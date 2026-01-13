Grêmio x São José – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Grêmio x São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília). A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e aqui, confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Grêmio x São José (14/01/26)

As duas equipes entram em campo com uma postura ofensiva, buscando o gol desde os primeiros minutos. Embora o Grêmio apresente clara superioridade técnica e maior controle da partida, o São José também costuma ser agressivo no ataque e tem capacidade para aproveitar eventuais espaços deixados pelo adversário.

Diante desse cenário, a expectativa é de um jogo com placar mais elástico, não restrito apenas ao time mandante. Por isso, o prognóstico aponta para um confronto em que ambas as equipes consigam balançar as redes.

Três de quatro partidas recentes do São José findaram com os dois times marcando Três dos últimos cinco compromissos do Grêmio houve gols dos dois lados As duas redes balançaram em três das últimas cinco vezes que as equipes se encontraram

Outros palpites para Grêmio x São José

O mercado de ambos marcam aponta para um cenário de partida com mais de dois gols. As duas últimas atuações do Grêmio terminaram em vitórias por 4 x 0, reforçando a expectativa de um desempenho ofensivo semelhante, especialmente diante de um adversário com nível técnico próximo ao dos times que já sofreram contra o Imortal Tricolor. Além disso, o Grêmio marcou 14 gols nas últimas cinco partidas, o que indica forte vocação ofensiva e sustenta a projeção de um placar com pelo menos três gols.

Outro palpite que ganha força é o Grêmio marcar primeiro. A equipe saiu vencedora do primeiro tempo nas duas últimas partidas que disputou, sobretudo contra adversários tecnicamente inferiores, mostrando postura agressiva desde os minutos iniciais e capacidade de controlar o jogo logo no começo.

Por fim, o confronto recente entre as equipes apresentou alta incidência de bolas cruzadas, fator que contribuiu para o aumento no número de escanteios. Todos os últimos quatro jogos do São José terminaram com mais de 9,5 escanteios, e esse padrão também se repetiu em alguns compromissos recentes do Tricolor dos Pampas, reforçando a expectativa de muitos cantos na partida.

Análise e Forma dos Times

Grêmio - Momento e escalação

O Grêmio iniciou o Campeonato Gaúcho com o pé direito ao vencer o Avenida por 4 x 0 na primeira rodada. A equipe mostrou um ataque renovado e eficiente, deixando claro que chega bem preparada para a sequência da competição.

O técnico Luís Castro entrará em campo com apenas um desfalque confirmado: o volante Mathías Villasanti, que rompeu o ligamento cruzado e tem retorno previsto apenas para meados de maio.

Provável escalação do Grêmio: Volpi; Rocha, Balbuena, W. Leonardo e Viery; Tiaguinho Dodi; Pavón; Willian e Aravena; C. Vinícius. Técnico: Luis Castro

São José - Momento e escalação

O São José empatou com o Inter de Santa Maria em sua partida inaugural no Campeonato Gaúcho. Mesmo atuando como mandante, a equipe não conseguiu se encaixar na estreia e agora precisará ajustar o que for necessário para enfrentar um Grêmio que joga em seu estádio.

A boa notícia é que o time entra em campo completo, sem desfalques confirmados até o momento.

Provável escalação do São José: Fábio; T. Guimarães, T. Pedra, E. Melo e Angelo; Keverton, R. Carrilho e Z. Vitor; R. Barcellos, Grafite e Douglas. Técnico: Gabardo Júnior

Confronto direto e estatísticas de Grêmio e São José

O histórico recente entre Grêmio e São José fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Grêmio e São José

08/07/2025 – Grêmio 2 x 0 São José-RS – Recopa Gaúcha

24/01/2024 – Grêmio 4 x 1 São José-RS – Campeonato Gaúcho

29/01/2023 – São José-RS 0 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho

02/02/2022 – Grêmio 2 x 1 São José-RS – Campeonato Gaúcho

22/03/2021 – São José-RS 1 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho

Estatísticas e curiosidades de Grêmio e São José

O São José não vence o primeiro tempo há quatro partidas Todos os últimos cinco jogos do Grêmio terminaram com mais de 2,5 gols Dois dos quatro confrontos diretos mais recentes entre as equipes terminaram com pelo menos três gols O Grêmio marcou 34 escanteios nas últimas cinco partidas O São José registrou média de 7,3 escanteios nas últimas quatro partidas

Comparação de Odds para Grêmio x São José

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x São José

Ambos marcam (2,57 na Betano) Mais de 2,5 Gols (1,82 na Betsson) Grêmio vence o 1º tempo (1,70 na Betano) Mais de 9,5 Escanteios (Odds em breve)

