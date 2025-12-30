Gabão x Costa do Marfim – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Gabão x Costa do Marfim. O confronto acontece nesta quarta-feira, 31 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Marrakech Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Gabão x Costa do Marfim (31/12)
A Costa do Marfim entra em campo com vantagem clara na comparação técnica e na fase atual da competição. A equipe mostrou equilíbrio entre defesa e ataque nas duas primeiras rodadas, conseguindo uma vitória e um empate, mantendo-se invicta em três partidas consecutivas. Esse desempenho reforça a confiança de que os marfinenses conseguirão impor seu ritmo desde os primeiros minutos, explorando as fragilidades defensivas do Gabão e buscando o controle do meio-campo para abrir vantagem ainda no primeiro tempo.
Por outro lado, o Gabão apresenta campanha instável, sem pontos conquistados até aqui, o que evidencia dificuldades táticas e baixa eficiência ofensiva. A pressão por resultados positivos pode levar a erros e facilitar a ação de um time mais organizado como a Costa do Marfim. O histórico recente de forma, aliado à consistência no desempenho, indica que os marfinenses têm maiores condições de sair na frente já na primeira etapa do confronto.
- Costa do Marfim está invicta há três jogos consecutivos
- O Gabão perdeu as duas partidas anteriores na fase de grupos
- A Costa do Marfim mantém média superior de finalizações e posse de bola nos últimos jogos
Outros palpites para Gabão x Costa do Marfim
O confronto entre Gabão e Costa do Marfim deve ter ritmo controlado, com os marfinenses mantendo a consistência defensiva e explorando a fragilidade do Gabão, que já sofreu gols em todas as partidas da fase de grupos. Por isso, é esperado que apenas a Costa do Marfim marque, evitando que ambos os times balancem a rede.
Além disso, a tendência é de um jogo disciplinado e com poucas ações de bola parada: ambos os times apresentam histórico de partidas com menos de 4,5 cartões e o número de escanteios também deve ficar abaixo de 10,5. O cenário aponta para uma vitória segura da Costa do Marfim sem exageros estatísticos.
Análise e Forma dos Times
Gabão - Momento e escalação
O Gabão chega à terceira rodada do Grupo F em situação crítica. Após a derrota por 1 a 0 para Camarões na estreia e o revés por 3 a 2 diante de Moçambique, a equipe praticamente se despede da classificação às oitavas de final.
Com apenas dois gols marcados e quatro sofridos, os gaboneses ocupam a última posição da chave, consolidando-se como a seleção com a pior campanha da atual edição da Copa Africana de Nações. Diante desse contexto, o confronto contra a Costa do Marfim tende a ser ainda mais difícil. A tendência é que o Gabão sofra novamente e tenha poucas chances de reagir.
Provável escalação do Gabão: Loyce Mbaba; Anthony Oyono, Mario Lemina, Bruno Ecuélé-Manga e Jacques Ekomié; Guélor Kanga, Didier Ndong e Shavy Babicka; André Poko, Denis Bouanga e Pierre-Emerick Aubameyang. Técnico: Thierry Mouyouma.
Costa do Marfim - Momento e escalação
A Costa do Marfim chega à última rodada do Grupo F em situação confortável, com uma campanha regular: venceu Moçambique por 1 a 0 na estreia e empatou por 1 a 1 com Camarões na segunda rodada. Apesar de ter o mesmo número de pontos que Camarões, os marfinenses lideram o grupo pelo critério de desempate, o que reforça a consistência da equipe na competição.
Com equilíbrio entre defesa e ataque, a seleção mantém boa organização tática e tem mostrado capacidade de controlar o ritmo dos jogos, especialmente contra adversários mais frágeis. Esse cenário coloca a Costa do Marfim em posição favorável para garantir a liderança do grupo e avançar às oitavas de final, mesmo com a pressão natural de um jogo decisivo contra o Gabão.
Provável escalação da Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guela Doué, Evan Ndicka, Odilon Kossounou e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Seko Fofana e Franck Kessié; Amad Diallo, Vakoun Bayo e Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.
Confronto direto e estatísticas de Gabão x Costa do Marfim
O histórico recente entre Gabão e Costa do Marfim para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Gabão x Costa do Marfim
- 09/09/2025 – Gabão 0 x 0 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 07/06/2024 – Costa do Marfim 1 x 0 Gabão (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 05/09/2017 – Costa do Marfim 1 x 2 Gabão (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 02/09/2017 – Gabão 0 x 3 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 04/06/2016 – Costa do Marfim 2 x 1 Gabão (Amistoso de seleções)
Estatísticas e curiosidades de Gabão x Costa do Marfim
- Gabão sofreu três derrotas nos últimos confrontos contra a Costa do Marfim
- Costa do Marfim está sem derrotas há três jogos diante do Gabão
- Gabão sofreu gols em três partidas consecutivas contra os marfinenses
- Costa do Marfim teve menos de 2,5 gols em oito dos últimos dez jogos recentes contra o Gabão
- Costa do Marfim marcou primeiro em cinco dos seis duelos contra os gaboneses
Comparação de Odds para Gabão x Costa do Marfim
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Gabão x Costa do Marfim
- Vencer 1º tempo: Costa do Marfim (2,08 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: não (1,55 na Betsson)
- Mais de 4,5 cartões (1,89 na Superbet)
- Menos de 9,5 escanteios (1,54 na Betano)
