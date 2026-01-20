O Lance! traz os principais palpites e a análise para Galatasaray x Atlético de Madrid pela Champions League. O confronto da sétima rodada acontece nesta quarta-feira (21/12), no Rams Park Stadyumu a partir das 14h45 (horário de Brasília). As equipes estão dentro do zona de classificação e buscam vaga nas próximas fases do torneio.

Palpite do Lance! para Galatasaray x Atlético de Madrid (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Uma aposta mais ousada, porém com boas possibilidades é para os dois times marcarem na etapa final. O Galatasaray sofreu pelo menos um gol em oito dos últimos dez jogos. 90% das vezes foi na faixa dos 45 minutos finais (nove de dez tentos). Essa insegurança defensiva após o intervalo liga o alerta turco, que encara um adversário extremamente efetivo.

O Atlético de Madrid balançou as redes nove vezes nos últimos dez jogos nos 45 minutos finais. Metade desses duelos terminaram com ambos marcam na etapa. A prévia do confronto é para que tenham espaços para os dois ataques conseguirem marcar, principalmente com jogadas em velocidade.

Nove dos 12 gols sofridos pelo Atlético de Madrid na Champions League foram em segundos tempos Os últimos quatro jogos do Galatasaray com ambos marcam teve gols dos dois times no tempo final O mercado bateu em cinco dos seis jogos do Atlético na competição

Outros palpites para Galatasaray x Atlético de Madrid

Ainda na linha do tempo final, nossa aposta é que os Colchoneros marquem pela primeira vez no período. 31% das vezes que o time marcou nos últimos duelos foram na faixa dos primeiros 15 minutos do tempo. E em três jogos na competição foi o primeiro a marcar no período. O estilo direto em busca dos atacantes é um dos fatores para o nosso palpite.

Somadas as médias de gols na primeira fase, as equipes têm 3,8 tentos combinados (1,3 do Galatasaray e 2,5 do Atlético). Na temporada geral, cinco dos últimos oito jogos do time espanhol terminaram com mais de 2,5 gols e com um vencedor. O time turco tem dois triunfos e um revés como mandante na Liga dos Campeões. Na temporada, três dos últimos cinco jogos terminaram com mais de 2,5 bolas nas redes.

Por fim, os dois lados são muito efetivos no volume de chances criadas e na conversão de chutes no gol. Os turcos finalizam 13,9 vezes por jogo, sendo 10,4 dentro da área. O aproveitamento de acertos no alvo é de 34,3%. O time de Simeone finalizou mais de 5,5 vezes no gol em seis dos últimos oito duelos. A análise é de um encontro aberto, com bom número de acertos.

Análise e Forma dos Times

Galatasaray - Momento e escalação

Na 18ª posição, o Galatasaray volta a Champions para se recuperar das duas derrotas nas últimas rodadas. Os turcos foram derrotas por Union Saint-Gilloise e Monaco, ambos pelo placar de 1 a 0. A equipe fechou os jogos de 2025 com nove pontos somados, a quatro do próprio Atlético, que fecha a zona de classificação direta às oitavas.

Para receber os Colchoneros, o Galatasaray terá um importante retorno após o final da Copa Africana. O vice-artilheiro da Liga dos Campeões Victor Osihmen retornou ao elenco após o terceiro lugar com a Nigéria no torneio. Ele já participou do primeiro treino e é cotado a ser titular no lugar de Icardi. O brasileiro Gabriel Sara está com um problema no joelho, sendo desfalque para Okan Buruk.

Provável escalação do Galatasaray: Günay Güvenc; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci e Eren Elmali; Mario Lemina, Ilkay Gundogan e Yunus Akgün; Leroy Sané, Baris Yilmaz e Victor Osimhen (Mauro Icardi). Técnico: Okan Buruk.

Atlético de Madrid - Momento e escalação

O Atlético de Madrid teve uma vitória magra diante do Alavés no último domingo pela La Liga. O gol solitário de Alexander Sorloth empatou a equipe Colchonera em pontos com o Villarreal - ambos com 41. Já na Champions League está na oitava posição dentro da zona de classificação às oitavas. A equipe venceu quatro das seis rodadas disputadas no torneio continental.

Diego Simeone tem quase o elenco todos a disposição para a viagem a Istambul. Apenas dois jogadores estão no departamento médico: Nicolás González e Lenglet. O primeiro participou do treino desta segunda-feira (19), e depende da liberação física para ser relacionado. Koke, que iniciou no banco domingo, pode voltar a ser titular diante dos turcos.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke (Johnny), Pablo Barrios e Álex Baena; Alexander Sorloth e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

Confronto direto e estatísticas de Galatasaray e Atlético de Madrid

O histórico recente entre Galatasaray e Atlético de Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Galatasaray e Atlético de Madrid

25/11/2015 - Atlético de Madrid 2 x 0 Galatasaray - (Champions League)

15/09/2015 - Galatasaray 0 x 2 Atlético de Madrid - (Champions League)

06/08/2014 - Galatasaray 0 x 0 Atlético de Madrid - (Amistoso Internacional)

25/02/2010 - Galatasaray 1 x 2 Atlético de Madrid - (Liga Europa)

18/02/2010 - Atlético de Madrid 1 x 1 Galatasaray - (Liga Europa)

Estatísticas e curiosidades de Galatasaray x Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid não perdeu para o Galatasaray nos últimos cinco confrontos diretos Quatro deles terminaram com menos de 2,5 gols O Galatasaray foi o primeiro time a marcar em cinco das últimas sete partidas Os Colchoneros sofreram nove gols nesta Champions como visitante Os últimos cinco confrontos diretos terminaram com menos de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Galatasaray x Atlético de Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,47 2,65 Betano 1,50 2,50 Bet365 1,50 2,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Galatasaray x Atlético de Madrid

Ambos os times marcam no 2º tempo (2,51 na Betsson) Atlético de Madri marca o primeiro gol do 2º tempo (1,75 na Betsson) Galatasaray ou Atlético de Madrid vence e mais de 2,5 gols (1,78 na Betano) Mais de 9,5 chutes certos no gol (1,83 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.