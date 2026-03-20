Internacional x Chapecoense – Palpites, análise e odds (22/03)

O Internacional recebe a Chapecoense no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na temporada, mas que compartilham a mesma urgência: somar pontos para se distanciar da parte inferior da tabela.

O Colorado ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos conquistados em sete jogos. A Chapecoense, por sua vez, aparece na 14ª colocação, com sete pontos em seis partidas, apenas dois acima do Z-4. Os dados indicam um duelo com cara de decisão antecipada, no qual os três pontos podem representar alívio significativo para quem vencer.

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Análise da partida

O início de Brasileirão do Internacional foi, sem rodeios, o pior entre os clubes do chamado bloco de elite do futebol gaúcho. Em sete rodadas, o Colorado registra uma vitória, dois empates e quatro derrotas, acumulando um aproveitamento de apenas 23%. O ataque marcou cinco gols, e a defesa sofreu nove, números que revelam dificuldades nas duas extremidades do campo.

A única vitória colorada até aqui veio na última rodada, quando o time de Paulo Pezzolano bateu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro. O resultado foi construído com base em intensidade física e uma postura mais pragmática, com o gol decisivo de Johan Carbonero aos 49 minutos do segundo tempo.

Apesar da reação fora de casa, o retrospecto como mandante preocupa. O Inter perdeu os três jogos que fez no Beira-Rio pelo Brasileirão: derrotas para Athletico-PR, Palmeiras e Bahia. É um cenário incomum para um clube que, historicamente, costuma ser forte diante de sua torcida. Nos últimos 10 jogos em casa, considerando todas as competições, o Colorado soma seis vitórias, um empate e três derrotas, o que mostra que a má fase como mandante é recente e concentrada neste Brasileirão.

A Chapecoense, de volta à Série A após ascensão na temporada passada, vem fazendo um papel respeitável para um time recém-promovido. Dos seis jogos disputados, a equipe de Gilmar Dal Pozzo venceu um, empatou quatro e perdeu apenas um. O empate mais recente, um 0 x 0 com o Corinthians na Arena Condá, representou o primeiro jogo sem gols do Brasileirão 2026, quebrando uma sequência de 65 partidas com ao menos um gol.

A Chape se destaca pela solidez defensiva, tendo sofrido nove gols nos mesmos seis jogos, mas com tendência de melhora. Nos últimos três jogos, cedeu apenas um gol. Por outro lado, fora de casa, os resultados são menos animadores: derrota para o São Paulo por 2 x 0 e empate em 1 x 1 com o Vasco.

O grande objetivo de ambas as equipes neste momento da temporada é claro: consolidar a permanência na Série A. O Inter precisa, com urgência, de uma sequência de vitórias para deixar a zona de rebaixamento, enquanto a Chapecoense busca manter uma distância segura do Z-4 e, quem sabe, sonhar com uma vaga na parte intermediária da tabela.

Outros palpites para Internacional x Chapecoense

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Confrontos diretos

Internacional e Chapecoense se enfrentaram 13 vezes pelo Brasileirão ao longo da história, segundo dados da CBF. O retrospecto geral aponta seis vitórias coloradas, dois empates e cinco triunfos do Verdão do Oeste. O Inter marcou 16 gols nos confrontos, contra 14 da Chape.

O dado mais marcante é que não havia confronto entre as equipes na Série A desde 2021, quando o Internacional goleou a Chapecoense por 5 x 2 no Beira-Rio, com hat-trick de Yuri Alberto. A distância entre os dois clubes se deve ao fato de a Chape ter passado temporadas fora da primeira divisão antes de conquistar o acesso para 2026.

No primeiro turno desta edição do Brasileirão, as equipes ainda não se enfrentaram. A partida de domingo representa o primeiro confronto da temporada entre elas, já que a Chapecoense jogou contra o Santos na rodada inaugural, e não contra o Inter.

A história dos duelos entre os clubes tem capítulos emblemáticos. Em 2014, a Chape aplicou uma sonora goleada de 5 x 0 sobre o Inter na Arena Condá. Já em 2018, o Colorado venceu por 3 x 0 no Beira-Rio. O equilíbrio do retrospecto geral mostra que a Chapecoense nunca foi presa fácil para o Inter, especialmente quando atua com a confiança de quem não tem nada a perder.

Notícias de Internacional x Chapecoense

Internacional

No Internacional, a principal novidade positiva é o retorno do volante Paulinho, que cumpriu suspensão automática na última rodada e volta a ficar à disposição de Pezzolano. Paulinho é peça fundamental no esquema tático colorado e deve reassumir a posição entre os titulares.

O técnico uruguaio promoveu mudanças significativas no jogo contra o Santos, deixando nomes como Alan Patrick, Gabriel Mercado, Alexandro Bernabei e Carbonero no banco de reservas. A estratégia de priorizar a forma física funcionou, e Pezzolano deve voltar a escalar o quarteto contra a Chapecoense, já que o contexto tático será diferente: o Inter terá mais posse de bola e precisará de criatividade para quebrar um adversário que tende a se fechar.

O desfalque confirmado no lado colorado é o atacante Kayky, que trata uma lesão muscular na coxa esquerda e não tem prazo definido de retorno. O zagueiro Rodrigo Villagra, que colocou gelo na coxa após sair do jogo contra o Santos, é dúvida, mas a tendência é que tenha condições de jogo.

Escalação provável do Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Rodrigo Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Chapecoense

Na Chapecoense, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem praticamente todo o grupo à disposição. Os únicos desfalques são o atacante Garcez e os meias Bruno Matias e Robert, todos no departamento médico. A equipe vem de dois jogos em sequência com intervalo curto, mas deve manter a base que vem atuando nas últimas rodadas.

Walter Clar, lateral-esquerdo artilheiro da Chape com três gols no Brasileirão, é o destaque individual do elenco catarinense. O congolês Yannick Bolasie, experiente atacante com passagens pela Premier League, é a principal referência ofensiva e tem dado trabalho aos zagueiros adversários com sua força física e velocidade.

Escalação provável da Chapecoense: Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, João Vitor e Rafael Carvalheira; Giovanni Augusto, Bolasie e Marcinho. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Destaques individuais de Internacional x Chapecoense

Jogador destaque · Internacional Alan Patrick 7,19 Nota média na Série A 2026 — melhor do elenco ao lado de Bernabei 1 Gol marcado na Série A — artilheiro do time no Brasileirão Capitão Líder do elenco e referência técnica do meio-campo colorado Poupado Ficou no banco contra o Santos — deve voltar descansado ao time titular Jogador destaque · Chapecoense Walter Clar 3 Gols na Série A — artilheiro isolado da Chapecoense no Brasileirão 7,37 Nota média na temporada — melhor avaliação de todo o elenco da Chape 1 Assistência no Brasileirão — contribuição além dos gols no ataque 4 x 2 Placar da estreia contra o Santos — Clar abriu com gol de pênalti

Os Técnicos

Paulo Pezzolano vive seu momento mais delicado à frente do Internacional. O técnico uruguaio, que já comandou o Cruzeiro no futebol brasileiro, chegou ao Inter com a missão de montar um time competitivo, mas a campanha no Brasileirão tem gerado críticas pesadas. Com apenas uma vitória em sete jogos, a pressão da torcida e da diretoria é grande. O clube deixou claro, internamente, que espera a manutenção da intensidade apresentada na Vila Belmiro.

A decisão de deixar Alan Patrick no banco contra o Santos gerou debate, mas Pezzolano justificou a escolha pelo desgaste físico acumulado. O treinador mostrou coragem ao mudar o esquema e foi recompensado com o resultado positivo. Contra a Chapecoense, porém, o cenário é outro: jogando em casa, o Inter precisará de criatividade e controle, características que pedem a presença do camisa 10.

Do outro lado, Gilmar Dal Pozzo faz um trabalho silencioso, mas consistente na Chapecoense. O treinador gaúcho conduziu o Verdão do Oeste de volta à Série A e vem mantendo a equipe competitiva na primeira divisão. A Chape foi vice-campeã catarinense em 2026, perdendo a final para o Barra, e no Brasileirão acumula apenas uma derrota em seis jogos.

Dal Pozzo é conhecido pela organização defensiva e pela capacidade de extrair o máximo de elencos limitados. Sua principal virtude tem sido tornar a Chapecoense um time difícil de ser batido, com marcação compacta e transições rápidas. A Arena Condá virou fortaleza sob seu comando, mas, fora de casa, o desafio aumenta consideravelmente.

Análise Tática

O Internacional deve atuar em seu esquema habitual, com linha de quatro na defesa, três homens no meio-campo e três atacantes. Alan Patrick tende a atuar como meia centralizado, com liberdade para flutuar entre as linhas e criar jogadas. Carbonero e Vitinho ocupam as pontas, enquanto Borré é a referência na área.

A principal arma do Inter será a pressão alta no campo ofensivo, tentando sufocar a saída de bola da Chapecoense. Paulinho e Villagra formam uma dupla de volantes com boa capacidade de recuperação, permitindo a subida dos laterais. Bernabei, pela esquerda, costuma ser peça ofensiva importante, aparecendo com frequência na grande área adversária.

A Chapecoense, por sua vez, deve adotar uma postura cautelosa, priorizando a compactação defensiva e apostando nas transições rápidas. O time de Dal Pozzo costuma atuar com uma linha de cinco na defesa quando não tem a bola, com Walter Clar e Everton fechando as laterais. Giovanni Augusto é o responsável por ligar defesa e ataque nas saídas em velocidade.

O ponto fraco do Inter que a Chape pode explorar está nas costas dos laterais. Bruno Gomes e Bernabei, quando avançam, deixam espaços que podem ser aproveitados por Marcinho e Bolasie em contra-ataques diretos. A fragilidade defensiva do Colorado, que sofreu gols em todos os sete jogos do Brasileirão, é um convite para o ataque catarinense.

Por outro lado, a dificuldade ofensiva da Chapecoense pode ser decisiva. A equipe marcou nove gols em seis jogos, mas ficou sem marcar nos últimos dois confrontos. Contra um adversário que terá a posse de bola, a eficiência nas finalizações será determinante para o time visitante.

Prognóstico de placar exato para Internacional x Chapecoense

🎯 Previsão de Placar Internacional 2 x 1 Chapecoense O Internacional chega pressionado, mas embalado pela primeira vitória no campeonato e deve ir com força máxima no Beira-Rio. Os retornos de Paulinho, Alan Patrick, Mercado e Bernabei elevam o nível técnico da equipe. A Chapecoense, por outro lado, vem de três jogos sem vitória e busca o primeiro triunfo fora de casa. A tendência é de uma postura defensiva, explorando contra-ataques contra um adversário mais qualificado. O Internacional perdeu os três jogos como mandante no Brasileirão 2026, mas a vitória sobre o Santos trouxe confiança e a tendência é de reação

no Brasileirão 2026, mas a vitória sobre o Santos trouxe confiança e a tendência é de reação A Chapecoense está invicta há três jogos , porém não vence desde a primeira rodada e acumula quatro empates em seis partidas

, porém não vence desde a primeira rodada e acumula quatro empates em seis partidas O Inter sofreu gols em todos os sete jogos do Brasileirão, o que abre caminho para a Chape marcar ao menos uma vez

do Brasileirão, o que abre caminho para a Chape marcar ao menos uma vez Walter Clar é o artilheiro da Chapecoense com três gols e nota média de 7,37, sendo capaz de marcar em qualquer oportunidade A análise sugere vitória do Internacional por 2 x 1, com o Colorado abrindo o placar no primeiro tempo, em jogada de Alan Patrick ou Carbonero. A Chapecoense pode empatar na segunda etapa, mas o Inter tem qualidade para marcar o segundo e garantir os três pontos. O fator casa, a pressão da torcida e o elenco mais qualificado pesam a favor do Internacional. A Chapecoense tende a sofrer com o desgaste e a dificuldade ofensiva fora de casa, cenário que reforça o favoritismo do Colorado no Beira-Rio..

Resumo dos palpites do Lance para Internacional x Chapecoense