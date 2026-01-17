Guarani x Santos – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Guarani x Santos pelo Campeonato Paulista
O Lance! apresenta os melhores palpites para Guarani x Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo, 18 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo, com transmissão ao vivo na TNT, HBO Max, YouTube da CazéTV e Record. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Guarani x Santos (18/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O histórico recente do confronto indica partidas mais travadas e com poucos gols. Soma-se a isso o início de temporada, período de ajustes e menor ritmo ofensivo, além do baixo poder de finalização apresentado pelo Guarani em seus últimos jogos. Diante desse cenário, o palpite para uma partida com poucos gols se mostra uma ótima opção.
- Nas últimas dez partidas, Guarani e Santos registram média de 1,0 e 1,6 gols marcados, respectivamente
- Em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes tivemos menos de 2,5 gols
- Das últimas oito partidas do Bugre, em sete tivemos menos de 2,5 gols
Outros palpites para Guarani x Santos
No histórico do confronto entre Guarani e Santos, o Peixe leva clara vantagem ao dominar o início das partidas e propor as ações ofensivas, o que frequentemente é recompensado com a abertura do placar. Em sete dos últimos oito duelos entre as equipes, o Santos foi o primeiro a marcar.
Ao analisar o retrospecto mais recente de ambas as equipes, notamos uma tendência ainda mais específica: o Santos concentra a maior parte de seus gols no segundo tempo. Das últimas dez partidas, 11 dos 16 gols do Peixe foram marcados na etapa final. Do outro lado, o Guarani também apresenta maior vulnerabilidade nesse período, tendo sofrido oito dos seus 12 gols no segundo tempo no mesmo recorte. Esses números reforçam nosso palpite para uma segunda etapa mais movimentada e com maiores chances de gols.
As partidas mais recentes do Guarani registram médias abaixo da linha de escanteios. Com 3,8 escanteios à favor marcados nos últimos dez jogos, e 4,5 contra. Como o Santos registra média de 5,5 escanteios no mesmo período, o palpite para manter a quantidade total de tiros de canto abaixo da marca aparece como uma boa opção.
Análise e Forma dos Times
Guarani - Momento e escalação
O Guarani chega para a temporada de 2026 com o objetivo de apresentar resultados melhores do que em 2025. Após uma campanha abaixo das expectativas no ano passado, o clube passou por uma reformulação profunda, investindo em nomes experientes como Caíque França, Ralf e Lucca, que chegam como principais reforços e com a missão de dar mais solidez à equipe ao longo da temporada.
No entanto, o início de campeonato ainda não foi como o esperado. Nas duas primeiras rodadas, o Bugre somou um empate e uma derrota — esta última diante do Grêmio Novorizontino, na rodada passada. Para piorar, o atacante Lucca foi expulso e será desfalque no confronto contra o Santos.
Provável escalação do Guarani: Caíque França; Raphael, Jonathan Costa, Rafael Donato e Emerson; Barbosa, Willian Farias, Nathan Melo, Mirandinha, Diego Torres e Guilherme Parede; Maranhão. Técnico: Matheus Costa.
Santos - Momento e escalação
Após um início promissor, o Santos sofreu um revés no seu primeiro clássico da temporada, contra o Palmeiras, e soma até aqui uma vitória e uma derrota na competição. Apostando na manutenção da base de jogadores que encerrou a complicada temporada de 2025, a diretoria planeja reforços pontuais para qualificar ainda mais o elenco.
Entre as principais novidades estão o retorno de Gabigol, em sua terceira passagem pelo clube, e o empréstimo de Gabriel Menino junto ao Atlético-MG. Por outro lado, o Peixe não contará com Neymar neste início de temporada, já que o camisa 10 segue em recuperação de mais uma cirurgia.
Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Gonzalo Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser e Lautaro Díaz; Thaciano. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Confronto direto e estatísticas de Guarani x Santos
O histórico recente entre Guarani e Santos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Guarani x Santos
- 21/08/2024 - Guarani 1 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro Série B
- 06/05/2024 - Santos 4 x 1 Guarani - Campeonato Brasileiro Série B
- 04/02/2024 - Santos 2 x 0 Guarani - Campeonato Paulista
- 18/01/2023 - Guarani 2 x 0 Santos - Campeonato Paulista
- 06/02/2022 - Guarani 1 x 1 Santos - Campeonato Paulista
Estatísticas e curiosidades de Guarani x Santos
- Em todas as competições foram disputados 161 jogos entre as duas equipes, com 39 vitórias do Guarani, 34 empates e 88 triunfos do Santos
- O Santos já conquistou o Campeonato Paulista em 22 oportunidades
- Em sete das últimas oito partidas do Guarani tivemos menos de 2,5 gols
- O Santos foi a primeira equipe a marcar em sete dos últimos oito confrontos contra o Guarani
- Em cinco dos últimos seis duelos entre as equipes tivemos menos de 4,5 escanteios
Comparação de Odds para Guarani x Santos
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:
|Casa de Apostas
|Guarani
|Empate
|Santos
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Guarani x Santos
- Menos de 2,5 gols (1,64 na Betsson)
- Santos marcar o primeiro gol (1,53 na Betsson)
- Segundo tempo mais produtivo (2,02 na Betano)
- Menos de 10,5 escanteios (1,50 na Br4bet)
