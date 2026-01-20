O Lance! apresenta os melhores palpites para Internacional x Inter de Santa Maria, pela quarta rodada da Campeonato Gaúcho. O confronto acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Internacional x Inter de Santa Maria (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As partidas mais recentes do Internacional vêm se destacando pelo grande volume de gols registrados desde o fim da temporada passada, muito em função dos problemas defensivos apresentados na reta final do Brasileirão, que quase culminaram em rebaixamento. Por outro lado, o ataque neste início de temporada tem mostrado boa produção ofensiva, com oito gols marcados em três jogos. Diante desse cenário, o palpite para mais de 2,5 gols neste próximo confronto surge como uma ótima opção.

Em oito dos últimos dez jogos do Colorado tivemos mais de 2,5 gols totais Nesse período, o Internacional sofreu 17 gols, somando final da temporada passada e início dessa Nas últimas dez partidas, a média de gols totais do Internacional é 3,3 gols por partida

Outros palpites para Internacional x Inter de Santa Maria

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Inter de Santa Maria vem encontrando muitas dificuldades para marcar gols, tanto neste início de competição quanto no fim da temporada passada. Nos últimos dez jogos da equipe, foram apenas cinco gols anotados e, neste Campeonato Gaúcho, ainda não balançou as redes nas três partidas disputadas. Diante desse histórico dos visitantes, o palpite de que uma das equipes não marcará gols ganha ainda mais força.

Nas partidas mais recentes do Colorado, observa-se um padrão de maior incidência de gols na segunda etapa. Dos 16 gols marcados, 11 foram no segundo tempo. Defensivamente, a equipe também sofreu mais gols nesse período, com 12 dos 17 sendo anotados após o intervalo. Com base nesses números, o palpite para mais gols no segundo tempo se mostra muito interessante.

Em relação aos escanteios, as médias recentes são de 5,8 para o Internacional e 3,9 para o Inter de Santa Maria. Como o Inter vem apresentando maior volume de jogo, com mais posse de bola e finalizações neste início de competição, esse número subiu para 7,7 escanteios por partida. Diante desse padrão, o palpite para ultrapassar a linha de escanteios aparece como uma ótima opção.

Análise e Forma dos Times

Internacional - Momento e escalação

O Internacional vem de um bom início de temporada, mas a derrota na partida anterior alterou o clima positivo esperado. Mesmo utilizando uma terceira formação diferente e sem a presença do treinador à beira do campo, a equipe teve uma atuação muito abaixo do esperado. No entanto, ainda é líder do seu Grupo com duas vitórias e seis pontos conquistados.

Agora, recebe o Inter de Santa Maria buscando retomar o caminho das vitórias e dar sequência à preparação neste início de 2026.

Provável escalação do Internacional: Ivan; Clayton Sampaio, Juninho e Braian Aguirre; Alan Benítez, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Benjamin Arhin; Yago Noal, Bruno Tabata e Raykkonen Técnico: Paulo Pezzolano.

Inter de Santa Maria - Momento e escalação

O Inter de Santa Maria retornou à elite do futebol gaúcho nesta temporada, após 14 anos na divisão de acesso. A equipe comandada pelo técnico Bruno Coutinho tem um objetivo muito claro: a permanência na primeira divisão do Campeonato Gaúcho.

No entanto, ainda não conquistou nenhuma vitória na competição, vindo de dois empates e uma derrota na última rodada, contra o Juventude. Agora, visita Porto Alegre em busca de um resultado positivo.

Provável escalação do Inter de Santa Maria: Iago Hass; Mizael, Luis Salazar, Rodrigo Augusto e Otávio; Laion, Júlio Simas, Marco Freitas e Wilson Júnior; Yuri Mamute e João Felipe. Técnico: Bruno Coutinho.

Confronto direto e estatísticas de Internacional x Inter de Santa Maria

O histórico recente entre Internacional e Inter de Santa Maria é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Internacional x Inter de Santa Maria

26/01/2011 - Internacional de Santa Maria 1 x 4 Internacional - Campeonato Gaúcho

24/01/2010 - Internacional de Santa Maria 1 x 1 Internacional - Campeonato Gaúcho

15/03/2009 - Internacional 1 x 0 Internacional de Santa Maria - Campeonato Gaúcho

27/03/2008 - Internacional 2 x 0 Internacional de Santa Maria - Campeonato Gaúcho

20/01/2008- Internacional de Santa Maria 2 x 2 Internacional - Campeonato Gaúcho

Estatísticas e curiosidades de Internacional x Inter de Santa Maria

Em todas as competições foram disputados 41 jogos entre as duas equipes, com 27 vitórias do Internacional, 11 empates e três triunfos do Inter de Santa Maria O Internacional é o maior campeão gaúcho, com 46 títulos conquistados Nas últimas dez partidas, o Internacional marcou 17 gols e sofreu 16 O Inter de Santa Maria ainda não marcou gols nesse início de competição 11 dos 16 gols marcados pelo Colorado nas últimas dez partidas foram no segundo tempo

Comparação de Odds para Internacional x Inter de Santa Maria

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Internacional Empate Inter de Santa Maria Betsson 1,32 4,55 8,80 Betano 1,36 4,55 8,75 Br4bet 1,27 5,00 10,00

Resumo dos palpites do Lance! para Internacional x Inter de Santa Maria

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.