Fulham x Chelsea – Palpites, análise e odds

Confira os palpites, a análise completa e as melhores odds para Fulham x Chelsea pela Premier League. O confronto da 21ª rodada da Premier League acontece nesta quarta-feira (07/01), às 16h30 (horário de Brasília). A partida será no Craven Cottage, em Londres. As duas equipes vêm de empates nas últimas duas partidas e estão separadas no momento por três pontos.

Palpite do Lance! para Fulham x Chelsea (07/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A queda de desempenho do Chelsea, que culminou na demissão de Maresca, passou pelo sistema defensivo. O time foi vazado em oito dos últimos dez jogos, com sete deles terminando com ambos marcam. A lista de desfalques na defesa gera dúvida quanto ao desempenho recente dos Blues. O Fulham também passa por um momento ruim, com alto número de jogos sem a meta zerada.

Marco Silva tenta organizar seu time, já que os The Cottagers têm a 13ª defesa da competição com 29 tentos sofridos. O confronto de ataques velozes promete entregar boas chances de gols para os dois lados. Além disso, o momento recente dos times sugere um favorito à vitória. As posturas mais ofensivas nos faz indicar o ambos lados marcam sem empate no encontro.

O Fulham é um dos times que teve menos empates na Premier League, com 16 jogos terminando entre vitórias ou derrotas Metade dos 22 gols sofridos pelo Chelsea na competição foram em partidas como visitante Os The Cottagers sofrem um gol a cada 8,01 chutes cedidos aos adversários

Outros palpites para Fulham x Chelsea

O Chelsea vem de jogos muitos físicos nas últimas quatro partidas. A média de faltas cometidas nesse recorte foi de 12,25 e 15 cartões amarelos recebidos. Uma padrão em comum nos jogos foi a força no meio de campo dos adversários, o que forçou uma postura mais intensa dos Blues. A segunda etapa contra o Fulham sugere um duelo mais tenso, com dois cartões da equipe no tempo final.

Nos últimos três jogos da Premier League, os mandantes garantiram seus pontos nos dez minutos finais. 16 dos 28 gols da equipe no torneio saíram no segundo tempo. A oscilação defensiva dos visitantes pode contribuir no palpite para os donos da casa marcar no período.

Por fim, o placar acima de 2,5 gols se torna uma boa opção no confronto entre ataques efetivos e defesas instáveis. Quatro dos cinco duelos recentes do time de azul de Londres terminaram com essa estatística. Já quatro das seis partidas do Fulham em casa terminaram com esse mercado.

Análise e Forma dos Times

Fulham - Momento e escalação

O gol de Harrison Reed aos 97 minutos garantiu o empate do Fulham diante do Liverpool no último domingo. A equipe chegou a abrir o placar, mas sofreu a virada no início dos acréscimos do segundo tempo. O tento que evitou o revés garantiu o 28 ponto dos The Cottagers na Premier League. Esse resultado garantiu um recorte de cinco partidas sem derrotas do time na competição.

De olho em subir para a primeira metade da tabela, Marco Silva deve repetir a formação com três zagueiros do último jogo. O treinador lida com alguns desfalques, incluindo Kenny Tete que se lesionou contra o Crystal Palace. Chukwueze, Alex Iwobi e Calvin Bassey seguem na Copa Africana e ainda não retornaram ao clube. Já Rodrigo Muniz se recupera de lesão na coxa e é dúvida quanto a sua relação.

Provável escalação do Fulham: Bernd Leno; Joachim Andersen, Issa Diop e Jorge Cuenca; Timothy Castagne, Sander Berge, Sasa Lukic e Antonee Robinson; Harry Wilson e Emile Smith Rowe; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea vive momento de indefinição na temporada. A diretoria corre para fechar a contratação de Liam Rosenior como novo treinador. Atualmente no Strasbourg, da França, o inglês de 41 anos tem conversas avançadas para assumir o cargo após a saída de Maresca. Contra o Manchester City, Calum McFarlane, técnico do Sub-18, esteve no banco no empate por 1 a 1 no Etihad.

O jovem interino pode está novamente no banco de reservas, a depender dos últimos detalhes da negociação. Os Blues abrem a 21ª rodada com 31 pontos, três a menos que o G4. A equipe deve contar com o retorno de Robert Sanchez após pequeno problema muscular. Além dele, Caicedo retorna depois de suspensão pelo quinto amarelo.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Malo Gusto, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah e Jorrel Hato (Cucurella); Enzo Fernández e Reece James (Moises Caicedo); Estevão, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Calum McFarlane (interino).

Confronto direto e estatísticas de Fulham e Chelsea

O histórico recente entre Fulham e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fulham e Chelsea

30/08/2025 - Chelsea 2 x 0 Fulham - (Premier League)

20/04/2025 - Fulham 1 x 2 Chelsea - (Premier League)

26/12/2024 - Chelsea 2 x 1 Fulham - (Premier League)

13/01/2024 - Chelsea 1 x 0 Fulham - (Premier League)

02/10/2023 - Fulham 0 x 2 Chelsea - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Fulham x Chelsea

Nove dos últimos dez confrontos diretos terminaram com um dos lados vencedor

dos últimos confrontos diretos terminaram com um dos lados vencedor O Chelsea balançou as redes nas últimas cinco vezes

vezes Ambas as equipes marcaram em quatro dos últimos seis encontros disputados no Craven Cottage

dos últimos encontros disputados no Craven Cottage O Fulham é o décimo melhor mandante da Premier League, com 17 pontos ganhos em dez jogos

pontos ganhos em jogos Os Blues tomaram mais de 1,5 cartões no segundo tempo em três dos quatro duelos recentes

Comparação de Odds para Fulham x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,78 2,04 Betano 1,80 2,02 Bet365 1,80 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Fulham x Chelsea

Ambas as equipes marcam e Sem empate (2,44 na Betsson) Mais de 1,5 cartões do Chelsea no segundo tempo (1,98 na Betsson) Fulham marca mais de 0,5 gol no segundo tempo (1,85 na Betano) Mais de 2,5 gols (1,80 na Bet365)

