Flamengo x Portuguesa-RJ – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Flamengo x Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca 2026. O duelo acontece neste domingo, 11 de janeiro, às 18h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo válido antecipado da quinta rodada do campeonato carioca. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Flamengo x Portuguesa-RJ (11/01)

O Flamengo vence aparece como prognóstico lógico mesmo atuando com o elenco sub-20. A diferença técnica e estrutural entre os clubes segue grande, e o Rubro-Negro costuma manter um padrão competitivo alto no Campeonato Carioca independentemente da formação utilizada. A base do Flamengo é acostumada a jogos de pressão, tem atletas com rodagem em competições nacionais e internacionais de base e executa um modelo de jogo semelhante ao do time principal, o que reduz o impacto das mudanças.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ entra como franco azarão e tende a adotar uma postura mais reativa, com linhas baixas e foco em reduzir espaços. O problema é que esse cenário costuma gerar desgaste defensivo ao longo da partida, abrindo brechas para um time que tem boa circulação de bola, intensidade pelos lados e qualidade na finalização. Mesmo fora do Maracanã, o controle do jogo deve ser majoritariamente rubro-negro.

O Flamengo tem uma das melhores médias de posse de bola do Carioca O elenco sub-20 rubro-negro apresenta alta média de finalizações por jogo A Portuguesa-RJ sofre, em média, mais de um gol por partida no campeonato, indicando fragilidade defensiva frente a equipes dominantes

Outros palpites para Flamengo x Portuguesa-RJ

Os mercados de ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols se sustentam pelo histórico recente do confronto, que costuma apresentar partidas abertas e com boa produção ofensiva. Mesmo quando o Flamengo se impõe tecnicamente, a Portuguesa-RJ encontra espaços para finalizar, o que aumenta a probabilidade de gols dos dois lados e de um placar mais elástico.

Já o palpite de menos de 10,5 escanteios aponta para jogos em que o volume ofensivo não se traduz em excesso de bolas paradas. O Flamengo tende a ser mais eficiente nas chegadas ao ataque, enquanto a Portuguesa-RJ adota uma postura mais reativa, cenário que naturalmente limita o número total de escanteios.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo abre o Campeonato Carioca de 2026 em um contexto já conhecido: elenco sub-20 em campo nas primeiras rodadas, enquanto o grupo principal ainda está em período de recondicionamento após a temporada 2025. A equipe será comandada por Bruno Pivetti e deve manter a base utilizada na reta final do último Brasileirão, o que garante certo entrosamento apesar da pouca experiência. O último compromisso oficial foi justamente pelo Campeonato Brasileiro, e o clube opta por preservar seus principais atletas devido à disputa da Supercopa do Brasil.

Para o duelo no Raulino de Oliveira, o Rubro-Negro não contará com o elenco profissional, que ainda não se reapresentou. Pedro já treina no Ninho do Urubu, mas não deve atuar, enquanto Wallace Yan aparece como possível reforço pontual. O ponto forte do Flamengo está na intensidade, na qualidade técnica individual e na ocupação ofensiva pelos lados do campo. Em contrapartida, o principal ponto fraco é a imaturidade defensiva, comum em formações jovens, além da dificuldade em controlar o ritmo do jogo em momentos de pressão.

Provável escalação do Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor, Johnny Góes; Lucas Vieira, Pablo Lúcio, Guilherme Gomes; Ryan Roberto, Wallace Yan e Douglas Telles. Técnico: Bruno Pivetti.

Portuguesa-RJ - Momento e escalação

A Portuguesa-RJ chega ao Campeonato Carioca de 2026 em um cenário de maior estabilidade e planejamento, já que iniciou sua preparação ainda em novembro do ano passado. Sem baixas confirmadas para a estreia, a Lusa terá à disposição praticamente todo o elenco, o que facilita a manutenção de um padrão competitivo desde as primeiras rodadas do Estadual.

O principal destaque fica para o retorno de Chay e Romarinho, dois nomes identificados com o clube e que agregam experiência, liderança e capacidade de decisão no terço final do campo.

Provável escalação da Portuguesa: Douglas Borges; Léo Cruz, Patrick Ramos, Lucas Costa, Luís Gustavo; João Paulo, Wellington Cézar, Chay, Romarinho; Gui Mendes e Uelber (João Carlos). Técnico: Alex Nascif.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Portuguesa-RJ

O histórico recente entre Flamengo e Portuguesa-RJ fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Flamengo x Portuguesa-RJ

05/02/2025 – Portuguesa-RJ 0 x 5 Flamengo (Campeonato Carioca)

27/01/2024 – Portuguesa-RJ 0 x 0 Flamengo (Campeonato Carioca)

15/01/2023 – Flamengo 4 x 1 Portuguesa-RJ (Campeonato Carioca)

26/01/2022 – Flamengo 2 x 1 Portuguesa-RJ (Campeonato Carioca)

17/04/2021 – Portuguesa-RJ 2 x 2 Flamengo (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Portuguesa-RJ

O Flamengo não perde para a Portuguesa-RJ há dez confrontos A tendência de placares movimentados é clara: nove dos últimos dez jogos entre as equipes terminaram com mais de 2,5 gols Mesmo com o domínio rubro-negro, a Portuguesa-RJ costuma marcar: o mercado de ambas as equipes marcam se confirmou em cinco de sete encontros recentes O confronto historicamente apresenta baixo número de cartões, com menos de 4,5 ocorrendo em oito dos últimos dez jogos O Mengão jogará o Campeonato Carioca 2026 com o elenco sub-20

Comparação de Odds para Flamengo x Portuguesa-RJ

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,02 1,70 Betano 2,05 1,62 Br4 2,00 1,65

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Portuguesa-RJ

