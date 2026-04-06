Junior Barranquilla x Palmeiras – Palpites, análise e odds (08/04)

O Palmeiras inicia sua busca pelo quarto título da Copa Libertadores em território colombiano. O Verdão visita o Junior Barranquilla no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena das Índias, pela primeira rodada do Grupo F da Conmebol Libertadores 2026.

A partida tem peso simbólico e estratégico. O Alviverde chega como vice-campeão continental, após perder a final de 2025 para o Flamengo, e quer mostrar desde o primeiro jogo que está pronto para a redenção. Do outro lado, o Junior Barranquilla, atual campeão colombiano, faz sua estreia em uma Libertadores cheia de expectativa para o torcedor rojiblanco, que lotará as arquibancadas em Cartagena.

O contexto é claro: Palmeiras é favorito por elenco, momento e retrospecto. Mas o Junior não será presa fácil em sua primeira noite continental. A atmosfera do Jaime Morón e a presença de nomes como Teófilo Gutiérrez e Luis Fernando Muriel garantem que o Verdão terá de suar a camisa para somar os três pontos.

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Análise da partida

O Palmeiras vive o melhor início de temporada dos últimos anos sob o comando de Abel Ferreira. Campeão paulista em março, o Verdão disparou na liderança do Brasileirão com 25 pontos em dez rodadas, cinco a mais do que o vice-líder São Paulo. São cinco vitórias consecutivas, incluindo o triunfo mais recente por 2 x 1 sobre o Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova.

Os dados reforçam a solidez palmeirense. O Alviverde é a única equipe do Brasileirão que não foi para o intervalo perdendo sequer uma vez na temporada. São 17 gols marcados e uma defesa consistente que dá segurança ao goleiro Carlos Miguel. A equipe lidera em vitórias, gols e assistências no campeonato nacional.

Como visitante, o Palmeiras mantém números respeitáveis. Nas últimas dez partidas fora de casa em todas as competições, são seis vitórias, um empate e três derrotas. O ataque funciona longe do Allianz Parque: o time marcou ao menos um gol em cada um dos últimos dez jogos, independente do mando de campo.

O Junior Barranquilla, por sua vez, ocupa a terceira posição na Liga BetPlay I-2026 com 25 pontos em 15 rodadas. O Tiburón conquistou o título colombiano no Clausura de 2025 e entrou na Libertadores com a credencial de campeão nacional. A campanha doméstica, porém, tem sido irregular.

Os colombianos vêm de uma derrota amarga por 1 x 2 para o Deportivo Cali em casa, na última rodada da Liga BetPlay. Antes disso, o time havia engatado três vitórias seguidas: 1 x 0 sobre o Internacional de Bogotá (fora), 2 x 0 contra o Bucaramanga (casa) e 2 x 1 diante do Fortaleza (casa). A oscilação é a marca da equipe de Alfredo Arias neste semestre.

Um detalhe logístico merece atenção. O Junior não jogará em seu estádio habitual, o Metropolitano Roberto Meléndez, que está em obras para sediar a final da Copa Sul-Americana em novembro. A mudança para o Jaime Morón León, em Cartagena, com capacidade para 17.700 espectadores, altera a dinâmica de mando de campo. O próprio técnico Alfredo Arias admitiu que a troca de sede tem prejudicado o rendimento da equipe como mandante.

Palpites para Junior Barranquilla x Palmeiras

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Confrontos diretos

O histórico entre Junior Barranquilla e Palmeiras é um monólogo verde. Em quatro confrontos oficiais pela Copa Libertadores, o Palmeiras venceu todos, marcando 11 gols e sofrendo apenas um.

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez em 2019, na fase de grupos. No Allianz Parque, o Verdão goleou por 3 x 0 com show de Dudu e Deyverson. Em Barranquilla, nova vitória palmeirense, desta vez por 2 x 0. Um ano antes, em 2018, o Palmeiras também estreou na Libertadores contra o Junior e venceu ambos os jogos: 3 x 1 em casa e 2 x 0 fora.

O único empate entre as equipes aconteceu em 1997, pela Reebok Cup, um torneio amistoso que não entra nas estatísticas oficiais de competições continentais.

O domínio é absoluto. O Junior nunca marcou mais do que um gol contra o Palmeiras em uma partida oficial. A média de gols do Verdão no confronto direto é de 2,75 por jogo, um número expressivo que reflete a superioridade técnica e tática demonstrada em todas as ocasiões.

Notícias de Junior Barranquilla e Palmeiras

Junior Barranquilla: desfalques e dúvidas

Alfredo Arias recuperou peças importantes nas últimas semanas. Guillermo Celis, Jean Pestaña, Yimmi Chará e Guillermo Paiva voltaram a treinar com o grupo e estão à disposição para a estreia continental.

A principal dúvida é o zagueiro Lucas Monzón, que vem jogando com um problema no joelho. Contra o Internacional de Bogotá, foi substituído no intervalo por precaução. Sua presença depende da evolução física nos treinos em Cartagena. Caso não jogue, Daniel Rivera deve ocupar a vaga.

No ataque, a expectativa é pelo trio formado por Muriel, Teófilo Gutiérrez e Cristian Barrios, acompanhados por Jannenson Sarmiento no meio-campo. Sarmiento vive bom momento com gols de bola parada, incluindo um golaço de falta contra o Bucaramanga.

Provável escalação do Junior Barranquilla (4-3-3): Silveira; Guerrero, Peña, Monzón (Rivera) e Suárez; Rivas, Ríos e Sarmiento; Barrios, Muriel e Teófilo Gutiérrez. Técnico: Alfredo Arias.

Palmeiras: desfalques e dúvidas

Abel Ferreira terá ao menos quatro baixas confirmadas. Joaquín Piquerez sofreu ruptura do ligamento do tornozelo e está fora por tempo indeterminado. Jefté, seu substituto natural, também é desfalque com lesão na coxa. O volante Figueiredo segue em transição após cirurgia no joelho.

O atacante Paulinho viajou com a delegação para a Colômbia, mas não deverá ser relacionado. O camisa 10 está em fase final de recondicionamento após cirurgia na canela direita realizada em julho de 2025. A expectativa interna é que possa ganhar minutos em rodadas posteriores da fase de grupos.

Vitor Roque é a incógnita. O Tigrinho trata um trauma no tornozelo esquerdo sofrido na semifinal do Paulistão e disputou a final no sacrifício. Abel Ferreira mencionou em coletiva que espera contar com o atacante, mas a participação depende da evolução diária. A tendência é que, se disponível, ganhe poucos minutos no segundo tempo.

Com as ausências na lateral esquerda, o jovem Arthur Gabriel, de 20 anos, herdou a titularidade. No ataque, Flaco López segue como referência central, acompanhado por Jhon Arias e Allan nas pontas, com Maurício como meia ofensivo.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Arias, Maurício e Allan; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Destaques individuais de Junior Barranquilla x Palmeiras

Jogador destaque · Junior Barranquilla Luis Fernando Muriel 7 Gols na temporada pela Liga BetPlay Camisa 10 Referência ofensiva do Tiburón em 2026 175+ Gols na carreira europeia (Serie A, La Liga) Bola parada Cobrador de faltas com golaços na temporada Jogador destaque · Palmeiras Flaco López 9 Gols em 19 jogos na temporada 2026 0,68 Participações em gol por jogo (melhor da carreira) 12 Jogos consecutivos como titular 200+ Jogos com a camisa do Palmeiras

Os técnicos

Abel Ferreira comanda o Palmeiras pela sexta temporada consecutiva, um feito raro no futebol brasileiro. Sob sua gestão, o clube conquistou dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), três Brasileirões, duas Copas do Brasil e o Paulistão de 2026. Na Libertadores, seus números como treinador do Verdão na fase de grupos são impressionantes: 21 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 25 partidas. O português sabe administrar elenco em calendário apertado e já demonstrou capacidade de vencer longe de casa em solo sul-americano.

Alfredo Arias, técnico uruguaio de 67 anos, assumiu o Junior no segundo semestre de 2025 e logo conquistou o título do Clausura colombiano, devolvendo o Tiburón à elite continental. O treinador prioriza um estilo ofensivo e vertical, mas reconhece que a mudança de estádio para Cartagena tem afetado o rendimento do time como mandante. Arias terá o desafio de preparar mentalmente seus jogadores para o maior palco do futebol sul-americano, algo que a maioria do elenco não vivencia com frequência.

Análise tática

O Palmeiras deve se organizar em 4-2-3-1, com Marlon Freitas e Andreas Pereira protegendo a zaga enquanto Arias, Maurício e Allan ocupam os espaços entre as linhas colombianas. A principal arma ofensiva do Verdão nesta temporada tem sido a movimentação de Flaco López combinada com as assistências de Andreas Pereira e as infiltrações de Jhon Arias pelo lado direito.

A bola parada é outro trunfo. Andreas Pereira lidera o time em assistências e é responsável por cobranças de falta e escanteio que já renderam diversos gols na temporada. Contra um adversário que sofreu gols em sete dos últimos dez jogos em casa, esse fundamento pode ser decisivo.

O Junior deve atuar em 4-3-3 com Sarmiento, Ríos e Rivas no meio-campo. A estratégia colombiana tende a ser de intensidade alta nos primeiros minutos, buscando empurrar o Palmeiras para trás com a pressão da torcida. Cristian Barrios pela direita e Teófilo Gutiérrez como referência podem explorar os espaços nas costas de Arthur, o jovem lateral-esquerdo que faz sua estreia continental.

O ponto fraco do Junior é a transição defensiva. A equipe de Arias tem dificuldade para se reorganizar quando perde a bola em situação ofensiva. O Palmeiras é letal nesse tipo de cenário, com Arias e Allan prontos para atacar os espaços deixados. A defesa central colombiana, com Peña e Monzón (se jogar), tem se mostrado vulnerável em jogadas aéreas e bolas cruzadas.

Pelo lado do Palmeiras, a ausência de Piquerez e Jefté na lateral esquerda é a principal fragilidade. Arthur é promissor, mas inexperiente em competições internacionais. O Junior pode buscar sobrecargas pelo lado direito do ataque, com Barrios e Guerrero combinando para testar o jovem.

Prognóstico de placar exato para Junior Barranquilla x Palmeiras

🎯 Palpite do Lance! Junior Barranquilla 0 x 2 Palmeiras O Palmeiras deve controlar o jogo em Cartagena e encontrar os espaços na defesa colombiana, que sofreu gols em sete dos últimos dez jogos em casa. O Junior, vindo de derrota e jogando em estádio que não é o seu, terá dificuldade para furar o bloqueio do melhor ataque e melhor defesa do Brasileirão. O Palmeiras venceu todos os quatro confrontos contra o Junior na Libertadores, marcando 11 gols e sofrendo apenas um

os confrontos contra o Junior na Libertadores, marcando e sofrendo apenas O Verdão marcou o primeiro gol em 14 dos últimos 15 jogos em todas as competições

em 14 dos últimos em todas as competições O Junior nunca conseguiu virar o placar nos seis jogos em que sofreu o primeiro gol nesta temporada

jogos em que sofreu o primeiro gol nesta temporada O Palmeiras acumula cinco vitórias consecutivas e 25 pontos na liderança do Brasileirão

vitórias consecutivas e 25 pontos na liderança do Brasileirão O Junior perdeu seu último jogo em casa (1 x 2 para o Cali) e sofre com a mudança de estádio Resumo dos palpites do Lance para Junior Barranquilla x Palmeiras Melhor palpite do jogo: Vitória do Palmeiras – Odd 1,98 na Betsson Palpite alternativo: Palmeiras marca o primeiro gol – Odd 1,70 na Betsson Palpite alternativo 2: Menos de 2,5 gols – Odd 1,65 na Superbet Palpite alternativo 3: Ambas as equipes marcam: Não – Odd 1,79 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Junior Barranquilla 0 x 2 Palmeiras – Odd 8,50 na Betsson