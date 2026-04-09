A Seleção Brasileira Feminina abre sua campanha na FIFA Series neste sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá, diante da Coreia do Sul. O torneio amistoso promovido pela FIFA reúne quatro seleções de diferentes confederações em solo mato-grossense: além das duas protagonistas da estreia, Canadá e Zâmbia também disputam o quadrangular.

Para o Brasil, a partida marca o primeiro jogo do ano em casa e carrega um significado que vai além do gramado. A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada em oito cidades brasileiras, e eventos como a FIFA Series servem de aquecimento logístico e emocional para o público. O torcedor em Cuiabá terá a chance de ver de perto um elenco que fechou 2025 na sexta posição do ranking da FIFA, com dez vitórias, dois empates e apenas três derrotas em 15 jogos na temporada passada.

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Análise da partida

O Brasil de Arthur Elias vive um ciclo de consolidação. A conquista da Copa América em agosto de 2025, em campanha invicta e título nos pênaltis contra a Colômbia, foi o ponto alto de uma temporada que incluiu vitórias sobre Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Itália e Portugal.

O início de 2026, porém, trouxe resultados mistos. Na primeira Data FIFA do ano, disputada no México, a Seleção goleou a Costa Rica por 5 x 2, com atuação inspirada de Tainá Maranhão e Kerolin. Contudo, as duas partidas seguintes expuseram fragilidades: derrota por 2 x 1 para a Venezuela e revés de 1 x 0 diante do México, ambos fora de casa.

As duas derrotas consecutivas foram a primeira sequência negativa desde a fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando o Brasil perdeu para Japão e Espanha antes de arrancar rumo à medalha de prata. O padrão de oscilação não é novidade: a Seleção costuma usar as primeiras datas do ano para testar jogadoras e variações táticas.

Arthur Elias admitiu que a FIFA Series representa a última janela com foco prioritário em observações. A partir daqui, o objetivo é consolidar o grupo que disputará o Mundial em 2027.

A Coreia do Sul, por outro lado, chega embalada pela Copa da Ásia Feminina de 2026, disputada na Austrália em março. As Taegeuk Ladies terminaram em primeiro lugar no Grupo A, com vitórias sobre Irã (3 x 0), Filipinas (3 x 0) e um empate com a Austrália (3 x 3). Na fase final, golearam o Uzbequistão por 6 x 0 antes de serem eliminadas pelo Japão por 4 x 1.

Os números recentes são positivos: três vitórias nos últimos cinco jogos, 16 gols marcados e sete sofridos. A 21ª colocada no ranking da FIFA assegurou sua vaga na Copa do Mundo de 2027 por meio da Copa da Ásia e agora busca rodagem internacional.

Palpites para Brasil x Coreia do Sul

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Confrontos diretos

Brasil e Coreia do Sul possuem apenas um confronto oficial registrado no futebol feminino. O duelo aconteceu na Copa do Mundo de 2015, no Canadá, e terminou com vitória brasileira por 2 x 0, com gols de Formiga e Marta.

A ausência de histórico recente torna o confronto uma incógnita tática para ambos os lados. Arthur Elias comentou na convocação que o objetivo da FIFA Series é justamente promover esse tipo de intercâmbio entre escolas diferentes.

O dado relevante é o seguinte: o Brasil tem amplo domínio contra seleções asiáticas em Copas do Mundo Femininas, mas a distância técnica entre as confederações diminuiu consideravelmente nos últimos ciclos. O empate da Coreia com a Austrália, atual potência do futebol feminino oceânico, comprova essa evolução.

Notícias de Brasil e Coreia do Sul

Brasil: desfalques e dúvidas

Arthur Elias convocou 26 jogadoras, mas a lista sofreu uma alteração logo após o anúncio: a goleira Lorena, do Kansas City, se lesionou e foi substituída por Camila, do Cruzeiro. A titular entre as traves deve ser Lelê, do Corinthians.

A boa notícia é o retorno de Ary Borges, meia do Angel City, que estava fora da última convocação. Kerolin, destaque do Manchester City na temporada europeia, lidera o setor ofensivo ao lado de Ludmila (San Diego Wave) e Gabi Portilho (San Diego Wave).

Tainá Maranhão, que foi o nome da vitória sobre a Costa Rica em fevereiro, com gol, assistência e uma sequência de dribles, deve começar como titular. A jovem de 21 anos atua pelo Palmeiras e vem sendo peça frequente nas convocações de Arthur Elias.

No setor defensivo, Lauren (Atlético de Madrid) e Thaís Ferreira (Corinthians) formam a dupla de zaga mais provável. Duda Sampaio, volante do Corinthians, deve ser a referência do meio-campo.

Provável escalação do Brasil (4-2-3-1): Lelê; Yasmim (ou Gi Fernandes), Thaís Ferreira, Lauren e Raíssa Bahia; Duda Sampaio e Ary Borges; Gabi Portilho, Angelina e Tainá Maranhão; Ludmila. Técnico: Arthur Elias.

Coreia do Sul: desfalques e dúvidas

A seleção sul-coreana mantém a base que disputou a Copa da Ásia Feminina em março. A goleira Kim Min-jung deve iniciar como titular, enquanto a defesa se organiza com Ko Yoo-jin e Noh Jin-young na zaga central.

Ji So-yun, a jogadora mais experiente do elenco e ex-Chelsea, atua pelo Seattle Reign FC e permanece como referência técnica do meio-campo. Kim Shin-ji, da Roma, é outra peça importante no setor de criação.

Casey Phair, atacante nascida nos Estados Unidos e que se tornou a jogadora mais jovem a estrear em uma Copa do Mundo aos 16 anos em 2023, é uma das principais armas ofensivas. Na Copa da Ásia 2026, liderou a artilharia do time com três gols.

Provável escalação da Coreia do Sul (4-3-3): Kim Min-jung; Jang Sel-gi, Kim Hye-ri, Choo Hyo-joo e Ko Yoo-jin; Noh Jin-young, Jung Min-young e Kim Shin-ji; Mun Eun-ju, Jeon Yug-yeong e Park Soo-jeong. Técnica: comissão técnica da KFA.

Destaques individuais de Brasil x Coreia do Sul

Jogadora destaque · Brasil Kerolin Gol + Assist. Golaço de cobertura contra a Costa Rica em 2026 WSL Titular no Manchester City na temporada 2025/26 10V em 15 Aproveitamento do Brasil com ela em campo em 2025 Velocidade Referência ofensiva pela ponta direita da Seleção Jogadora destaque · Coreia do Sul Casey Phair 3 Gols na Copa da Ásia 2026 16 anos Idade na estreia na Copa do Mundo 2023 3 em 5 Vitórias nos últimos cinco jogos da Coreia Promessa Principal aposta ofensiva da nova geração coreana

Os técnicos

Arthur Elias é o arquiteto da melhor fase recente do futebol feminino brasileiro. Vindo de 16 títulos pelo Corinthians, o treinador assumiu a Seleção no fim de 2023 e impôs um estilo de jogo baseado em posse de bola qualificada, pressão alta e versatilidade tática. A conquista da Copa América em 2025, o salto no ranking da FIFA (chegou ao quarto lugar em junho de 2025) e as vitórias sobre potências como Estados Unidos, Japão e Inglaterra consolidaram seu trabalho.

Elias destacou que esta FIFA Series é a última janela com caráter prioritário de observação. A tendência é que, a partir de agora, o grupo se feche cada vez mais em direção à formação definitiva para o Mundial de 2027.

A Coreia do Sul passou por uma transição na comissão técnica após a saída de Colin Bell, o inglês que comandou a equipe entre 2019 e 2024 e levou o time à final da Copa da Ásia de 2022 e à Copa do Mundo de 2023. Os resultados recentes na Copa da Ásia 2026, com quatro vitórias e apenas uma derrota (para o Japão), indicam que o trabalho de reconstrução tem dado frutos.

Análise tática

Arthur Elias deve montar o Brasil em 4-2-3-1, sua formação preferencial. A ideia é controlar a posse, acelerar pelos corredores com Gabi Portilho pela direita e Tainá Maranhão pela esquerda, e buscar Ludmila como referência central. Angelina, no papel de meia criativa, é o elo entre o meio-campo e o ataque.

A fragilidade observada nos jogos contra Venezuela e México foi a dificuldade de infiltração quando o adversário se fecha em bloco baixo. A Coreia do Sul tende a ser compacta sem a bola e explorar transições rápidas, como fez com sucesso contra a Austrália na Copa da Ásia.

As sul-coreanas devem se posicionar em 4-3-3, com um bloco médio-baixo e saídas em velocidade. Kim Shin-ji, da Roma, é a jogadora com maior capacidade de distribuição. Phair e Park Soo-jeong são perigos constantes nos contra-ataques, com mobilidade para explorar os espaços que o Brasil deixará ao pressionar alto.

O confronto tático principal será entre a pressão alta brasileira e a disciplina posicional coreana. Se o Brasil conseguir impor seu ritmo nos primeiros 20 minutos, a tendência é que a Coreia se abra e o jogo fique favorável às mandantes. Se as asiáticas resistirem ao ímpeto inicial, o confronto pode se tornar mais equilibrado do que o ranking sugere.

Prognóstico de placar exato para Brasil x Coreia do Sul

🎯 Palpite do Lance! Brasil 2 x 0 Coreia do Sul O Brasil jogará diante de sua torcida pela primeira vez em 2026 e precisa mostrar reação após as duas derrotas na Data FIFA de março. A superioridade técnica e o fator casa devem pesar, mas o caráter amistoso e as rotações de elenco limitam a goleada. O Brasil venceu dez dos 15 jogos que disputou em 2025, marcando 39 gols na temporada

dos jogos que disputou em 2025, marcando gols na temporada A Coreia do Sul sofreu quatro gols do Japão na Copa da Ásia, expondo fragilidade defensiva contra equipes de alto nível

gols do Japão na Copa da Ásia, expondo fragilidade defensiva contra equipes de alto nível Sete dos últimos dez jogos do Brasil em casa terminaram com vitória da Seleção

dos últimos jogos do Brasil em casa terminaram com vitória da Seleção O único confronto oficial entre as duas equipes terminou 2 x 0 para o Brasil na Copa de 2015 Resumo dos palpites do Lance para Brasil x Coreia do Sul Melhor palpite do jogo: Vitória do Brasil e menos de 3,5 gols – Odds em breve Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols no total – Odds em breve Palpite alternativo 2: Brasil vence sem sofrer gols (clean sheet) – Odds em breve Palpite alternativo 3: Menos de 8,5 escanteios – Odds em breve Palpite de placar exato do Lance!: Brasil 2 x 0 Coreia do Sul – Odds em breve