partidas seguidas e seis das últimas dez, o que acendeu o sinal de alerta.

A expectativa é de um bom desempenho diante da torcida, com Dominic Calvert-Lewin mantendo a boa fase e voltando a marcar. Para o duelo, o técnico Daniel Farke não poderá contar apenas com Daniel James e Sean Longstaff, ambos lesionados.

Provável escalação do Leeds: Lucas Perri; Joe Rodon, Jaka Bijol e Pascal Struijk; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson; Lukas Nmecha e Dominic Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool mantém a pressão por resultados melhores. Atual campeão, a expectativa era de uma equipe dominante após as novas contratações, mas isso ainda não se confirmou. Vindo de um empate contra o Sunderland e de uma vitória sobre o West Ham, um novo triunfo pode representar o início da reação necessária para o time voltar a brigar pelas primeiras posições da tabela.

Mohamed Salah continua sendo a principal esperança de gols, embora tenha iniciado as últimas duas partidas no banco de reservas. Para o confronto, o técnico Arne Slot não poderá contar com Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Giovanni Leoni, todos lesionados.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Cody Gakpo e Alexander Isak. Técnico: Arne Slot.

Confronto direto e estatísticas de Leeds x Liverpool

O histórico recente entre Leeds e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Leeds x Liverpool

17/04/2023 - Leeds 1 x 6 Liverpool (Premier League) 29/10/2022 - Liverpool 1 x 2 Leeds (Premier League) 23/02/2022 - Liverpool 6 x 0 Leeds (Premier League) 12/09/2021 - Leeds 0 x 3 Liverpool (Premier League) 19/04/2021 - Leeds 1 x 1 Liverpool (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Leeds x Liverpool

No histórico do confronto, são 121 partidas disputadas, com 62 vitórias do Liverpool, 31 empates e 28 vitórias do Leeds O Liverpool ocupa atualmente a nona colocação na Premier League, com 22 pontos. Já o Leeds, a 17ª posição, com 14 pontos O Leeds vem de seis partidas com mais de 2,5 gols Os Reds vem de cinco derrotas nas últimas dez partidas disputadas Mohamed Salah já marcou 250 gols e 116 assistências pelo Liverpool

Comparação de Odds para Leeds x Liverpool

para o mercado de vencedor do encontro:

Casa de Apostas Leeds Empate Liverpool Betsson 4,10 3,95 1,85 Betano 4,05 3,90 1,83 Br4bet 4,20 3,80 1,76

Resumo dos palpites do Lance para Leeds x Liverpool

Mais de 2,5 gols (1,70 na Betsson) Menos de 4,5 cartões + Menos de 10,5 escanteios (1,91 na Betsson) Liverpool marcar o primeiro gol (1,63 na Betsson) Liverpool vencer a partida (1,85 na Betsson)

