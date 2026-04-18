Lecce x Fiorentina – Palpites, análise e odds (20/04)

A 33ª rodada da Serie A traz um confronto direto na luta contra o rebaixamento nesta segunda-feira, 20 de abril de 2026, no Stadio Via del Mare. O Lecce recebe a Fiorentina em um duelo entre equipes que vivem momentos distintos dentro da mesma disputa. Enquanto os mandantes tentam reagir após uma sequência negativa, os visitantes atravessam uma fase mais estável sob o comando de Paolo Vanoli.

A pressão é maior sobre o Lecce, que aparece na 18ª colocação com 27 pontos e venceu apenas uma das últimas cinco partidas, vindo de derrota por 2 a 0 para o Bologna. Já a Fiorentina, em 15º lugar com 35 pontos, chega embalada por uma sequência invicta de cinco jogos e abriu vantagem de oito pontos para a zona de rebaixamento após superar a Lazio por 1 a 0. Apesar do momento mais favorável dos visitantes, o retrospecto recente, com vitória do Lecce no primeiro turno, indica um confronto potencialmente equilibrado.

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Análise da partida

A situação do Lecce é delicada. A equipe marcou apenas dois gols nas últimas cinco rodadas e perdeu espaço na disputa contra Cremonese e Hellas Verona, concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Com dificuldades na criação, o time tem dependido de jogadas de bola parada e contra-ataques pontuais para tentar ser competitivo.

Nem mesmo o fator casa tem sido suficiente para reagir. O desempenho no Stadio Via del Mare é irregular, com quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas em 16 jogos. A baixa produção ofensiva também preocupa, com média de apenas 0,68 gol por partida na competição.

A reta final do campeonato aumenta ainda mais a pressão. Com seis rodadas restantes, o Lecce terá pela frente confrontos difíceis contra Hellas Verona, Atalanta, Lazio e Napoli. Diante desse cenário, jogos contra equipes de meio de tabela, como a Fiorentina, ganham caráter decisivo.

Do outro lado, a Fiorentina vive um momento mais estável após um período turbulento. A equipe passou por mudanças no comando técnico, com a saída de Stefano Pioli em novembro, e encontrou maior equilíbrio sob Paolo Vanoli. Desde então, o time tem priorizado a organização defensiva, refletida em três jogos sem sofrer gols nos últimos seis pela liga.

Com a eliminação recente na Europa Conference League, após derrota no agregado para o Crystal Palace, mesmo vencendo o jogo de volta, a Fiorentina volta suas atenções exclusivamente para a Serie A. O objetivo nas rodadas finais é claro: garantir a permanência com maior tranquilidade possível.

Outros palpites para Lecce x Fiorentina

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Confrontos diretos

O retrospecto recente entre Lecce e Fiorentina é marcado pelo equilíbrio. No primeiro turno desta temporada, disputado em novembro de 2025 no Stadio Artemio Franchi, o Lecce surpreendeu ao vencer por 1 a 0, com gol de Medon Berisha ainda no primeiro tempo. O resultado teve impacto direto nos bastidores e contribuiu para a saída de Stefano Pioli do comando da Fiorentina dias depois.

Já o confronto mais recente no Stadio Via del Mare, pela temporada passada da Serie A, terminou de forma oposta: goleada por 6 a 0 da equipe toscana, em um dos episódios mais marcantes para o Lecce diante de sua torcida. Esse contraste reforça a imprevisibilidade do duelo.

No recorte histórico geral, há leve vantagem da Fiorentina em número de vitórias, embora os dados variem conforme a fonte. Ainda assim, o padrão recente aponta para jogos mais travados: os últimos quatro encontros entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols, indicando uma tendência de partidas equilibradas e de placar enxuto.

Notícias de Lecce x Fiorentina

Lecce

O cenário de lesões no Lecce é bastante preocupante. Estão fora Riccardo Sottil, Kialonda Gaspar, Francesco Camarda e Sadik Fofana, ampliando a lista de desfalques. A perda mais sentida, porém, é a de Medon Berisha, destaque no confronto do primeiro turno, que sofreu uma grave lesão no tendão do reto femoral e está fora do restante da temporada.

Sem seu principal articulador, o Lecce perde qualidade na criação ofensiva. Eusebio Di Francesco deve manter o esquema 4-2-3-1, com Lassana Coulibaly e Ylber Ramadani dando sustentação no meio-campo. Pelos lados, a aposta recai sobre Lameck Banda e Santiago Pierotti, responsáveis por municiar Nikola Stulic no comando de ataque.

Provável escalação do Lecce (4-2-3-1): Wladimiro Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Jamil Siebert e Antonino Gallo; Ylber Ramadani e Oumar Ngom; Santiago Pierotti, Lassana Coulibaly e Lameck Banda; Nikola Stulic. Técnico: Eusebio De Francesco.

Fiorentina

A Fiorentina também lida com desfalques importantes, embora conte com maior profundidade de elenco para absorver as ausências. O principal deles é Moise Kean, artilheiro da equipe na Serie A com oito gols, que segue fora por um problema persistente na perna. Além dele, continuam indisponíveis Fabiano Parisi, Niccolò Fortini, Tariq Lamptey, Marco Brescianini e o goleiro reserva Luca Lezzerini.

Por outro lado, o técnico Paolo Vanoli recebe reforços importantes para o confronto. Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli retornam após cumprirem suspensão na última rodada contra a Lazio. No ataque, Roberto Piccoli deve ser mantido como referência, com Jack Harrison atuando pelo lado direito.

Provável escalação da Fiorentina (4-3-3): David De Gea; Dodô, Marin Pongračić, Luca Ranieri e Robin Gosens; Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Cher Ndour; Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli e Jack Harrison. Técnico: Paolo Vanoli.

Destaques individuais de Lecce x Fiorentina

Jogador destaque · Lecce Tiago Gabriel 6,94 Nota média WhoScored na Serie A 2025/26 32 Jogos disputados na temporada, titular indiscutível 196 Centímetros de altura, referência no jogo aéreo 14,9 Valor de mercado em milhões de euros, joia da defesa leccese Jogador destaque · Fiorentina Albert Gudmundsson 5 Gols na Serie A 2025/26 4 Assistências, líder de passes para gol no clube 6,75 Nota média FotMob na Serie A 2025/26 1.957 Minutos jogados, principal criador da Viola

Os Técnicos

Eusebio Di Francesco vive um momento de forte pressão no comando do Lecce. Conhecido pelo trabalho consistente no Sassuolo, especialmente na era de Domenico Berardi, o treinador assumiu um elenco limitado e tentou estruturar a equipe a partir da disciplina defensiva. Após uma primeira metade de temporada competitiva, o time perdeu rendimento ao longo de 2026 e passou a conviver com resultados negativos.

A pressão sobre o treinador aumentou consideravelmente nas últimas rodadas. O confronto diante da Fiorentina pode ser determinante não apenas para a permanência do clube na Serie A, mas também para a continuidade de Di Francesco no cargo até o fim da temporada.

Do outro lado, Paolo Vanoli atravessa seu melhor momento desde que assumiu a Fiorentina em novembro de 2025. Ex-jogador do clube no início dos anos 2000, ele chegou para substituir Stefano Pioli em meio a uma campanha desastrosa, quando a equipe somava apenas quatro pontos em dez rodadas, o pior início de sua história na elite italiana.

Desde então, Vanoli conseguiu reorganizar o time, sobretudo no aspecto defensivo, e encontrou em Robin Gosens uma peça-chave pelo lado esquerdo. Apesar da eliminação europeia recente, o desempenho na liga trouxe maior estabilidade e permitiu à equipe abrir vantagem em relação à zona de rebaixamento, garantindo um cenário mais confortável para a reta final da temporada.

Análise Tática

O confronto tende a ser marcado por um duelo tático entre duas equipes que priorizam organização defensiva e transições rápidas. O Lecce, comandado por Eusebio Di Francesco, deve atuar em bloco baixo no 4-2-3-1, fechando os espaços centrais e buscando saídas em velocidade pelos lados, com Lameck Banda e Santiago Pierotti como principais válvulas de escape.

A limitação criativa do Lecce, agravada pela ausência de Medon Berisha, tende a favorecer a Fiorentina no controle das ações. A equipe de Paolo Vanoli costuma valorizar a posse e administrar o ritmo da partida, com Rolando Mandragora e Nicolò Fagioli na construção, enquanto Cher Ndour oferece sustentação física no meio-campo.

No 4-3-3 da Fiorentina, Robin Gosens atua quase como um ala pela esquerda, sendo peça fundamental na criação ofensiva. O alemão tem sido decisivo nas últimas rodadas, inclusive participando diretamente do gol da vitória sobre a Lazio. Pelo lado direito, Dodô amplia o campo e abre espaços para infiltrações de Jack Harrison.

A bola parada surge como fator potencialmente decisivo. O Lecce apresenta dificuldades na defesa de cruzamentos, justamente um dos pontos fortes da Fiorentina, especialmente com a qualidade de Gosens. Diante de uma defesa fragilizada, sem nomes importantes como Berisha e Gaspar, a equipe visitante pode explorar o jogo aéreo como caminho para construir o resultado.

Prognóstico de placar exato para Lecce x Fiorentina

🎯 Previsão de Placar Lecce 0 x 1 Fiorentina A análise dos números indica um confronto de poucas oportunidades, seguindo o padrão recente da Fiorentina sob o comando de Paolo Vanoli. As duas últimas vitórias da equipe na Serie A foram por 1 a 0, refletindo um modelo baseado em solidez defensiva e eficiência nas jogadas pelos lados, especialmente pelo flanco esquerdo. Do outro lado, o Lecce apresenta sérias dificuldades ofensivas, com média de apenas 0,68 gol por partida e somente dois gols marcados nas últimas cinco rodadas. A ausência de Medon Berisha compromete ainda mais a criação, enquanto Nikola Stulic tem encontrado pouco espaço para finalizar. Apesar do desgaste pela eliminação europeia, a Fiorentina chega com alguns dias de recuperação e foco total na liga, em um cenário reforçado pelo histórico recente: os últimos quatro confrontos diretos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols. O Lecce marcou apenas dois gols nas últimas cinco rodadas da Serie A

nas últimas cinco rodadas da Serie A A Fiorentina venceu por 1 x 0 as duas últimas partidas no Campeonato

as duas últimas partidas no Campeonato Os últimos quatro confrontos diretos entre os clubes tiveram menos de 2.5 gols

entre os clubes tiveram menos de 2.5 gols Robin Gosens marcou o gol da vitória contra a Lazio e tem sido o principal destaque pelo lado esquerdo

Resumo dos palpites do Lance para Lecce x Fiorentina