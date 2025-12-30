Gabão x Costa do Marfim – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Gabão x Costa do Marfim. O confronto acontece nesta quarta-feira, 31 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Marrakech Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Gabão x Costa do Marfim (31/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Costa do Marfim entra em campo com vantagem clara na comparação técnica e na fase atual da competição. A equipe mostrou equilíbrio entre defesa e ataque nas duas primeiras rodadas, conseguindo uma vitória e um empate, mantendo-se invicta em três partidas consecutivas. Esse desempenho reforça a confiança de que os marfinenses conseguirão impor seu ritmo desde os primeiros minutos, explorando as fragilidades defensivas do Gabão e buscando o controle do meio-campo para abrir vantagem ainda no primeiro tempo.

Por outro lado, o Gabão apresenta campanha instável, sem pontos conquistados até aqui, o que evidencia dificuldades táticas e baixa eficiência ofensiva. A pressão por resultados positivos pode levar a erros e facilitar a ação de um time mais organizado como a Costa do Marfim. O histórico recente de forma, aliado à consistência no desempenho, indica que os marfinenses têm maiores condições de sair na frente já na primeira etapa do confronto.

Costa do Marfim está invicta há três jogos consecutivos O Gabão perdeu as duas partidas anteriores na fase de grupos A Costa do Marfim mantém média superior de finalizações e posse de bola nos últimos jogos

Outros palpites para Gabão x Costa do Marfim

O confronto entre Gabão e Costa do Marfim deve ter ritmo controlado, com os marfinenses mantendo a consistência defensiva e explorando a fragilidade do Gabão, que já sofreu gols em todas as partidas da fase de grupos. Por isso, é esperado que apenas a Costa do Marfim marque, evitando que ambos os times balancem a rede.

Além disso, a tendência é de um jogo disciplinado e com poucas ações de bola parada: ambos os times apresentam histórico de partidas com menos de 4,5 cartões e o número de escanteios também deve ficar abaixo de 10,5. O cenário aponta para uma vitória segura da Costa do Marfim sem exageros estatísticos.

Análise e Forma dos Times

Gabão - Momento e escalação

O Gabão chega à terceira rodada do Grupo F em situação crítica. Após a derrota por 1 a 0 para Camarões na estreia e o revés por 3 a 2 diante de Moçambique, a equipe praticamente se despede da classificação às oitavas de final.

Com apenas dois gols marcados e quatro sofridos, os gaboneses ocupam a última posição da chave, consolidando-se como a seleção com a pior campanha da atual edição da Copa Africana de Nações. Diante desse contexto, o confronto contra a Costa do Marfim tende a ser ainda mais difícil. A tendência é que o Gabão sofra novamente e tenha poucas chances de reagir.

Provável escalação do Gabão: Loyce Mbaba; Anthony Oyono, Mario Lemina, Bruno Ecuélé-Manga e Jacques Ekomié; Guélor Kanga, Didier Ndong e Shavy Babicka; André Poko, Denis Bouanga e Pierre-Emerick Aubameyang. Técnico: Thierry Mouyouma.

Costa do Marfim - Momento e escalação

A Costa do Marfim chega à última rodada do Grupo F em situação confortável, com uma campanha regular: venceu Moçambique por 1 a 0 na estreia e empatou por 1 a 1 com Camarões na segunda rodada. Apesar de ter o mesmo número de pontos que Camarões, os marfinenses lideram o grupo pelo critério de desempate, o que reforça a consistência da equipe na competição.

Com equilíbrio entre defesa e ataque, a seleção mantém boa organização tática e tem mostrado capacidade de controlar o ritmo dos jogos, especialmente contra adversários mais frágeis. Esse cenário coloca a Costa do Marfim em posição favorável para garantir a liderança do grupo e avançar às oitavas de final, mesmo com a pressão natural de um jogo decisivo contra o Gabão.

Provável escalação da Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guela Doué, Evan Ndicka, Odilon Kossounou e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Seko Fofana e Franck Kessié; Amad Diallo, Vakoun Bayo e Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.

Confronto direto e estatísticas de Gabão x Costa do Marfim

O histórico recente entre Gabão e Costa do Marfim para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Gabão x Costa do Marfim

09/09/2025 – Gabão 0 x 0 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)

07/06/2024 – Costa do Marfim 1 x 0 Gabão (Eliminatórias da Copa do Mundo)

05/09/2017 – Costa do Marfim 1 x 2 Gabão (Eliminatórias da Copa do Mundo)

02/09/2017 – Gabão 0 x 3 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)

04/06/2016 – Costa do Marfim 2 x 1 Gabão (Amistoso de seleções)

Estatísticas e curiosidades de Gabão x Costa do Marfim

Gabão sofreu três derrotas nos últimos confrontos contra a Costa do Marfim Costa do Marfim está sem derrotas há três jogos diante do Gabão Gabão sofreu gols em três partidas consecutivas contra os marfinenses Costa do Marfim teve menos de 2,5 gols em oito dos últimos dez jogos recentes contra o Gabão Costa do Marfim marcou primeiro em cinco dos seis duelos contra os gaboneses

Comparação de Odds para Gabão x Costa do Marfim

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,18 1,65 Betano 2,15 1,60 Br4 2,20 1,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Gabão x Costa do Marfim

