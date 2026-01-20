Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Guarany de Bagé x Grêmio pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto acontece nesta quarta-feira (21/01), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Estrela d'Alva. O Grêmio retorna aos campos após golear o São Luiz por 5 x 0 na partida anterior.

Palpite do Lance! para Guarany de Bagé x Grêmio (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Grêmio tende a entrar forte na partida e promete uma boa atuação mesmo atuando fora de casa. A equipe mostrou facilidade no setor ofensivo e já teve dois compromissos em 2026 com pelo menos quatro gols marcados. Diante desse cenário, o palpite principal aponta para mais de 2,5 gols, sustentado pela frequência com que o time tem encontrado brechas nas defesas adversárias e balançado as redes.

Seis das últimas sete partidas do Tricolor Gaúcho terminaram com mais de 2,5 gols O Imortal marcou 14 gols nos últimos cinco jogos, alcançando média de 2,8 gols por partida Três dos últimos cinco confrontos do Índio Guerreiro ultrapassaram a marca de 2,5 gols

Outros palpites para Guarany de Bagé x Grêmio

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo melhor palpite é para a vitória do Grêmio, que entra em campo com clara superioridade técnica diante de equipes de nível inferior. O Tricolor venceu todos os confrontos recentes contra o Índio Guerreiro, tornando o adversário um velho conhecido nesse tipo de cenário. Ainda assim, há boa expectativa para o mercado de ambos marcam, já que todos os últimos seis compromissos do Guarany terminaram com gols dos dois lados.

Além disso, o Grêmio deve utilizar majoritariamente jogadores da base, visando poupar alguns titulares para o Gre-Nal, o que abre margem para que o time de Bagé consiga ao menos balançar as redes.

Por fim, a tendência é de que o Imortal Tricolor abra o placar. Diante de uma equipe que costuma apresentar fragilidades defensivas, o cenário se mostra favorável ao Tricolor desde os minutos iniciais. Esse padrão se repete nos números recentes, já que o Tricolor dos Pampas saiu na frente do marcador em três dos últimos quatro jogos.

Análise e Forma dos Times

Guarany de Bagé - Momento e escalação

O Guarany de Bagé soma dois empates e uma derrota para o Caxias no Campeonato Gaúcho. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas disputadas e, por isso, precisará ajustar o sistema defensivo para enfrentar o Grêmio, que vem apresentando boas atuações neste início de estadual.

O técnico William Campos deve adotar uma formação com três zagueiros, buscando maior solidez defensiva como estratégia para tentar conquistar o primeiro triunfo diante da torcida.

Provável escalação do Guarany de Bagé: Jonathan; Igor Souza, Talles e Raphinha; Michel Bennech, Bruno Cardoso e Jean Carlos; Paulinho Souza, Murilo e Welder; Tony Junior. Técnico: William Campos

Grêmio - Momento e escalação

O Grêmio venceu duas partidas com placares elásticos neste início de Campeonato Gaúcho: goleou o Avenida por 4 a 0 e, na sequência, superou o São Luiz por 5 a 0, demonstrando facilidade para explorar as brechas das defesas adversárias. Entre esses resultados, porém, a equipe acabou derrotada pelo São José pelo placar mínimo de 1 a 0.

Para o confronto contra o Guarany de Bagé, o técnico Luís Castro deve preservar alguns titulares, já projetando o Gre-Nal do próximo domingo, o que pode influenciar na formação e na intensidade do time em campo.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Noriega, Kannemann e Caio Paulista; Dodi, Cuéllar, Roger, Willian e Gabriel Mec; André Henrique. Técnico: Luís Castro

Confronto direto e estatísticas de Guarany de Bagé e Grêmio

O histórico recente entre Guarany de Bagé e Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Guarany de Bagé e Grêmio

02/03/2024 – Grêmio 4 x 1 Guarany de Bagé – Campeonato Gaúcho

06/02/2022 – Grêmio 2 x 0 Guarany de Bagé – Campeonato Gaúcho

Estatísticas e curiosidades de Guarany de Bagé e Grêmio

O visitante venceu três dos seus últimos quatro jogos O Guarany de Bagé está há três partidas sem vencer O Guarany sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos O Grêmio já marcou nove gols no Campeonato Gaúcho 2026 O Guarany de Bagé marcou apenas um gol ou não marcou em quatro partidas recentes

Comparação de Odds para Guarany de Bagé e Grêmio

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Ambos marcam Ambos marcam: Não Betsson 2,02 1,70 Superbet 2,02 1,72 Bet365 2,10 1,66

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Guarany de Bagé x Grêmio

Mais de 2,5 Gols (2,15 na Betsson) Grêmio vence (1,75 na Bet365) Ambos marcam (2,02 na Betsson) Grêmio marca primeiro (1,55 na Superbet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.