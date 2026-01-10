Internazionale x Napoli – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Internazionale x Napoli pela Serie A
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para o jogo para Internazionale x Napoli. A partida da 20ª rodada da Serie A acontece neste domingo (11/01), no Giuseppe Meazza. O confronto entre equipes do G4 do campeonato terá início às 16h45 (horário de Brasília). A diferença na briga pelo título está em quatro pontos, com uma vitória sendo fundamental para os dois lados.
Palpite do Lance! para Internazionale x Napoli (11/01/2026)
Um dos méritos do trabalho de Chivu foi a capacidade de efetividade ofensiva da Internazionale. Em 18 rodadas, o Nerazzurri balançou as redes 40 vezes, com média de 2,2 tentos por partida. Três dos últimos cinco jogos da equipe na Serie A terminaram com mais de 2,5 gols. Essa qualidade de ataque também é esperado por parte Napolitana.
O Napoli chega ao duelo tendo marcado em dez das 12 partidas recentes. Em oito delas, o ataque liderado por Hojlund balançou as redes duas ou mais vezes. O encontro direto pela liderança promete entregar dois times mais ofensivos, com boas chances de fazerem um placar alto.
- A Inter chega com média de 2,1 gols marcados nos últimos dez compromissos
- Ambos os times sofreram 15 gols até o momento na Serie A
- Este será o confronto entre dois dos três melhores ataques da competição
Outros mercados para Internazionale x Napoli
Como citado no primeiro palpite, existe no duelo uma boa tendência para gols no encontro. E isso deve ser reforçado com os dois períodos sendo goleadores. Enquanto o Napoli é goleador no primeiro tempo, a Inter tem uma boa distribuição nos dois tempos. Assim, o palpite se torna uma boa opção.
Nesta Serie A, a Inter ainda é um dos times que não empatou em nenhum dos 18 jogos que disputou. Foram 14 vitórias e quatro derrotas, campanha que o coloca como líder. Já o Napoli teve apenas dois empates no total. Essa tendência para jogos com vitórias ou derrotas ajuda na indicação para a chance dupla com combo de gols.
Outra boa chance dupla é no vitorioso dentro dos 45 minutos iniciais. Isso porque as equipes são as mais vitoriosas na etapa neste campeonato. Enquanto o Nerazzurri venceu dez vezes, os Azzurri triunfaram nove. A equipe de Conte venceu o período quatro das últimas cinco vezes.
Análise e Forma dos Times
Internazionale - Momento e escalação
A Internazionale chega para o grande jogo da rodada vivendo um excelente momento. O Nerazzurri venceu as últimas seis partidas no campeonato, se isolando na ponta da tabela. O 2 a 0 sobre o Parma levou a equipe para os 42 pontos, três a mais que Milan, vice-líder com 39. A fase com Chivu traz confiança para buscar vencer os atuais campeões na briga pelo título nacional.
A primeira grande mudança da Inter para encarar o Napoli são os retornos de Bastoni, Marcus Thuram e Nicolo Barella. O trio foi poupado contra o Parma e retorna diante do Napoli. Como Dumfries segue em recuperação, o brasileiro Luís Henrique larga como o titular da ala-direita.
Provável escalação do Internazionale: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji e Bastoni; Luís Henrique, Hakan Çalhanoglu, Barella, Zielinski e Federico Dimarco; Marcos Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.
Napoli - Momento e escalação
O Napoli foi surpreendido na última quarta-feira (7), ao enfrentar o Hellas Verona em casa. O time visitante teve um bom começo de jogos ao marcar 2 a 0 nos primeiros 27 minutos. Contudo, McTominay e Di Lorenzo marcaram no segundo tempo e garantiram um ponto para o Azzurri. O tropeço afastou em dois pontos a distância para o líder do campeonato.
Antonio Conte ainda não sabe se contará com o atacante David Neres para o duelo. O brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo e está em recuperação. Caso não esteja disponível, Elmas deve seguir ao lado de Noa Lang e Höjlund. Lukaku e De Bruyne são baixas confirmadas na partida.
Provável escalação do Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani; Politano, Scott McTominay, Stanislav Lobokta e Spinazzola; Noa Lang, Elmas (David Neres) e Rasmus Höjlund. Técnico: Antonio Conte.
Confronto direto e estatísticas de Internazionale e Napoli
O histórico recente entre Internazionale e Napoli é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Internazionale e Napoli
- 25/10/2025 - Napoli 3 x 1 Internazionale - (Serie A)
- 01/03/2025 - Napoli 1 x 1 Internazionale - (Serie A)
- 10/11/2024 - Internazionale 1 x 1 Napoli - (Serie A)
- 17/03/2024 - Internazionale 1 x 1 Napoli - (Serie A)
- 22/01/2024 - Napoli 0 x 1 Internazionale - (Supercopa da Itália)
Estatísticas e curiosidades de Internazionale x Napoli
- Seis dos últimos dez confrontos diretos tiveram um das equipes como vencedora
- E quatro dos últimos cinco encontros terminaram com ambos lados marcando
- A Internazionale foi vazada nas últimas quatro partidas diante do Napoli
- O Nerazzurri tem 17,72 finalizações por jogo na liga, enquanto o Azzurri 13,22
- O Napoli marcou 14 vezes nos últimos dez compromissos
Comparação de Odds para Internazionale x Napoli
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols no segundo tempo:
|Casa
|Mais de 1,5 gols no segundo tempo
|Menos de 1,5 gols no segundo tempo
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Internazionale x Napoli
