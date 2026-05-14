Werder Bremen x Dortmund – Palpites, análise e odds (16/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Borussia Dortmund – 1,98 na Betsson Placar provável: Werder Bremen 1 x 2 Borussia Dortmund – 8,00 na Betsson Resultado: Ambas as equipes marcam – 1,40 na Superbet Aposta de valor: Mais de 2,5 gols no total – 1,45 na Betsson Boas chances de acontecer: Serhou Guirassy marca a qualquer momento – 1,85 na Betano

Werder Bremen e Borussia Dortmund encerram suas temporadas na Bundesliga neste sábado, 16 de maio de 2026, no Weserstadion, pela 34ª e última rodada do campeonato. O Bremen, 15º colocado com 32 pontos, já assegurou a permanência na primeira divisão graças a resultados favoráveis na penúltima rodada, mas vive uma sequência de quatro jogos sem vitória. O Dortmund, vice-campeão com 70 pontos, garantiu a segunda posição e a vaga direta na Champions League com a vitória de 3 x 2 sobre o Eintracht Frankfurt na rodada anterior.

Ainda assim, o jogo de despedida carrega peso emocional para os dois lados. O Bremen quer encerrar a campanha com uma atuação digna diante de seus torcedores, após uma temporada de angústia constante na parte de baixo da tabela. Para o Dortmund, o sábado marca as últimas aparições de Julian Brandt e Niklas Süle com a camisa do BVB, ambos saindo ao fim de seus contratos, o que adiciona um componente sentimental à partida.

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Análise da partida

O Werder Bremen vive uma temporada para esquecer. Com oito vitórias, oito empates e 17 derrotas em 33 rodadas, o time de Daniel Thioune soma apenas 32 pontos, o que representaria a terceira pior campanha do clube na história da Bundesliga caso não vença neste sábado. A defesa é o principal problema: 58 gols sofridos na temporada, média de 1,76 por jogo, uma das piores da competição.

Nos últimos cinco jogos, o Bremen venceu apenas o Hamburger SV (3 x 1 em casa) e acumulou derrotas para Koln (1 x 3 fora), Augsburg (1 x 3) e Hoffenheim (0 x 1), além de um empate com o Stuttgart (1 x 1). O desempenho como mandante não inspira confiança: cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas no Weserstadion. A equipe venceu apenas dois dos últimos 11 jogos em casa na Bundesliga.

O Borussia Dortmund, por outro lado, fez uma campanha sólida de vice-campeonato. São 21 vitórias, sete empates e cinco derrotas, com 68 gols marcados e 34 sofridos, uma média de 2,06 gols por jogo, a segunda melhor do campeonato, atrás apenas do Bayern (3,55). Sob o comando de Niko Kovac, o BVB também avançou às quartas de final da Champions League, reforçando a consistência do trabalho ao longo do ano.

A forma recente do Dortmund, porém, oscilou. Nas últimas cinco rodadas, foram duas vitórias (4 x 0 sobre o Freiburg e 3 x 2 sobre o Frankfurt) e três derrotas (para Leverkusen, Hoffenheim e Gladbach). Fora de casa, o desempenho é o ponto fraco: o BVB não vence como visitante há três jogos consecutivos na Bundesliga, com derrotas em Hoffenheim (1 x 2) e Gladbach (0 x 1).

Palpites para Werder Bremen x Borussia Dortmund

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Confrontos diretos

O histórico do confronto é amplamente favorável ao Dortmund. Em 55 partidas entre os dois clubes, são 29 vitórias do BVB, 15 do Bremen e 11 empates, com média de 3,18 gols por jogo. O dado mais relevante para quem aposta: o Bremen venceu o Dortmund apenas uma vez nos últimos dez encontros, numa vitória fora de casa por 3 x 2 em agosto de 2022.

No primeiro turno desta temporada, o Dortmund venceu por 3 x 0 no Signal Iduna Park, em 13 de janeiro. Nico Schlotterbeck abriu o placar aos 11 minutos, Marcel Sabitzer ampliou aos 75 e Serhou Guirassy fechou a conta aos 83. O Bremen teve apenas seis finalizações contra 18 dos anfitriões, e gerou pouco perigo real para Gregor Kobel.

No Weserstadion, o panorama é igualmente desfavorável para o Bremen nas últimas temporadas. O Dortmund venceu seis dos últimos dez jogos como visitante neste estádio, com o Bremen conquistando apenas uma vitória e três empates. Na temporada passada, o jogo em Dortmund terminou em 2 x 2, com o Bremen buscando o empate após ficar com dois gols de desvantagem e ter Schlotterbeck expulso aos 21 minutos.

Notícias de Werder Bremen e Borussia Dortmund

Werder Bremen: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Bremen está bastante ocupado para o último jogo da temporada. Marco Friedl, zagueiro titular e um dos jogadores mais regulares do elenco (dez cartões amarelos na Bundesliga), está fora por lesão. Mitchell Weiser, lateral que acumula experiência na elite alemã, também é desfalque confirmado.

Felix Agu segue afastado por problemas musculares recorrentes que limitaram sua temporada a poucos jogos. Keke Topp, jovem atacante que era visto como reforço importante, permanece lesionado.

O goleiro Karl Hein também está fora, e Julián Malatini, zagueiro argentino, é outro desfalque na defesa. Leonardo Bittencourt e Olivier Deman aparecem em algumas listas de dúvidas, o que amplia a lista de baixas para o técnico Daniel Thioune.

Daniel Thioune deve escalar o Bremen em um 3-4-2-1 com Mio Backhaus no gol, já que Hein está indisponível. A zaga deve ter Amos Pieper, Niklas Stark e Abdoul-Karim Coulibaly. Romano Schmid e Jens Stage serão os responsáveis pela criação, com Jovan Milosevic no comando do ataque.

Provável escalação do Werder Bremen (3-4-2-1): Backhaus; Pieper, Stark, Coulibaly; Sugawara, Puertas, Lynen, Deman; Stage, Schmid; Milosevic. Técnico: Daniel Thioune.

Borussia Dortmund: desfalques e dúvidas

Niklas Süle anunciou sua aposentadoria do futebol profissional após um susto de lesão no joelho contra o Hoffenheim, quando temeu ter sofrido uma terceira ruptura de ligamento cruzado. O zagueiro de 30 anos encerra a carreira ao fim do contrato em junho e não deve iniciar a partida. Emre Can e Ramy Bensebaini também estão fora por lesão.

Karim Adeyemi é outro desfalque. O ponta sofre com uma lesão muscular e não conseguiu se recuperar a tempo para participar dos últimos jogos. Felix Nmecha, que tem lidado com problema no joelho, ficou no banco na vitória sobre o Frankfurt e pode ter algum tempo de jogo como substituto.

Niko Kovac deve manter o 3-4-2-1 que tem sido a base do Dortmund na temporada. Gregor Kobel segue no gol, com Schlotterbeck, Anton e provavelmente Luca Reggiani ou Samuele Inácio na defesa. Julian Brandt, em seu último jogo pelo clube, deve começar como titular, ao lado de Maximilian Beier, atrás de Serhou Guirassy.

Provável escalação do Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Destaques individuais de Werder Bremen x Borussia Dortmund

Jogador destaque · Werder Bremen Romano Schmid 3 Gols na Bundesliga 2025/26 7 Assistências na temporada 7,19 Nota média FotMob na Bundesliga 33 Jogos disputados na temporada Jogador destaque · Borussia Dortmund Serhou Guirassy 16 Gols na Bundesliga 2025/26 24 Gols em todas as competições 7,21 Nota média FotMob na Bundesliga 62 Gols em 99 jogos na Bundesliga na carreira

Os técnicos

Daniel Thioune assumiu o Werder Bremen em 4 de fevereiro de 2026, depois que Horst Steffen foi demitido com o time a um ponto da zona de rebaixamento. Com um futebol pragmático e organizado, Thioune conseguiu estabilizar a equipe o suficiente para garantir a permanência, embora os números ofensivos continuem preocupantes.

A gestão do elenco desfalcado, com seis jogadores no departamento médico, tem sido o maior desafio do treinador nestas semanas finais. Thioune precisa encontrar soluções criativas para uma defesa que perdeu três peças titulares ao mesmo tempo.

Niko Kovac vive um momento completamente diferente. O técnico croata-alemão comandou o Dortmund ao vice-campeonato e a uma campanha sólida na Champions League, e conseguiu integrar jovens como Jobe Bellingham e Samuele Inácio ao elenco principal.

A taxa de aproveitamento de 64% em 47 jogos confirma a solidez do trabalho, mesmo que o distanciamento de 16 pontos para o Bayern aponte a dimensão do abismo entre os dois primeiros colocados. Kovac manteve a consistência tática com seu 3-4-2-1 ao longo de toda a temporada.

Análise tática

O Bremen de Thioune deve adotar seu 3-4-2-1, com Stage e Schmid como meias ofensivos atrás de Milosevic. O objetivo será aproveitar as transições rápidas e o jogo pelos flancos, onde Sugawara pela direita e Deman pela esquerda terão liberdade para avançar. A fragilidade do Bremen está na zaga: sem Friedl e Malatini, a defesa ficará nas mãos de Pieper, Stark e Coulibaly, um trio que sofreu gols em todos os últimos cinco jogos da equipe.

O Dortmund de Kovac virá com o mesmo sistema, espelhando a formação do adversário. Ryerson e Svensson atuam como alas, enquanto Sabitzer e Bellingham comandam o meio de campo. A força ofensiva do BVB está no trio da frente: Brandt e Beier livres para se movimentar atrás de Guirassy, que soma 16 gols na Bundesliga e igualou a marca de Gerd Müller com 62 gols nos primeiros 99 jogos na história da competição.

O confronto tático mais importante estará nos corredores. O Dortmund ataca com velocidade pelas laterais, com Ryerson (12 assistências na temporada em todas as competições) sendo um dos alas mais produtivos da Bundesliga. O Bremen terá dificuldade para conter as combinações entre Ryerson e Beier pelo lado direito, especialmente com uma defesa fragilizada pelas ausências.

Na outra ponta, Svensson pode explorar o lado de Sugawara, que tende a se projetar e deixar espaço nas costas. Quem apostar neste jogo deve considerar que o Bremen sofreu gols em todos os últimos cinco jogos, mas também marcou em quatro dessas partidas, o que reforça o cenário de jogo aberto e com gols dos dois lados.

Prognóstico de placar exato para Werder Bremen x Borussia Dortmund

🎯 Palpite do Lance! Werder Bremen 1 x 2 Borussia Dortmund O Dortmund deve vencer no Weserstadion mesmo sem pressão na tabela. O Bremen acumula quatro jogos sem vitória e perdeu os dois últimos, enquanto o BVB terá motivação extra nas despedidas de Julian Brandt e Niklas Süle. Guirassy, com 16 gols na temporada, é a principal ameaça. O Dortmund venceu seis dos últimos dez confrontos no Weserstadion contra o Bremen

dos últimos confrontos no Weserstadion contra o Bremen O Bremen sofreu gols em todos os últimos cinco jogos e tem média de 1,76 gol sofrido por partida na temporada

os últimos jogos e tem média de gol sofrido por partida na temporada Nos últimos cinco jogos do Dortmund, três tiveram mais de 2,5 gols, incluindo um 4 x 0 e um 3 x 2

jogos do Dortmund, tiveram mais de gols, incluindo um 4 x 0 e um 3 x 2 O Dortmund goleou o Bremen por 3 x 0 no primeiro turno, em Dortmund

Resumo dos palpites do Lance! para Werder Bremen x Borussia Dortmund