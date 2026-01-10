Internacional x Novo Hamburgo – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Internacional x Novo Hamburgo. A estreia dos times no Campeonato Gaúcho acontece neste domingo (11/01), no Estádio Beira-Rio, a partir das 18h (horário de Brasília). O Colorado defende o título estadual conquistado ano passado sobre o Grêmio. Já o Anilado retorna à elite gaúcha após conquistar a segunda divisão em 2025.

Palpite do Lance! para Internacional x Novo Hamburgo (11/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Sob o comando de Pablo Fernández, o Inter começa sua jornada em 2026 buscando repetir a segurança defensiva do último estadual. A equipe foi a melhor defesa da edição passada. Foram seis gols sofridos em 12 partidas, com média final de 0,5.

O Novo Hamburgo aposta na longa pré-temporada como fator para buscar surpreender no Beira-Rio. Contudo, a falta de ritmo dos mandates pode transformar essa estreia em um duelo mais cadenciado. A nossa análise indica para que ambos os times marquem não no encontro.

O Novo Hamburgo teve média de 0,6 gols sofridos na Divisão de Acesso em 2025 O Colorado teve sete jogos com ambos marcam não no último estadual

Outros mercados para Internacional x Novo Hamburgo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida inaugural do estadual para as equipes promete ter maior equilíbrio por parte do Colorado. Modificado, é natural que o time sinta o ritmo físico do primeiro jogo da temporada para ter um jogo mais cadenciado. Os últimos confrontos diretos entre os times reforçam o palpite com baixo número de gols.

Atuando em casa, podemos esperar um Inter tendo que propor as ações ofensivas. Nos últimos dez jogos de 2025, o ataque vermelho marcou nove vezes, sendo três em tempos iniciais. Em um novo contexto, a aposta deve ser em outro postura ofensiva diante de um adversário vindo da divisão inferior.

O Inter terá em casa uma chance de começar bem o ano, buscando reverter a imagem deixada na segunda metade de 2025. No último Gauchão, foram nove vitórias em 12 compromissos. Mesmo com reservas, encara um adversário recém promovido, que aposta na manutenção do elenco. Assim, a análise indica um leve favoritismo à vitória colorada.

Análise e Forma dos Times

Internacional - Momento e escalação

O Internacional inicia a temporada buscando deixar para trás a briga contra o rebaixamento no último Brasileirão. A diretoria colorada promoveu uma série de mudanças no departamento de futebol desde então. Abel Braga deixou o cargo de treinador e virou diretor técnico. Para o seu lugar, Paulo Pezzolano assinou até o final de 2026. O uruguaio chegou com sua comissão técnica ao Gigante da Beira-Rio, porém, ainda não recebeu novos reforços.

A diretoria vem reformulando o elenco promovendo saídas de jogadores. As principais vendas foram do zagueiro Vitão, para o Flamengo, e do atacante Ricardo Mathias, para o Al-Ahli. O Colorado inicia a defesa do título gaúcho com um time mesclado entre reservas de 2025 e jovens da base. A beira do campo, estará o auxiliar Pablo Fernandez.

Provável escalação do Internacional: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Richard e Ronaldo; Allex, Yago Noal e Gustavo Prado; Raykkonen. Técnico: Pablo Fernandez.

Novo Hamburgo - Momento e escalação

Atual campeão da segunda divisão, o Novo Hamburgo retorna à elite estadual com um objetivo: a permanência. Além disso, o treinador Rogério Zimmermann deixou claro a meta de buscar uma vaga na próxima Série D. O Anilado aposta na base do elenco campeão da divisão de acesso com reforços pontuais.

A diretoria trouxe seis novos jogadores para encorpar o time na disputa do Gauchão. Entre eles, Guilherme Mantuam, Romércio e Leandro Moura. A equipe iniciou a pré-temporada ainda em novembro, com quase dois meses de preparação.

Provável escalação do Novo Hamburgo: Omar; Guilherme Mantuam, João Marcus, Romércio e Josué; Amaral, Carlos Maia e Leandro; Zé Andrade, Alisson e Parede. Técnico: Rogério Zimmermann.

Confronto direto e estatísticas de Internacional e Novo Hamburgo

O histórico recente entre Internacional e Novo Hamburgo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Internacional e Novo Hamburgo

18/02/2024 - Novo Hamburgo 1 x 3 Internacional - (Campeonato Gaúcho)

05/02/2023 - Novo Hamburgo 0 x 0 Internacional - (Campeonato Gaúcho)

09/02/2022 - Internacional 1 x 1 Novo Hamburgo - (Campeonato Gaúcho)

21/03/2021 - Novo Hamburgo 0 x 1 Internacional - (Campeonato Gaúcho)

08/02/2020 - Internacional 2 x 0 Novo Hamburgo - (Campeonato Gaúcho)

Estatísticas e curiosidades de Internacional x Novo Hamburgo

O Internacional venceu seis dos últimos dez confrontos diretos entre os times Sete dos últimos oito jogos entre as equipes terminaram abaixo de 2,5 gols Três dos quatro últimos duelos no Beira-Rio com ambos marcam não O Novo Hamburgo terminou as últimas oito partidas da segundona sem perder O Colorado venceu metade das últimas quatro estreias no Gauchão

Comparação de Odds para Internacional x Novo Hamburgo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,68 2,05 Betano 1,67 2,07 Bet365 1,66 2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Internacional x Novo Hamburgo

Ambas as equipes marcam: não (2,05 na Betsson) Menos de 2,5 gols (2,00 na Betsson) Internacional marca o primeiro gol (1,60 na Betano) Resultado: Vitória do Internacional (1,83 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.