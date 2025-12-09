Juventus x Pafos – Palpites, Análise e Odds

Confira os principais palpites de Juventus x Pafos pela Champions League 2025/26. O confronto da sexta rodada acontece nesta quarta-feira (10), no estádio Allianz, na Itália, a partir das 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Juventus x Pafos (10/12/2025) - Menos de 3,5 Gols (1,72 na Betsson)

Prepare-se para um confronto que promete ser disputado do começo ao fim. A equipe do Pafos, estreante nesta edição da Champions League, viaja até a Itália para medir forças com a Juventus como visitante. O favoritismo pende para o time da casa, mas o adversário vive fase semelhante. O palpite principal aponta para um placar mais equilibrado, com menos de 3,5 gols na partida.

Os prognósticos recentes indicam tendência de poucos gols, já que as duas equipes apresentam desempenho semelhante nos setores ofensivo e defensivo. A Juventus tem força como mandante, o que pode dificultar as ações ofensivas do Pafos ao longo do jogo.

A Juventus teve menos de 3,5 gols em 11 dos últimos 12 jogos O Pafos registrou menos de 3,5 gols fora de casa em nove dos últimos 11 confrontos Nas últimas partidas como mandante, a Juventus também ficou abaixo da marca de 3,5 gols

Outros palpites para Juventus x Pafos

Primeiro gol: Pafos (5,00 na Betsson) Ambos marcam: Sim (2,10 na Betsson) Menos de 9,5 Escanteios (1,78 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A odd para o Pafos sair na frente aparece em valor elevado e, pelo comportamento recente da Juventus, se torna uma aposta interessante. O time mandante tem mostrado dificuldades para abrir o placar e sofreu o primeiro gol em três das últimas quatro partidas. Do outro lado, os visitantes apresentam desempenho melhor nesse quesito, já que marcaram primeiro em três das últimas cinco partidas.

Outro ponto de atenção são os escanteios, já que as duas equipes têm registrado números baixos nesse fundamento nas últimas rodadas. A Juventus, por exemplo, ficou abaixo de 9,5 escanteios em quatro das últimas cinco partidas disputadas. Por fim, o cenário também indica chance para ambos marcam, já que o Pafos teve esse resultado em quatro dos últimos cinco jogos.

Análise e Forma dos Times

Juventus - Momento e escalação

A equipe italiana ocupa a 22ª posição, com seis pontos, desempenho abaixo do esperado para um time de maior tradição. O Juventus tem encontrado dificuldades para vencer e, nas cinco partidas já disputadas na Champions League, empatou três. No último jogo pelo torneio, venceu o Glimt por 3 a 2 e, antes disso, ficou no empate com o Sporting CP.

Pelo Campeonato Italiano, a equipe perdeu para o Napoli por 2 a 1 e, anteriormente, vinha de duas vitórias, contra Udinese e Cagliari. Mesmo assim, ainda precisa ajustar o setor ofensivo para buscar um resultado positivo diante do Pafos em casa.

O Juventus terá desfalques importantes. O centroavante Dusan Vlahovic está fora por lesão no tendão, assim como Federico Gatti, com problema no menisco. O restante do elenco está à disposição, e a tendência é de que o técnico Luciano Spalletti monte uma equipe mais ofensiva para buscar os pontos necessários.

Provável escalação do Juventus: Michele Di Gregorio; Teun Koopmeiners, Lloyd Kelly e Pierre Kalulu; Filip Kostic, Manuel Locatelli, Weston McKennie e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição e Kenan Yıldız; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti

Pafos - Momento e escalação

O Pafos ocupa a 24ª posição, mas soma os mesmos seis pontos da Juventus. Por isso, o confronto é tratado como equilibrado, com duas equipes em nível próximo e com a vitória podendo abrir vantagem importante na tabela. Na Liga dos Campeões, o time empatou com o Crvena Zvezda e, antes disso, venceu o mesmo adversário por 2 a 1. Também superou o Dynamo Kyiv por 2 a 0, o que reforça sua capacidade ofensiva no torneio.

Nos campeonatos locais, o Pafos vive bom momento e está há cinco partidas sem perder, além de figurar entre os principais times do Chipre. Para o duelo na Itália, a equipe chega completa, sem desfalques relevantes. Entre os melhores atletas disponíveis, está o brasileiro David Luiz.

Provável escalação do Pafos: Neofytos Michael; David Goldar, David Luiz e Derrick Luckassen; Vlad Dragomir, Pepê, Ivan Šunjić e Bruno; Mislav Oršić; Anderson Silva e Domingos Quina. Técnico: Juan Carlos Carcedo

Confronto direto e estatísticas de Juventus e Pafos

As equipes de Juventus e Pafos nunca se encontraram e se enfrentam pela primeira vez na próxima quarta-feira, pela Champions League.

Estatísticas e curiosidades de Juventus e Pafos

A média de gols somados das duas equipes na Champions League é de apenas 2,8 As duas equipes possuem média de apenas cinco grandes chances de gol por partida, o que favorece um placar mais baixo A média de escanteios das duas equipes na Liga dos Campeões é de apenas 8,2 Quatro dos últimos cinco jogos da Juventus terminaram com ambos marcam A Juventus empatou quatro vezes em cinco jogos pela Champions League

Comparação de Odds para Juventus x Pafos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 2,12 1,72 Bet365 2,10 1,72 Betano 2,12 1,72

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Juventus x Pafos

Menos de 3,5 Gols (1,72 na Betsson) Primeiro gol: Pafos (5,00 na Betsson) Ambos marcam: Sim (2,10 na Betsson) Menos de 9,5 Escanteios (1,78 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.