O Lance! apresenta os melhores palpites para Juventus x Napoli, pela 22ª rodada da Serie A. O confronto acontece nesta domingo, 25 de janeiro, às 14h00 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turin na Itália, com transmissão ao vivo no Prime Video, YouTube da CazéTV e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Juventus x Napoli (25/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O duelo entre Juventus e Napoli coloca frente a frente equipes da parte de cima da tabela da Serie A, vivendo bons momentos na temporada e com ambições maiores. A expectativa é de um confronto muito físico e disputado, com ambos os times buscando o resultado positivo desde o início.

O retrospecto do duelo reforça esse cenário, com partidas marcadas por alto volume de chances criadas para os dois lados, o que sustenta a projeção de posturas ofensivas e busca constante pelo gol.

Em três dos últimos quatro jogos tivemos ambas as equipes marcando Na Serie A, as duas equipes registram média de 1,5 gol marcado e 0,8 gol sofrido por partida Em três dos últimos cinco jogos do Napoli tivemos ambas as equipes marcando gols

Outros palpites para Juventus x Napoli

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A equipe do Napoli vem de um retrospecto recente em que costuma iniciar as partidas dominando as ações, com alta posse de bola e postura agressiva desde os primeiros minutos. Esse comportamento aumenta o volume ofensivo e se reflete nos números: em nove dos últimos dez jogos, o Napoli cobrou o primeiro escanteio. Nosso palpite acompanha essa tendência.

A Juventus também apresenta um ótimo histórico de sair na frente do placar. Em sete dos últimos nove jogos, a equipe de Turim abriu o marcador. Atuando em casa, com o apoio da torcida e vivendo um bom momento, esse mercado se mostra uma excelente oportunidade.

Já Kenan Yıldız atravessa grande fase na temporada, sendo decisivo em diversas partidas. O camisa 10 soma oito gols e sete assistências até aqui, números que reforçam nosso palpite para mais uma atuação determinante do atacante.

Análise e Forma dos Times

Juventus - Momento e escalação

A Juventus de Turim vive um bom momento na temporada. São sete vitórias nas últimas nove partidas, o que coloca a equipe na quinta colocação da Serie A. Na Champions League, vem de uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Benfica, mas, no compromisso mais recente pelo Campeonato Italiano, acabou derrotada pelo Cagliari por 1 a 0, fora de casa.

Para o confronto, Luciano Spalletti não poderá contar com Dusan Vlahovic, Daniele Rugani e Arkadiusz Milik, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Juventus: Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer e Lloyd Kelly; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso; Kenan Yıldız e Francisco Conceição; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

Napoli - Momento e escalação

O Napoli vem de dez partidas consecutivas sem derrotas, mas os três empates nas últimas quatro rodadas permitiram que a Internazionale abrisse vantagem na liderança da Serie A. Com isso, a equipe napolitana caiu para a terceira colocação na tabela. No seu último compromisso, empate contra o Copenhagen pela Champions League, deixando a equipe com chances de ficar de fora da próxima fase da competição.

Antonio Conte enfrenta diversos problemas no elenco por conta de lesões. Estão fora Kevin De Bruyne, Amir Rrahmani, Matteo Politano e o brasileiro David Neres.

Provável escalação do Napoli: Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus; Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; Eljif Elmas e Antonio Vergara; Rasmus Höjlund. Técnico: Antonio Conte.

Confronto direto e estatísticas de Juventus x Napoli

O histórico recente entre Juventus e Napoli é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Juventus x Napoli

07/12/2025 - Napoli 2 x 1 Juventus - Serie A 25/01/2025 - Napoli 2 x 1 Juventus - Serie A 21/09/2024 - Juventus 0 x 0 Napoli - Serie A 03/03/2024 - Napoli 2 x 1 Juventus - Serie A 08/12/2023 - Juventus 1 x 0 Napoli - Serie A

Estatísticas e curiosidades de Juventus x Napoli

Em todas as competições foram disputados 185 jogos entre as duas equipes, com 84 vitórias da Juventus, 55 empates e 46 triunfos do Napoli Na temporada a Juventus registra 48 gols marcados e 27 gols sofridos, em 29 partidas disputadas O Napoli vem com 43 gols marcados e 30 sofridos, em 31 partidas na temporada Em três dos últimos quatro confrontos entre as equipes tivemos gols para os dois lados A Juventus saiu à frente do marcador em sete dos últimos nove jogos que disputou



Comparação de Odds para Juventus x Napoli

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Juventus x Napoli

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.