Confira os palpites do Lance! para Fluminense x Bangu pelo Campeonato Carioca 2026. O duelo das quartas de final acontece nesta segunda-feira (16/02), no Maracanã, a partir das 18h (horário de Brasília). Em jogo único, o vencedor irá avançar às quartas de final, com penalidades em caso de empate nos 90 minutos. Confira os principais mercados e informações do encontro neste artigo.

Palpite do Lance para Fluminense x Bangu (16/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Fluminense vem se mostrando um dos times mais competitivos na temporada brasileira. E muito disso passa pela organização e controle diante dos adversários. São seis vitórias em sete duelos desde o primeiro jogo do elenco principal no ano, sendo três nos clássicos contra Botafogo, duas vezes, e Flamengo.

Em casa, o ritmo intenso e de domínio no campo de ataque deve ser uma tônica no duelo contra o Alvirrubro. O Bangu teve uma média de 1,2 gols sofridos por jogo na primeira fase do estadual. Essa exposição - diante de um dos melhores ataques do torneio - tende a favorecer uma boa vitória Tricolor no jogo.

O Bangu foi vazado em todos os seis compromissos da primeira fase do estadual O Fluminense marcou duas ou mais vezes em seis dos últimos nove jogos como mandante A equipe Tricolor venceu com um handicap -2 cinco dos nove confrontos recentes contra o Bangu

Outros palpites para Fluminense x Bangu

A defesa Tricolor é um dos méritos deste trabalho de Zubeldía desde a sua chegada em setembro. Dos 15 jogos como mandante com o treinador, o sistema não foi vazado em 11. Esse alto número reforça o bom controle diante dos seus rivais no Maracanã. O Bangu marcou sete gols em seis partidas no estadual com dois duelos sem balançar as redes. A superioridade dos mandates indica uma aposta no palpite.

74% dos últimos 14 gols marcados pelo Fluminense foram nos segundos tempos. Três dos últimos sete jogos da equipe foram com a etapa final tendo pelo menos dois tentos. O Bangu sofreu quatro de sete gols na competição na etapa em questão. Dessa maneira, o cenário é propício para que os espaços apareçam no tempo final.

Com a saída de Everaldo e a lesão de Germán Cano, John Kennedy se tornou a principal referência ofensiva do Tricolor na temporada. Já são quatro gols marcados em 2026, sendo dois deles contra Botafogo e Flamengo. Com o favoritismo da equipe no jogo - e uma tendência de volume nas chances - o palpite para JK marcar ganha uma boa tendência.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

Melhor campanha da primeira fase, o Fluminense busca confirmar o favoritismo para chegar às semifinais do estadual. E o excelente momento na temporada ajuda na expectativa por parte dos torcedores. O time está há sete jogos sem derrotas, contando o Carioca e o Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira (12), o Tricolor venceu por 1 a 0 o Botafogo no primeiro Clássico Vovô da competição nacional este ano.

A partida foi definida com um belo gol marcado por Lucho Acosta. O resultado manteve a invencibilidade do clube após as três primeiras rodadas do Brasileirão. Por conta da distância entre os jogos, Zubeldía deve escalar a maior parte dos titulares neste duelo. Algumas posições podem ser modificadas por conta da maratona de jogos.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Bernal (Hércules), Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna (Santiago Moreno), Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

Bangu - Momento e escalação

O Bangu volta ao mata-mata do Carioca buscando surpreender o Tricolor em pleno Maracanã. A vaga nas quartas foi confirmada após o empate com o Boavista na última rodada da primeira fase. O 1 a 1 deixou a equipe na quarta posição do Grupo A, com dez pontos somados.

Caso se classifique nesta segunda-feira, o Alvirrubro retorno à uma semifinal da competição após sete anos. A última vez foi em 2019 quando caiu para o Vasco na fase decisiva. Desde então, o time fez campanhas de poucos destaque no torneio.

Provável escalação do Bangu: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Dioguinho, Mauro Silva, Luizinho, Walber e Garrinsha; Patryck Ferreira. Técnico: Flávio Tinoco.

Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Bangu

O histórico recente entre Fluminense e Bangu é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense e Bangu

23/02/2025 - Fluminense 3 x 2 Bangu - (Campeonato Carioca)

01/04/2024 - Fluminense 4 x 1 Bangu - (Campeonato Carioca)

04/03/2023 - Bangu 0 x 5 Fluminense - (Campeonato Carioca)

27/01/2022 - Fluminense 0 x 1 Bangu - (Campeonato Carioca)

20/03/2021 - Bangu 0 x 1 Fluminense - (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense x Bangu

O Fluminense venceu sem sofrer gol seis dos últimos dez confrontos diretos contra o Bangu A equipe marcou o primeiro gol em oito das dez oportunidades recentes Na atual temporada, o Tricolor marcou 14 gols nas últimas dez partidas, com média de 1,4 O Bangu saiu atrás do placar em quatro das seis rodadas do estadual O Flu é a equipe com mais chances criadas neste campeonato, com 19 totais

Comparação de Odds para Fluminense x Bangu

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,52 2,32 Betano 1,55 2,37 Bet365 1,53 2,40

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Bangu

Handicap -2 Fluminense (2,38 na Betsson) Fluminense vence de zero (1,73 na Betsson) Mais de 1,5 gols no 2º tempo (1,75 na Betano) John Kennedy marca a qualquer momento (1,90 na Bet365)

