Fiorentina x Como – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Fiorentina x Como pelas oitavas de final da Copa da Itália. O duelo acontece nesta terça-feira, 27 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Fiorentina x Como (27/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O prognóstico de empate leva em conta o desequilíbrio entre contexto técnico e momento recente das equipes. A Fiorentina tem elenco mais qualificado, maior profundidade no banco e o fator casa a seu favor no Artemio Franchi, o que naturalmente a coloca como favorita no papel. No entanto, o desempenho recente mostra uma equipe irregular, com dificuldade para transformar posse e volume ofensivo em controle efetivo dos jogos, especialmente em partidas eliminatórias, nas quais o risco tende a ser mais calculado.

Do outro lado, o Como chega em curva de crescimento. As duas vitórias consecutivas recentes indicam um time mais confiante, competitivo e bem organizado sem a bola, capaz de reduzir espaços e explorar erros do adversário. Em um cenário de mata-mata, fora de casa, a tendência é de postura reativa e pragmática, buscando prolongar o jogo. A combinação entre a instabilidade da Fiorentina e o bom momento do Como sustenta a leitura de equilíbrio ao longo dos 90 minutos.

A Fiorentina venceu apenas um dos últimos quatro jogos, com 50% dessas partidas terminando empatadas O Como chega após duas vitórias consecutivas, ambas sem sofrer gols A Fiorentina perdeu os dois últimos confrontos com o Como

Outros palpites para Fiorentina x Como

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os palpites partem de um cenário de equilíbrio, sustentado por números recentes das equipes. O mercado de ambas as equipes marcam é respaldado pelo desempenho da Fiorentina, que teve esse desfecho em quatro dos últimos cinco jogos, reflexo direto da instabilidade defensiva e da dificuldade em controlar partidas mesmo atuando em casa.

O palpite de primeiro gol do Como se apoia no padrão recente da equipe visitante, que abriu o placar em seis das últimas sete partidas, mostrando intensidade inicial e boa leitura de jogo nos minutos iniciais. Já o menos de 10,5 escanteios ganha força pelo comportamento mais pragmático do Como, com sete de seus últimos oito jogos ficando abaixo dessa linha, indicando partidas mais fechadas e com menor volume pelos lados.

Análise e Forma dos Times

Fiorentina - Momento e escalação

A Fiorentina estreia nesta edição da Copa da Itália ainda em busca de maior regularidade na temporada. O torneio costuma ser tratado como prioridade intermediária pelo clube, mas com seriedade, sobretudo jogando no Artemio Franchi.

No último compromisso antes do duelo, a equipe foi derrotada pelo Cagliari por 2 a 1, resultado que expôs novamente oscilações defensivas e dificuldades para sustentar vantagem no placar, mesmo mantendo mais posse de bola.

Provável escalação da Fiorentina: De Gea; Kouadio, Pongracic, Ranieri, Fortini; Mandragora, Nicolussi Caviglia; Solomon, Brescianini, Harrison; Piccoli. Técnico: Paolo Vanoli.

Como - Momento e escalação

O Como chega para este duelo já com dois jogos disputados na atual edição da Copa da Itália, ambos com vitórias convincentes.

A equipe eliminou o SüdTirol por 3 a 1 e, na sequência, passou pelo Sassuolo com autoridade ao vencer por 3 a 0, mostrando seriedade no torneio e bom aproveitamento ofensivo mesmo contra adversários de divisões semelhantes ou superiores.

Provável escalação do Como: Butez; Van Der Brempt, Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Baturina, Addai; Rodriguez. Técnico: Cesc Fàbregas.

Confronto direto e estatísticas de Fiorentina x Como

O histórico recente entre Fiorentina e Como fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fiorentina x Como

21/09/2025 – Fiorentina 1 x 2 Como 1907 (Serie A)

16/02/2025 – Fiorentina 0 x 2 Como 1907 (Serie A)

24/11/2024 – Como 1907 0 x 2 Fiorentina (Serie A)

21/08/2004 – Fiorentina 3 x 0 Como 1907 (Copa da Itália)

27/03/2004 – Como 1907 0 x 2 Fiorentina (Serie B)

Estatísticas e curiosidades de Fiorentina x Como

A Fiorentina sofreu gol em quatro jogos recentes Ambas marcam ocorreu em quatro dos últimos cinco jogos da Fiorentina O Como marcou primeiro em seis dos últimos sete jogos Mais de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos do Como Menos de 10,5 escanteios em sete dos últimos oito jogos do Como

Comparação de Odds para Fiorentina x Como

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,78 1,98 Betano 1,80 2,00 Bet365 1,80 1,98

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Fiorentina x Como

Resultado: Empate (3,45 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,72 na Betsson) Marcar primeiro gol: Como (1,92 na Superbet) Menos de 10,5 escanteios (1,67 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.