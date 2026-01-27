O Lance! apresenta os melhores palpites para Internacional x Athletico-PR, pela primeira rodada da Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Internacional x Athletico-PR (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Neste início de temporada, o Internacional vem demonstrando grande volume ofensivo, com 13 gols marcados em cinco partidas disputadas. E para a estreia no Campeonato Brasileiro, jogando diante de sua torcida, o Colorado deve ir a campo com força máxima.

O Athletico-PR também apresenta um bom retrospecto ofensivo, com média de 1,6 gol por partida nas últimas dez atuações. Com os dois ataques em bom momento, o confronto promete ser aberto e movimentado, com ambas as equipes buscando iniciar bem a competição, o que reforça o palpite para uma partida com muitos gols marcados.

Em sete das últimas oito partidas do Internacional tivemos mais de 2,5 gols Nas últimas dez partidas, o Colorado registra média de 2,0 gols marcados e 1,6 gols sofridos No mesmo recorte de partidas, o Furacão vem com 1,6 gols marcados e 0,7 gol sofrido

Outros palpites para Internacional x Athletico-PR

As partidas mais recentes das duas equipes têm sido marcadas por maior volume de gols na segunda etapa. Nas últimas dez partidas do Internacional, 70% dos gols marcados e 63% dos gols sofridos aconteceram no segundo tempo. Já no mesmo recorte do Athletico-PR, 62% dos gols marcados e 85% dos gols sofridos foram na etapa final. Diante desses números, o palpite para maior número de gols no segundo tempo se mostra uma ótima opção.

Neste início de temporada, o Internacional apresenta alto volume de escanteios, com média de 7,6 por partida. Esse dado reflete o estilo ofensivo da equipe, com muitas jogadas de linha de fundo e finalizações constantes. Além disso, em nove dos últimos dez jogos disputados, o Colorado teve mais escanteios do que o adversário, reforçando o nosso palpite para esse mercado no confronto.

No recorte das últimas dez partidas, o Internacional registra média de 1,6 cartão recebido por jogo. Neste início de temporada, a média subiu para 2,2 cartões por conta do último clássico. Ainda assim, o palpite aponta para um número mais controlado de advertências na estreia da competição, mantendo o padrão observado anteriormente.

Análise e Forma dos Times

Internacional - Momento e escalação

O Internacional iniciou a temporada de 2026 de forma muito consistente. Com quatro vitórias nas primeiras cinco partidas, incluindo o triunfo no último clássico contra o Grêmio por 4 a 2, a equipe lidera seu grupo no campeonato estadual.

De olho em um começo positivo no Campeonato Brasileiro — com o objetivo de evitar os problemas enfrentados em 2025, quando lutou contra o rebaixamento até a rodada final — o Colorado deve entrar em campo com força máxima disponível na estreia, tendo como desfalques apenas Thiago Maia e Alan Rodríguez.

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (Victor Gabriel), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho, Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Athletico-PR - Momento e escalação

De volta à elite do futebol brasileiro após uma temporada na Série B, o Athletico-PR chega com grandes expectativas para 2026. Mantendo boa parte da base do ano passado e apostando em contratações pontuais, a equipe comandada por Odair Hellmann chega preparada para a estreia no Campeonato Brasileiro, sem desfalques confirmados até o momento.

No início da temporada, o Furacão alternou o elenco principal com a equipe Sub-23 nas seis primeiras partidas do Campeonato Paranaense. A estratégia rendeu três vitórias e um empate, garantindo a classificação para a próxima fase do estadual.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Dias e Derik; Jadson, Felipinho e Zapelli; Mendonza, Julimar e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hellman.

Confronto direto e estatísticas de Internacional x Athletico-PR

O histórico recente entre Internacional e Athletico-PR é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Internacional x Athletico-PR

11/08/2024 – Internacional 2 x 2 Athletico-PR – (Campeonato Brasileiro)

21/04/2024 – Athletico-PR 1 x 0 Internacional – (Campeonato Brasileiro)

21/09/2023 – Athletico-PR 2 x 1 Internacional – (Campeonato Brasileiro)

10/05/2023 – Internacional 0 x 2 Athletico-PR – (Campeonato Brasileiro)

05/11/2022 – Internacional 2 x 0 Athletico-PR – (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Internacional x Athletico-PR

Em todas as competições foram disputados 70 jogos entre as duas equipes, com 24 vitórias para cada e 22 empates Tivemos mais de 2,5 gols em sete dos últimos oito jogos do Internacional O Colorado marcou 70% de seus gols na segunda etapa das últimas dez partidas Em nove dos últimos dez jogos do Internacional a equipe teve mais escanteios Nas últimas dez partidas o Colorado registra média de 1,6 cartão recebido

Comparação de Odds para Internacional x Athletico-PR

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Internacional x Athletico-PR

