Guiné Equatorial x Argélia – Copa Africana de Nações

Confira aqui no Lance! os principais palpites para Guiné Equatorial x Argélia, que acontece nesta quarta-feira (30/12). O confronto do Grupo E será disputado no Moulay Hassan Stadium pela terceira rodada da Copa Africana de Nações. O pontapé inicial será às 13h (horário de Brasília). Os argelinos têm classificação garantida à próxima fase. Já Guiné tem duas derrotas na competição e está eliminado.

Palpite do Lance! para Guiné Equatorial x Argélia (31/12/2025)

Não sofrer gols foi um dos méritos da Argélia nas duas primeiras rodadas. O seu elenco principal teve ambos marcam não em quatro dos últimos seis jogos. Esse mercado se repetiu em três dos quatro duelos recentes de Guiné Equatorial. O lanterna do Grupo E tem média de 0,92 gols marcados nos 12 jogos no ano.

Assim, o ambos marcam não é uma boa alternativa junto do abaixo de 2,5 gols. A Argélia, apesar do seu elenco, teve o mercado de menos gols em cinco dos últimos sete jogos. A seleção deve entrar em campo com seu time reserva, o que deve gerar um jogo mais truncando de chances.

Cinco dos seis jogos recentes de Guiné Equatorial terminaram com menos de 2,5 gols O time principal da Argélia sofreu três gols nos seus últimos oito duelos Guiné foi vazado nas três últimas atuações

Outros palpites para Guiné Equatorial x Argélia

Mesmo com reservas, a Argélia terá o peso de uma favoritismo no confronto contra Guiné Equatorial. A equipe confirmou sua superioridade na chave ao vencer os dois primeiros jogos sem sofrer gol. Além disso, Guiné tem cinco derrotas nas sete partidas recentes, comprovando a má fase que vive a seleção. A força do elenco nos faz indicar o triunfo argelino.

O time de Riyad Mahrez e companhia é a quarta maior média de cobranças na competição. São 6,5 escanteios nas duas primeiras rodadas. Guiné teve 5,4 tiros de canto nos últimos dez jogos. O confronto deve ter muitas bolas em profundidade, gerando alto número de cobranças totais no encontro.

Mesmo eliminado, Guiné deve optar por um jogo mais defensivo diante da Argélia. Essa postura tende a diminuir as finalizações certas nos 90 minutos. Os equato-guineenses têm uma das menores taxas de chutes certos na CAN, com apenas dois por partida. Nossa análise é para um jogo mais lento, com menos arremates certos.

Análise e Forma dos Times

Guiné Equatorial - Momento e escalação

Guiné Equatorial não tem mais chances de classificação. Mesmo que vença, não poderá assumir a terceira colocação - para buscar se classificar entre os melhores - porque perde no primeiro critério de desempate. A seleção foi derrotada para Burkina Faso (1 a 2) e Sudão (0 a 1). Assim, é a atual lanterna do grupo com zero ponto.

Provável escalação do Guiné Equatorial: Jesús Owono; Carlos Akapo, Esteban Orozco, Saúl Coco e Marvin Anieboh; Omar Mascarell; Iban Salvador, Pedro Obiang, José Machín e Santiago Eneme; Loren Zúñiga. Técnico: Juan Micha.

Argélia- Momento e escalação

A Argélia confirmou a liderança da chave ao vencer Burkina Faso por 1 a 0 com gol solitário de Riyad Mahrez. O atacante marcou de pênalti o tento que garantiu a equipe nas oitavas de final. Contra Guiné, os argelinos querem vencer para avançar com 100% de aproveitamento. A notícia ruim ficou por conta da dupla Jaouen Hadjam e Samir Chergui.

Os defensores sofreram pancadas em diferentes lances do último jogo e serão baixas confirmadas no duelo. Além disso, serão reavaliados para a sequência da competição. Vladimir Petkovic confirmou em coletiva que irá poupar alguns jogadores nesta rodada, após confirmar classificação.

Provável formação do Argélia: Luca Zidane; Rafik Belghani, Aïssa Mandi, Mohamed Tougai e Rayan Aït-Nouri; Ismaël Bennacer (Hilmad Abdelli) e Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Farès Chaïbi e Ibrahim Maza; Bagda Bounedjah. Técnico: Vladimir Petkovic.

Confronto direto e estatísticas de Guiné Equatorial e Argélia

O histórico recente entre Guiné Equatorial e Argélia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Guiné Equatorial e Argélia

14/11/2024 - Guiné Equatorial 0 x 0 Argélia - (Eliminatórias da Copa Africana)

05/09/2024 - Argélia 2 x 0 Guiné Equatorial - (Eliminatórias da Copa Africana)

16/01/2022 - Argélia 0 x 1 Guiné Equatorial - (Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Guiné Equatorial x Argélia

Os únicos três confrontos diretos na história terminaram com ambos marcam não Cada seleção tem uma vitória a seu favor, com um único empate A Argélia venceu o primeiro tempo em quatro das cinco partidas recentes Guiné Equatorial teve um jogo nesta CAN acima de 7,5 escanteios Os argelinos tiveram média de 2,2 gols nos últimos dez compromissos

Comparação de Odds para Guiné Equatorial x Argélia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Empate anula: Benim Empate anula: Senegal Betsson 2,12 1,65 Betano 2,05 1,72 Bet365 2,25 1,61

Resumo dos palpites do Lance! para Guiné Equatorial x Argélia

Ambas as equipes marcam: não e Menos de 2,5 gols (2,00 na Betsson) Resultado: Vitória de Argélia (1,72 na Betsson) Mais de 7,5 escanteios (1,62 na Betano) Menos de 7,5 chutes no gol (1,83 na Bet365)

