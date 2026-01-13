Fluminense x Madureira – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Fluminense x Madureira pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O duelo acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e aqui, confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Fluminense x Madureira (14/01/26)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As equipes se reúnem para a partida inaugural do Campeonato Carioca de 2026. A expectativa é de um jogo com muitos escanteios, já que, nas últimas partidas disputadas separadamente, esse tem sido um ponto recorrente no estilo de jogo de ambos os times. Em competições regionais, os cruzamentos constantes na área são bastante comuns, e no Cariocão não deve ser diferente, com as equipes forçando jogadas pelos lados e aumentando a incidência de cantos.

Além disso, os confrontos diretos entre as equipes também foram marcados por uma alta frequência de escanteios, reforçando um prognóstico que tende a se repetir e se mostra consistente como palpite principal para a partida.

Três de cinco jogos recentes do Madureira tiveram pelo menos dez escanteios

recentes do Madureira tiveram pelo menos dez escanteios Três dos últimos cinco confrontos do Fluzão terminaram com mais de 9,5 escanteios

Outros palpites para Fluminense x Madureira

A segunda principal expectativa é de um placar mais elástico, com as duas equipes apresentando uma boa produção ofensiva ao longo da partida. Atuando fora de casa, cinco dos últimos seis jogos do Madureira ultrapassaram a marca de 2,5 gols. Além disso, quatro dos últimos cinco compromissos do Tricolor terminaram com mais de 2,5 gols, reforçando o cenário de um duelo movimentado.

Acreditamos também que, apesar de equilibrado em alguns momentos, o confronto tenha favoritismo do Fluminense, que tende a sair vencedor. O Tricolor venceu sete dos últimos oito confrontos diretos contra o Madureira, evidenciando um histórico amplamente favorável.

Por fim, confiantes em uma vitória do Fluzão, consideramos a possibilidade de apenas o time mandante balançar as redes, afastando o mercado de ambos marcam. Em quatro dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes, não houve gols dos dois lados.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

O Time de Guerreiros estreia no Campeonato Carioca enfrentando o Madureira. A equipe mandante conquistou o último estadual, em 2023, ao vencer o Flamengo pelo expressivo placar de 4 x 1. No mesmo ano, o Fluzão também levantou a taça da Libertadores ao superar o Boca Juniors.

O elenco já conta com Wallace Davi confirmado, e o atleta deverá estrear justamente na partida de abertura da temporada 2026. Já o técnico Luis Zubeldía ficará afastado por cerca de 15 dias, em recuperação de uma cirurgia cardiovascular.

Provável escalação do Fluminense: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana; Wallace Davi, Luiz Fernando e Lezcano; Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy. Técnico: A definir

Madureira - Momento e escalação

O Madureira é uma equipe de perfil mais regional e costuma disputar competições de menor expressão. Participou da Copa Rio, mas não obteve bons resultados, sendo derrotado duas vezes pelo Maricá. No Campeonato Carioca, o time não vem indicando capacidade de surpreender, já que sofreu derrotas para equipes de nível semelhante ou até inferior, como o Sampaio Corrêa.

Para o confronto contra o Fluminense, será fundamental apresentar uma estrutura defensiva bem organizada, com o objetivo de suportar a pressão e os ataques constantes do mandante.

Provável escalação do Madureira: A definir

Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Madureira

O histórico recente entre Fluminense e Madureira fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense e Madureira

26/01/2025 – Madureira 0 x 0 Fluminense – Campeonato Carioca

17/02/2024 – Madureira 0 x 1 Fluminense – Campeonato Carioca

22/01/2023 – Madureira 0 x 1 Fluminense – Campeonato Carioca

30/01/2022 – Madureira 0 x 1 Fluminense – Campeonato Carioca

25/04/2021 – Fluminense 4 x 1 Madureira – Campeonato Carioca

Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Madureira

O Fluminense marcou 12 gols nas últimas cinco partidas O Madureira tem média de 1,4 gol por jogo nas últimas cinco partidas O Madureira perdeu cinco dos últimos seis jogos que disputou Em três dos últimos cinco compromissos recentes do Fluminense, não houve gols para os dois lados O Madureira perdeu quatro confrontos seguidos contra o Fluminense sem marcar gols

Comparação de Odds para Fluminense x Madureira

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Madureira

Mais de 2,5 Gols (1,82 na Betsson) Fluminense vence (1,53 na Superbet) Mais de 9,5 Escanteios (2,10 na Betano) Ambos marcam: Não (1,75 na Betsson)

