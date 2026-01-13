Grêmio x São José – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo Grêmio x São José pela 2ª rodada do Gaúcho
Confira os palpites do Lance para Grêmio x São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília). A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e aqui, confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Grêmio x São José (14/01/26)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
As duas equipes entram em campo com uma postura ofensiva, buscando o gol desde os primeiros minutos. Embora o Grêmio apresente clara superioridade técnica e maior controle da partida, o São José também costuma ser agressivo no ataque e tem capacidade para aproveitar eventuais espaços deixados pelo adversário.
Diante desse cenário, a expectativa é de um jogo com placar mais elástico, não restrito apenas ao time mandante. Por isso, o prognóstico aponta para um confronto em que ambas as equipes consigam balançar as redes.
- Três de quatro partidas recentes do São José findaram com os dois times marcando
- Três dos últimos cinco compromissos do Grêmio houve gols dos dois lados
- As duas redes balançaram em três das últimas cinco vezes que as equipes se encontraram
Outros palpites para Grêmio x São José
O mercado de ambos marcam aponta para um cenário de partida com mais de dois gols. As duas últimas atuações do Grêmio terminaram em vitórias por 4 x 0, reforçando a expectativa de um desempenho ofensivo semelhante, especialmente diante de um adversário com nível técnico próximo ao dos times que já sofreram contra o Imortal Tricolor. Além disso, o Grêmio marcou 14 gols nas últimas cinco partidas, o que indica forte vocação ofensiva e sustenta a projeção de um placar com pelo menos três gols.
Outro palpite que ganha força é o Grêmio marcar primeiro. A equipe saiu vencedora do primeiro tempo nas duas últimas partidas que disputou, sobretudo contra adversários tecnicamente inferiores, mostrando postura agressiva desde os minutos iniciais e capacidade de controlar o jogo logo no começo.
Por fim, o confronto recente entre as equipes apresentou alta incidência de bolas cruzadas, fator que contribuiu para o aumento no número de escanteios. Todos os últimos quatro jogos do São José terminaram com mais de 9,5 escanteios, e esse padrão também se repetiu em alguns compromissos recentes do Tricolor dos Pampas, reforçando a expectativa de muitos cantos na partida.
Análise e Forma dos Times
Grêmio - Momento e escalação
O Grêmio iniciou o Campeonato Gaúcho com o pé direito ao vencer o Avenida por 4 x 0 na primeira rodada. A equipe mostrou um ataque renovado e eficiente, deixando claro que chega bem preparada para a sequência da competição.
O técnico Luís Castro entrará em campo com apenas um desfalque confirmado: o volante Mathías Villasanti, que rompeu o ligamento cruzado e tem retorno previsto apenas para meados de maio.
Provável escalação do Grêmio: Volpi; Rocha, Balbuena, W. Leonardo e Viery; Tiaguinho Dodi; Pavón; Willian e Aravena; C. Vinícius. Técnico: Luis Castro
São José - Momento e escalação
O São José empatou com o Inter de Santa Maria em sua partida inaugural no Campeonato Gaúcho. Mesmo atuando como mandante, a equipe não conseguiu se encaixar na estreia e agora precisará ajustar o que for necessário para enfrentar um Grêmio que joga em seu estádio.
A boa notícia é que o time entra em campo completo, sem desfalques confirmados até o momento.
Provável escalação do São José: Fábio; T. Guimarães, T. Pedra, E. Melo e Angelo; Keverton, R. Carrilho e Z. Vitor; R. Barcellos, Grafite e Douglas. Técnico: Gabardo Júnior
Confronto direto e estatísticas de Grêmio e São José
O histórico recente entre Grêmio e São José fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Grêmio e São José
- 08/07/2025 – Grêmio 2 x 0 São José-RS – Recopa Gaúcha
- 24/01/2024 – Grêmio 4 x 1 São José-RS – Campeonato Gaúcho
- 29/01/2023 – São José-RS 0 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho
- 02/02/2022 – Grêmio 2 x 1 São José-RS – Campeonato Gaúcho
- 22/03/2021 – São José-RS 1 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho
Estatísticas e curiosidades de Grêmio e São José
- O São José não vence o primeiro tempo há quatro partidas
- Todos os últimos cinco jogos do Grêmio terminaram com mais de 2,5 gols
- Dois dos quatro confrontos diretos mais recentes entre as equipes terminaram com pelo menos três gols
- O Grêmio marcou 34 escanteios nas últimas cinco partidas
- O São José registrou média de 7,3 escanteios nas últimas quatro partidas
Comparação de Odds para Grêmio x São José
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Grêmio vence
|Empate
|São José vence
Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x São José
Tudo sobre
