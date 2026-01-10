menu hamburguer
Flamengo x Portuguesa-RJ – Palpites, análise e odds

Confira os prognósticos para o duelo pelo Campeonato Carioca

Dia 10/01/2026
07:00
Confira os palpites do Lance para Flamengo x Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca 2026. O duelo acontece neste domingo, 11 de janeiro, às 18h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo válido antecipado da quinta rodada do campeonato carioca. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Flamengo x Portuguesa-RJ (11/01)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Flamengo vence aparece como prognóstico lógico mesmo atuando com o elenco sub-20. A diferença técnica e estrutural entre os clubes segue grande, e o Rubro-Negro costuma manter um padrão competitivo alto no Campeonato Carioca independentemente da formação utilizada. A base do Flamengo é acostumada a jogos de pressão, tem atletas com rodagem em competições nacionais e internacionais de base e executa um modelo de jogo semelhante ao do time principal, o que reduz o impacto das mudanças.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ entra como franco azarão e tende a adotar uma postura mais reativa, com linhas baixas e foco em reduzir espaços. O problema é que esse cenário costuma gerar desgaste defensivo ao longo da partida, abrindo brechas para um time que tem boa circulação de bola, intensidade pelos lados e qualidade na finalização. Mesmo fora do Maracanã, o controle do jogo deve ser majoritariamente rubro-negro.

  1. O Flamengo tem uma das melhores médias de posse de bola do Carioca
  2. O elenco sub-20 rubro-negro apresenta alta média de finalizações por jogo
  3. A Portuguesa-RJ sofre, em média, mais de um gol por partida no campeonato, indicando fragilidade defensiva frente a equipes dominantes

Outros palpites para Flamengo x Portuguesa-RJ

Os mercados de ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols se sustentam pelo histórico recente do confronto, que costuma apresentar partidas abertas e com boa produção ofensiva. Mesmo quando o Flamengo se impõe tecnicamente, a Portuguesa-RJ encontra espaços para finalizar, o que aumenta a probabilidade de gols dos dois lados e de um placar mais elástico.

Já o palpite de menos de 10,5 escanteios aponta para jogos em que o volume ofensivo não se traduz em excesso de bolas paradas. O Flamengo tende a ser mais eficiente nas chegadas ao ataque, enquanto a Portuguesa-RJ adota uma postura mais reativa, cenário que naturalmente limita o número total de escanteios.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo abre o Campeonato Carioca de 2026 em um contexto já conhecido: elenco sub-20 em campo nas primeiras rodadas, enquanto o grupo principal ainda está em período de recondicionamento após a temporada 2025. A equipe será comandada por Bruno Pivetti e deve manter a base utilizada na reta final do último Brasileirão, o que garante certo entrosamento apesar da pouca experiência. O último compromisso oficial foi justamente pelo Campeonato Brasileiro, e o clube opta por preservar seus principais atletas devido à disputa da Supercopa do Brasil.

Para o duelo no Raulino de Oliveira, o Rubro-Negro não contará com o elenco profissional, que ainda não se reapresentou. Pedro já treina no Ninho do Urubu, mas não deve atuar, enquanto Wallace Yan aparece como possível reforço pontual. O ponto forte do Flamengo está na intensidade, na qualidade técnica individual e na ocupação ofensiva pelos lados do campo. Em contrapartida, o principal ponto fraco é a imaturidade defensiva, comum em formações jovens, além da dificuldade em controlar o ritmo do jogo em momentos de pressão.

Provável escalação do Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor, Johnny Góes; Lucas Vieira, Pablo Lúcio, Guilherme Gomes; Ryan Roberto, Wallace Yan e Douglas Telles. Técnico: Bruno Pivetti.

Portuguesa-RJ - Momento e escalação

A Portuguesa-RJ chega ao Campeonato Carioca de 2026 em um cenário de maior estabilidade e planejamento, já que iniciou sua preparação ainda em novembro do ano passado. Sem baixas confirmadas para a estreia, a Lusa terá à disposição praticamente todo o elenco, o que facilita a manutenção de um padrão competitivo desde as primeiras rodadas do Estadual.

O principal destaque fica para o retorno de Chay e Romarinho, dois nomes identificados com o clube e que agregam experiência, liderança e capacidade de decisão no terço final do campo.

Provável escalação da Portuguesa: Douglas Borges; Léo Cruz, Patrick Ramos, Lucas Costa, Luís Gustavo; João Paulo, Wellington Cézar, Chay, Romarinho; Gui Mendes e Uelber (João Carlos). Técnico: Alex Nascif.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Portuguesa-RJ

O histórico recente entre Flamengo e Portuguesa-RJ fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Flamengo x Portuguesa-RJ

  • 05/02/2025 – Portuguesa-RJ 0 x 5 Flamengo (Campeonato Carioca)
  • 27/01/2024 – Portuguesa-RJ 0 x 0 Flamengo (Campeonato Carioca)
  • 15/01/2023 – Flamengo 4 x 1 Portuguesa-RJ (Campeonato Carioca)
  • 26/01/2022 – Flamengo 2 x 1 Portuguesa-RJ (Campeonato Carioca)
  • 17/04/2021 – Portuguesa-RJ 2 x 2 Flamengo (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Portuguesa-RJ

  1. O Flamengo não perde para a Portuguesa-RJ há dez confrontos
  2. A tendência de placares movimentados é clara: nove dos últimos dez jogos entre as equipes terminaram com mais de 2,5 gols
  3. Mesmo com o domínio rubro-negro, a Portuguesa-RJ costuma marcar: o mercado de ambas as equipes marcam se confirmou em cinco de sete encontros recentes
  4. O confronto historicamente apresenta baixo número de cartões, com menos de 4,5 ocorrendo em oito dos últimos dez jogos
  5. O Mengão jogará o Campeonato Carioca 2026 com o elenco sub-20

Comparação de Odds para Flamengo x Portuguesa-RJ

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

CasaMais de 2,5 golsMenos de 2,5 gols

Betsson

2,02

1,70

Betano

2,05

1,62

Br4

2,00

1,65

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Portuguesa-RJ

  1. Resultado: Flamengo vence (1,82 na Betsson)
  2. Ambas as equipes marcam (1,90 na Betsson)
  3. Mais de 2,5 gols (2,02 na Superbet)
  4. Menos de 10,5 escanteios (1,77 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

