Bayer Leverkusen x Hamburgo – Palpites, análise e odds (16/05)

Palpites Rápidos Classificação atual: Leverkusen 6.º (58 pts) · Hamburgo 11.º (37 pts) Previsão de placar: Leverkusen 3 x 0 Hamburgo – Odd 9,00 na Betsson Palpite principal: Patrik Schick marcar o 1º gol – 4,20 na Betsson Aposta de valor: Leverkusen vencer de zero – 2,65 na Betsson Destaque ofensivo: Patrik Schick – 16 gols na Bundesliga – Para marcar a qualquer momento – Odd 1,60 na Br4Bet

Bayer Leverkusen e Hamburgo se enfrentam neste sábado, pela última rodada da Bundesliga 2025/26, em um duelo com peso decisivo para a equipe da casa. O time de Kasper Hjulmand precisa vencer e ainda torcer por tropeços de Stuttgart ou Hoffenheim para garantir vaga direta na próxima Champions League.

Já o Hamburgo chega mais tranquilo após confirmar a permanência na elite alemã depois de sete temporadas afastado da Bundesliga. Sem pressão na tabela, o HSV tenta apenas encerrar de forma positiva sua campanha de retorno à primeira divisão.

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Análise da partida

A derrota por 3 a 1 para o Stuttgart, na 33ª rodada, complicou consideravelmente a situação do Bayer Leverkusen na disputa por uma vaga na próxima Champions League. Aleix Garcia abriu o placar logo no primeiro minuto na MHP Arena, mas a equipe de Kasper Hjulmand perdeu o controle da partida ainda no primeiro tempo. Ermedin Demirovic empatou rapidamente, Maximilian Mittelstadt virou em cobrança de pênalti nos acréscimos da etapa inicial, e Deniz Undav ampliou no segundo tempo para sacramentar o revés.

O resultado deixou a Werkself dependente de outras combinações na rodada final. Ainda assim, o cenário está longe de ser desesperador, principalmente pelo desempenho recente da equipe antes da derrota em Stuttgart. Na rodada anterior, o Leverkusen havia atropelado o RB Leipzig por 4 a 1 na BayArena, em atuação dominante liderada por Patrik Schick, autor de três gols.

Nos últimos cinco compromissos pela Bundesliga, o time venceu quatro vezes e perdeu apenas uma, somando 12 pontos de 15 possíveis. A reação recolocou o clube na disputa pela Champions depois de um início de temporada turbulento, marcado pela curta passagem de Erik ten Hag pelo comando técnico. O treinador holandês foi demitido ainda em setembro, após pouco mais de dois meses no cargo.

A chegada de Kasper Hjulmand transformou o ambiente dentro e fora de campo. O ex-técnico da seleção da Dinamarca reorganizou o sistema defensivo e conseguiu recuperar o protagonismo ofensivo da equipe mesmo após a saída de Florian Wirtz para o Liverpool, em transferência estimada em 117 milhões de euros. Patrik Schick se consolidou como principal referência ofensiva do elenco desde então.

O atacante tcheco soma 16 gols na Bundesliga e aparece entre os principais artilheiros da competição. O hat-trick diante do Leipzig simbolizou o crescimento da equipe na reta final da temporada e recolocou momentaneamente o Leverkusen na zona de classificação para a Champions League antes do tropeço em Stuttgart.

Do outro lado, o Hamburgo chega em cenário completamente diferente. O objetivo principal da temporada já foi alcançado com a permanência na Bundesliga, encerrando um longo período de sete anos afastado da elite alemã. A vitória por 2 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt, na rodada 32, selou matematicamente a permanência e trouxe enorme alívio ao ambiente do clube.

Albert Gronbaek e Fábio Vieira marcaram os gols da virada no Deutsche Bank Park em uma das atuações mais importantes do HSV na temporada. Com a pressão reduzida, a equipe voltou a vencer na rodada seguinte ao superar o Freiburg por 3 a 2 em casa. Bakery Jatta abriu o placar em um jogo movimentado, no qual o Hamburgo mostrou competitividade mesmo já sem risco imediato.

Apesar da reta final positiva, a campanha ainda expõe limitações importantes. O Hamburgo venceu apenas duas vezes fora de casa em 16 partidas pela Bundesliga e sofreu 53 gols em 33 rodadas. Longe do Volksparkstadion, o desempenho defensivo aparece entre os mais frágeis da competição.

O Leverkusen, por outro lado, apresenta números sólidos atuando na BayArena. A equipe soma nove vitórias, três empates e quatro derrotas como mandante, além de ter marcado em 37 partidas consecutivas pela Bundesliga, sequência mais longa do campeonato. O domínio territorial também chama atenção: nos últimos seis jogos em casa, o time registrou média de 62% de posse de bola e mais de 15 finalizações por partida.

Contra equipes posicionadas na metade inferior da tabela, o aproveitamento como mandante sobe ainda mais. O trio ofensivo formado por Schick, Grimaldo e Kofane vem sustentando alto nível de produção desde março, combinando experiência, intensidade e capacidade de definição.

Para o Hamburgo, o desafio passa por encerrar a temporada de maneira competitiva diante de um adversário pressionado pela necessidade da vitória. O jovem Luka Vuskovic, emprestado pelo Tottenham, se consolidou como principal destaque individual da equipe ao longo do campeonato e foi eleito Rookie do Mês da Bundesliga em quatro oportunidades. Seu futuro, possivelmente ligado a um retorno à Inglaterra ou até uma transferência para o Barcelona, já movimenta os bastidores do mercado europeu.

Outros palpites para Leverkusen x Hamburgo

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Confrontos diretos

No único confronto entre as equipes nesta temporada, o Bayer Leverkusen venceu o Hamburgo por 1 a 0 no Volksparkstadion, em março de 2026. Christian Kofane marcou o gol da vitória no segundo tempo, em uma partida dominada pela Werkself, que terminou com ampla superioridade na posse de bola e no volume ofensivo.

O retrospecto recente na Bundesliga também favorece o Leverkusen. Nos últimos dez confrontos entre os clubes na elite alemã, a equipe venceu seis vezes, empatou uma e perdeu apenas três. O Hamburgo não derrota a Werkself desde fevereiro de 2017.

O histórico geral mostra confronto mais equilibrado, com 15 vitórias do Leverkusen, 12 do Hamburgo e sete empates em 34 partidas pela Bundesliga. Ainda assim, desde o retorno do HSV à primeira divisão, o domínio do time de Leverkusen segue evidente.

Notícias de Leverkusen x Hamburgo

Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen chega para a rodada final com algumas ausências importantes no departamento médico. Martin Terrier segue fora por conta de uma lesão no tendão que o afasta desde abril, enquanto Lucas Vázquez continua sem condições de jogo devido a um problema na panturrilha. Nathan Tella, que vinha em boa sequência nas últimas partidas, também é dúvida após desfalcar a equipe contra o Stuttgart por lesão muscular.

Apesar dos problemas, Kasper Hjulmand ainda conta com sua principal base ofensiva disponível. Patrik Schick, artilheiro do time na Bundesliga com 16 gols, deve liderar o ataque após o hat-trick marcado diante do RB Leipzig na rodada 32. Alejandro Grimaldo permanece como peça fundamental pelo lado esquerdo, enquanto Aleix Garcia e Exequiel Palacios seguem responsáveis pela construção no meio-campo.

Na defesa, Robert Andrich deve continuar atuando como zagueiro central em um sistema com três defensores, ao lado de Quansah e Tapsoba. Caso Nathan Tella não reúna condições físicas para atuar, Montrell Culbreath deve ser mantido na ala direita, função que exerceu no último compromisso da equipe.

Provável escalação do Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Mark Flekken; Jarell Quansah, Robert Andrich e Edmond Tapsoba; Montrell Culbreath (Nathan Tella), Aleix Garcia, Exequiel Palacios e Alejandro Grimaldo; Ibrahim Maza e Christian Kofane; Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.

Hamburgo SV

O Hamburgo também chega pressionado por problemas físicos, especialmente no setor defensivo. O lateral-esquerdo Miro Muheim, um dos principais assistentes da equipe na temporada, segue fora por lesão muscular. Albert Sambi Lokonga e Jean-Luc Dompe também permanecem como desfalques importantes para Merlin Polzin.

A principal dúvida do HSV envolve Luka Vuskovic. O jovem zagueiro croata sofreu um problema muscular diante do Freiburg e ainda não tem presença garantida na última rodada da Bundesliga. Com quatro gols na temporada e atuações consistentes ao longo do campeonato, Vuskovic se consolidou como uma das referências técnicas do time.

Yussuf Poulsen também enfrenta problemas físicos e pode acabar fora da partida decisiva na BayArena. Em contrapartida, Bakery Jatta, que marcou na vitória sobre o Freiburg, se recuperou e deve ficar novamente à disposição para o confronto deste sábado.

Provável escalação do Hamburgo (3-4-2-1): Daniel Heuer Fernandes; Daniel Elfadli, Warmed Omari e Jordan Torunarigha; Giorgi Gocholeishvili, Nicolai Remberg, Nicolas Capaldo e William Mikelbrencis; Albert Gronbaek e Fábio Vieira; Robert Glatzel. Técnico: Merlin Polzin.

Destaques individuais de Leverkusen x Hamburgo

Jogador destaque · Bayer Leverkusen Patrik Schick 16 Gols na Bundesliga em 27 jogos, 3.º artilheiro do campeonato 22 Gols em todas as competições (Bundesliga, Champions League e Copa da Alemanha) 3 Hat-trick contra o Leipzig na rodada 32, 100.º gol pelo Leverkusen 7,26 Nota média FotMob na temporada, melhor do elenco Jogador destaque · Hamburgo Luka Vuskovic 4 Gols na Bundesliga, melhor defensor do HSV na temporada 4x Rookie do Mês da Bundesliga (set, dez, jan, mar) 18 Jogos disputados, emprestado pelo Tottenham 2,2 Desarmes por jogo, líder defensivo do Hamburgo

Os Técnicos

Kasper Hjulmand chegou ao Bayer Leverkusen em setembro de 2025 com a missão de reorganizar a equipe após a curta e frustrante passagem de Erik ten Hag. Contratado para substituir Xabi Alonso depois da saída do espanhol para o Real Madrid, o treinador neerlandês não conseguiu adaptar seu modelo de jogo ao elenco da Werkself e acabou demitido com o clube apenas na 12ª colocação da Bundesliga. A chegada de Hjulmand trouxe estabilidade imediata tanto no aspecto tático quanto no ambiente interno.

Com passagem marcante pela seleção da Dinamarca na Eurocopa de 2021 e na Copa do Mundo de 2022, Hjulmand rapidamente reorganizou o Leverkusen. Desde sua chegada, a equipe saiu da parte intermediária da tabela para entrar na disputa direta por uma vaga na próxima Champions League. Sob seu comando, o clube soma 17 vitórias em 31 partidas.

Do outro lado, Merlin Polzin representa a continuidade no projeto do Hamburgo. O treinador de 35 anos assumiu o comando da equipe ainda na segunda divisão, em novembro de 2024, após a saída de Steffen Baumgart. Com perfil pragmático e foco na organização defensiva, conduziu o HSV de volta à elite alemã como vice-campeão da segunda divisão.

Mesmo com elenco limitado e orçamento inferior ao dos principais concorrentes da Bundesliga, Polzin conseguiu garantir a permanência do Hamburgo na primeira divisão. O treinador também ganhou reconhecimento pela capacidade de potencializar jogadores emprestados, como Luka Vuskovic e Fábio Vieira. O trabalho diário de desenvolvimento e organização coletiva aparece como uma das principais marcas de sua gestão.

Análise Tática

Kasper Hjulmand deve manter o sistema com três zagueiros e alas, estrutura que o Bayer Leverkusen vem utilizando com frequência na Bundesliga. O 3-4-2-1 potencializa a amplitude ofensiva da equipe e permite que Patrik Schick atue como referência central, cercado por meias com mobilidade e liberdade para atacar os espaços.

Christian Kofane e Ibrahim Maza alternam movimentações pelos corredores internos e ajudam a acelerar a circulação ofensiva na entrada da área adversária. A construção do Leverkusen parte desde a defesa, principalmente com Robert Andrich e Aleix Garcia iniciando as jogadas com alto índice de acerto nos passes. O controle territorial e a posse de bola seguem como pilares do modelo implementado por Hjulmand.

O Hamburgo de Merlin Polzin tem variado entre o 3-4-2-1 e o 4-2-3-1 dependendo do perfil do adversário. Atuando fora de casa, porém, a tendência é de uma postura mais reativa, com linhas compactas e aposta em transições rápidas. Fábio Vieira e Albert Gronbaek aparecem como os principais responsáveis por conectar defesa e ataque nos momentos de saída em velocidade.

A ausência de Miro Muheim pesa especialmente nesse contexto. O lateral-esquerdo era peça importante na construção pelo corredor e ajudava o Hamburgo a equilibrar a saída de bola pelos dois lados do campo. Sem ele, o setor tende a ficar ainda mais vulnerável justamente diante do lado mais forte ofensivamente do Leverkusen.

O principal desequilíbrio tático do confronto aparece nas faixas laterais. Alejandro Grimaldo vive mais uma temporada extremamente produtiva e chega à rodada final com oito gols e sete assistências, sendo uma das principais armas ofensivas dos Werkself. Sua capacidade de atacar profundidade pode explorar uma defesa visitante que sofreu 36 gols longe do Volksparkstadion.

Pelo lado direito, Culbreath, ou Nathan Tella, caso seja liberado, oferece profundidade e presença constante dentro da área. O Hamburgo deve recuar suas linhas para tentar diminuir os espaços centrais, priorizando compactação defensiva e proteção da entrada da área. O problema é que essa estratégia não funcionou diante de equipes do topo da tabela ao longo da temporada.

As bolas paradas também aparecem como fator relevante para a partida. O Leverkusen marcou dez gols nesse tipo de jogada na atual edição da Bundesliga e possui vantagem física importante nos duelos aéreos. Tapsoba, Andrich e Schick formam um núcleo forte pelo alto tanto ofensiva quanto defensivamente.

O Hamburgo, por sua vez, apresentou dificuldades recorrentes nesse fundamento ao longo da temporada. A equipe sofreu nove gols em bolas paradas na Bundesliga, uma das piores marcas entre os visitantes da competição. Diante de um adversário que costuma pressionar bastante em escanteios e faltas laterais, esse pode ser novamente um ponto decisivo no confronto.

Prognóstico de placar exato para Leverkusen x Hamburgo

🎯 Previsão de Placar Bayer Leverkusen 3 x 0 Hamburgo O Bayer Leverkusen chega à rodada final da Bundesliga precisando vencer e torcer por um tropeço de Stuttgart ou Hoffenheim para garantir vaga na próxima Champions League. A tendência é de uma equipe extremamente agressiva desde os primeiros minutos, especialmente diante de um Hamburgo já livre de pressão na tabela e sem objetivos competitivos restantes na temporada. O cenário tático favorece amplamente o time de Kasper Hjulmand, que costuma dominar a posse de bola e pressionar alto na BayArena. Com desfalques importantes no sistema defensivo, o Hamburgo deve encontrar dificuldades para sustentar a marcação por 90 minutos, aumentando a possibilidade de um jogo mais aberto conforme o confronto avançar. O Leverkusen marcou gols em 37 jogos consecutivos na Bundesliga, a maior sequência ativa da competição

na Bundesliga, a maior sequência ativa da competição O Hamburgo sofreu 36 gols em 16 jogos fora de casa , média de 2,25 por partida como visitante

, média de 2,25 por partida como visitante Schick marcou sete gols nos últimos cinco jogos , incluindo hat-trick sobre o Leipzig na rodada 32

, incluindo hat-trick sobre o Leipzig na rodada 32 No primeiro turno, o Leverkusen venceu por 1 x 0 com gol de Kofane, e 63% da posse de bola

Resumo dos palpites do Lance para Leverkusen x Hamburgo