Inter Miami x NY Red Bulls – Palpites, análise e odds (11/04)

O Inter Miami recebe o NY Red Bulls neste sábado, 11 de abril, pela sétima rodada da temporada regular da MLS, no Nu Stadium, em Miami. Os atuais campeões da MLS Cup buscam a primeira vitória em casa após o empate em 2 a 2 com o Austin FC na inauguração da nova arena.

O confronto entre Inter Miami e NY Red Bulls coloca frente a frente dois times separados por apenas um ponto na Conferência Leste. Os Herons somam 11 pontos na quarta colocação, enquanto os visitantes aparecem na sétima posição, com dez. Uma vitória do Red Bulls pode alterar a classificação nesta fase da temporada.

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Análise da partida

O Inter Miami de Javier Mascherano apresenta uma campanha de três vitórias, uma derrota e dois empates em seis jogos disputados. A única derrota veio na estreia da temporada, um 3 a 0 sofrido diante do LAFC no Los Angeles Memorial Coliseum, em frente a mais de 75 mil espectadores.

Desde aquele tropeço, o time da Flórida permanece invicto em cinco partidas consecutivas na temporada regular. A recuperação começou com uma virada épica por 4 a 2 sobre o Orlando City, quando Messi marcou dois gols no segundo tempo após o time estar perdendo por 2 a 0 no intervalo.

Na sequência, o Inter Miami venceu o NYCFC fora de casa por 3 a 2, partida na qual Messi alcançou a marca histórica de 900 gols na carreira. A eliminação na Concacaf Champions Cup contra o Nashville SC permitiu ao elenco focar exclusivamente na MLS.

A grande expectativa em torno do Nu Stadium ainda não se traduziu em vitória dentro de casa. Na inauguração, diante do Austin FC, os Herons precisaram de um gol salvador de Luis Suárez nos minutos finais para arrancar o empate em 2 a 2. A defesa sofreu cinco gols nos últimos três jogos oficiais, um dado preocupante para Mascherano.

Do lado visitante, o NY Red Bulls vive uma montanha russa em 2026. A equipe de Michael Bradley abriu a temporada com duas vitórias convincentes: 2 a 1 sobre o Orlando City e 1 a 0 contra o New England Revolution, com todos os três gols marcados pelo jovem Julian Hall.

Em seguida, veio uma sequência de três jogos sem vencer, incluindo a derrota por 3 a 0 para o Montreal e a humilhação de 6 a 1 diante do Charlotte FC. O Red Bulls reagiu na última rodada com uma vitória por 4 a 2 sobre o FC Cincinnati.

O desempenho fora de casa é o grande ponto fraco dos visitantes. Até aqui, o Red Bulls ainda busca a primeira vitória longe do Sports Illustrated Stadium nesta temporada regular.

Outros palpites para Inter Miami x NY Red Bulls

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Confrontos diretos

O histórico entre Inter Miami e NY Red Bulls é marcado por equilíbrio absoluto e muitos gols. Em 12 confrontos desde 2020, cada equipe venceu seis vezes. Nunca houve empate entre esses dois clubes, dado estatístico bastante raro.

A média de gols por partida neste confronto é de 3,75, o que indica jogos abertos e ofensivos. Nos últimos três encontros, o Inter Miami marcou impressionantes 15 gols, uma média de cinco por jogo.

O confronto mais recente aconteceu em julho de 2025, quando o Inter Miami goleou o Red Bulls por 5 a 1 como visitante no Red Bull Arena. Antes disso, na temporada 2024, o Miami aplicou outra goleada expressiva por 6 a 2 em casa.

O Red Bulls, porém, tem vitórias importantes no retrospecto, como o 4 a 0 aplicado em Nova Jersey em março de 2024. A imprevisibilidade deste confronto é uma das suas maiores marcas.

Notícias de Inter Miami x NY Red Bulls

Inter Miami

O Inter Miami tem dois jogadores listados como dúvida no relatório oficial de disponibilidade da MLS. O lateral Facundo Mura convive com um problema no tornozelo, enquanto Sergio Reguilón trata de uma lesão no tendão da coxa. A participação de ambos depende de evolução nos treinos finais antes do jogo.

Com Reguilón possivelmente fora, Mascherano pode optar por Noah Allen no setor esquerdo da defesa. Messi, autor de cinco gols em cinco partidas e dono de nota média 8.28 no FotMob, está confirmado e é o principal nome do elenco.

Telasco Segovia, com quatro assistências na temporada, segue como o grande garçom do time. Luis Suárez, autor do gol de empate na estreia do Nu Stadium, também está disponível.

Escalação provável do Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Marcelo Weigandt, Serhiy Kryvtsov, Tomás Avilés, Noah Allen; Rodrigo De Paul, David Ruiz, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Germán Berterame, Lionel Messi.

NY Red Bulls

No NY Red Bulls, a principal baixa é o zagueiro Justin Che, fora com lesão no tendão da coxa. Che esteve ausente nas piores derrotas do time nesta temporada. O goleiro AJ Marcucci (joelho) também está fora, e o capitão Dylan Nealis é dúvida com torção no tornozelo.

Julian Hall, atacante de 18 anos com cinco gols em seis jogos, vive uma fase espetacular e é a principal arma ofensiva de Bradley. Emil Forsberg abriu sua conta de gols na temporada com uma cobrança de falta brilhante contra o Cincinnati.

Escalação provável do NY Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath; Jahkeele Marshall-Rutty, Dylan Nealis, Robert Voloder, Matthew Dos Santos; Ronald Donkor, Emil Forsberg, Adri Mehmeti; Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba.

Destaques individuais de Inter Miami x NY Red Bulls

Jogador destaque · Inter Miami Lionel Messi 5 Gols em cinco jogos na MLS 2026 34 Finalizações na temporada regular 900+ Gols na carreira (todas as competições) 1.0 Gols por 90 minutos na MLS 2026 Jogador destaque · NY Red Bulls Julian Hall 5 Gols em seis jogos na MLS 2026 2 Jogos consecutivos marcando gol 18 Idade (anos), jogador mais jovem com cinco gols em seis jogos na MLS 2 Gols atrás do líder da artilharia da MLS 2026

Os técnicos

Javier Mascherano comanda o Inter Miami em sua primeira temporada completa à frente do clube. O argentino assumiu durante a temporada 2025 e conduziu os Herons ao título da MLS Cup, vencendo o Vancouver Whitecaps na final. Seu estilo prioriza a posse de bola e a presença ofensiva, aproveitando o talento de Messi e De Paul.

Do outro lado, Michael Bradley vive sua estreia como treinador principal na MLS após ser promovido do comando do time reserva. O ex-capitão da seleção dos Estados Unidos, com passagens por Aston Villa e Roma como jogador, trouxe uma filosofia baseada na pressão alta e na confiança nos jovens da base.

A aposta de Bradley na juventude tem dado frutos. Titulares como Julian Hall (18 anos), Adri Mehmeti (16) e Matthew Dos Santos (17) formaram o primeiro lance de gol na história da MLS em que três jogadores de 17 anos ou menos participaram.

Análise tática

O Inter Miami deve atuar no seu habitual 4-3-3, com Messi livre para flutuar entre a ponta direita e o meio ofensivo. Rodrigo De Paul funciona como o cérebro da equipe, ditando o ritmo das jogadas, enquanto Segovia aparece como elemento surpresa vindo de posições mais recuadas.

O NY Red Bulls de Bradley também utiliza um 4-3-3, com ênfase na pressão alta e transições rápidas. Forsberg organiza o meio de campo, Cowell explora a velocidade pelos flancos e Hall atua como referência central, sempre pronto para finalizar.

A grande vulnerabilidade do Inter Miami está na defesa. Ter sofrido cinco gols nos últimos três jogos oficiais expõe fragilidades que o Red Bulls pode explorar nos contra-ataques, especialmente com a velocidade de Cowell pelo lado direito.

Para o Red Bulls, o desafio é conter a criatividade de Messi sem perder o equilíbrio defensivo. A pressão alta pode funcionar na saída de bola do Miami, mas qualquer espaço concedido nas costas da defesa será punido pela qualidade individual dos Herons.

Prognóstico de placar exato para Inter Miami x NY Red Bulls

🎯 Previsão de Placar Inter Miami 3 x 1 NY Red Bulls O Inter Miami busca a primeira vitória no Nu Stadium e tem tudo para conseguir. A qualidade ofensiva dos Herons, liderada por Messi em grande fase, deve prevalecer sobre uma defesa visitante fragilizada, embora o Red Bulls tenha poder de fogo para marcar ao menos uma vez. Messi marcou cinco gols em cinco jogos na MLS 2026, com média de 1.0 gol por 90 minutos e nota 8.28 no FotMob.

O Inter Miami está invicto há cinco partidas consecutivas e tem o apoio da torcida no novo estádio como fator motivacional.

O NY Red Bulls ainda não venceu fora de casa nesta temporada e sofreu 11 gols em seis jogos disputados.

Os últimos três confrontos diretos tiveram média de cinco gols por jogo, todos com vitória do Miami.

A ausência de Justin Che enfraquece a zaga visitante, que já cedeu seis gols na goleada sofrida para o Charlotte.

Resumo do palpites do Lance para Inter Miami x NY Red Bulls