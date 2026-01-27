Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Fluminense x Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quarta-feira (28/01), a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Palpite do Lance! para Fluminense x Grêmio (28/01/2026)

A estreia no Campeonato Brasileiro para Fluminense e Grêmio tende a ser movimentada e com boa presença ofensiva. As duas equipes entram em campo com "gás total", buscando impor ritmo, confiança e protagonismo logo na primeira rodada da competição. Tanto o Fluzão quanto o Tricolor Gaúcho apresentam histórico recente favorável a placares mais elásticos, o que aumenta a expectativa por um jogo aberto e com oportunidades dos dois lados. Diante desse cenário, a projeção é de pelo menos três gols ao longo da partida, impulsionada também pela expectativa da torcida.

Fora de casa, cinco dos últimos seis jogos do Grêmio terminaram com mais de 2,5 gols Em quatro dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes, o placar ultrapassou a marca de 2,5 gols O Grêmio apresenta forte poder ofensivo, com média atual de 2,5 gols por partida

Outros palpites para Fluminense x Grêmio

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo melhor palpite recai sobre a possibilidade de ambos marcam, um cenário que tem se repetido com frequência nos confrontos entre as equipes. Quatro dos últimos cinco encontros diretos terminaram com gols dos dois lados, evidenciando partidas abertas, com espaços defensivos e boas oportunidades criadas por ambos os ataques. Esse padrão recente sustenta a expectativa de que as duas equipes voltem a balançar as redes neste próximo duelo.

Ainda assim, o Fluminense aparece com leve favoritismo, principalmente pelo fator casa. O Tricolor não perde diante de sua torcida há 12 partidas, demonstrando solidez e confiança no próprio estádio. Além disso, venceu quatro dos últimos cinco compromissos recentes, o que reforça a possibilidade de sair de campo com um resultado positivo mesmo sofrendo gols.

Por fim, a projeção é de uma quantidade reduzida de escanteios. Nenhuma das equipes costuma abusar de jogadas pelos lados do campo ou de cruzamentos constantes na área, o que limita o número de cantos ao longo da partida. Três dos últimos cinco jogos do Fluminense terminaram com menos de 10,5 escanteios, e todos os últimos cinco compromissos do Grêmio também registraram menos de 10,5 cantos, reforçando esse prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense estreia no Brasileirão Série A embalado por um bom início de 2026. A equipe soma quatro vitórias e apenas uma derrota até aqui, mostrando consistência e bom desempenho coletivo. O triunfo mais recente foi justamente no clássico contra o Flamengo, quando venceu o Rubro-Negro por 2 x 1 em uma partida amplamente dominada do início ao fim pelo Tricolor. Agora, o time se prepara para mais um compromisso importante, atuando em casa, com o apoio da torcida e confiante em buscar mais uma vitória.

O técnico Luís Zubeldía ainda não poderá contar com Germán Cano, que segue no departamento médico, mas o restante do elenco deve estar à disposição para a estreia no campeonato nacional.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Renê, Juan Pablo Freytes, Ignácio e Samuel Xavier; Lucho Acosta e Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso e Agustin Canobbio; Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía

Grêmio - Momento e escalação

O Grêmio vive um início de ano marcado pelo equilíbrio, com três vitórias e duas derrotas nas primeiras partidas da temporada. O confronto mais recente foi o clássico contra o Internacional, no qual a equipe acabou derrotada pelo placar de 4 x 2. O resultado expôs algumas dificuldades defensivas e aumentou a pressão por ajustes neste começo de campeonato.

Além disso, o Tricolor Gaúcho enfrenta problemas importantes no elenco. Estão fora por lesão e ainda em recuperação Walter Kannemann, Martin Braithwaite, Cristian Pavón, Mathias Villasanti e Miguel Monsalve, o que limita as opções do técnico e dificulta a montagem ideal da equipe para os próximos compromissos.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; Marlon, Wagner, Gustavo Martins e Marcos Rocha; Arthur e Dodi; Amuzu, Cristaldo e Tetê; Carlos. Técnico: Luís Castro

Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Grêmio

O histórico recente entre Fluminense x Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense e Grêmio

02/12/2025 – Grêmio 1 x 2 Fluminense – (Brasileirão Série A)

02/08/2025 – Fluminense 1 x 0 Grêmio – (Brasileirão Série A)

01/11/2024 – Fluminense 2 x 2 Grêmio – (Brasileirão Série A)

20/08/2024 – Fluminense 2 x 1 Grêmio – (Copa Libertadores)

13/08/2024 – Grêmio 2 x 1 Fluminense – (Copa Libertadores)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Grêmio

O Grêmio mostra consistência ofensiva e, em oito dos últimos dez jogos, marcou mais de 1,5 gols A equipe gaúcha finaliza bastante, com média de 13 chutes por partida Três dos últimos quatro confrontos do Fluminense terminaram com as duas equipes balançando as redes O Fluminense venceu sete partidas, empatou uma e perdeu duas, alcançando um aproveitamento de 73% dos pontos disputados Na temporada atual, as duas equipes somam apenas 8,67 escanteios de média por jogo Tanto o Grêmio quanto o Fluminense sofrem poucos escanteios, com médias de 3,0 e 6,1 cantos cedidos, respectivamente, nas últimas dez partidas

Comparação de Odds para Fluminense x Grêmio

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,32 1,55 Superbet 2,35 1,60 Bet365 2,30 1,60

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Fluminense x Grêmio

Mais de 2,5 Gols (2,32 na Betsson) Ambos marcam (2,12 na Betsson) Fluminense vence (1,80 na Bet365) Menos de 10,5 Escanteios (1,61 na Superbet)

