Fiorentina x Como – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Fiorentina x Como pela Copa da Itália
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para Fiorentina x Como pelas oitavas de final da Copa da Itália. O duelo acontece nesta terça-feira, 27 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Fiorentina x Como (27/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O prognóstico de empate leva em conta o desequilíbrio entre contexto técnico e momento recente das equipes. A Fiorentina tem elenco mais qualificado, maior profundidade no banco e o fator casa a seu favor no Artemio Franchi, o que naturalmente a coloca como favorita no papel. No entanto, o desempenho recente mostra uma equipe irregular, com dificuldade para transformar posse e volume ofensivo em controle efetivo dos jogos, especialmente em partidas eliminatórias, nas quais o risco tende a ser mais calculado.
Do outro lado, o Como chega em curva de crescimento. As duas vitórias consecutivas recentes indicam um time mais confiante, competitivo e bem organizado sem a bola, capaz de reduzir espaços e explorar erros do adversário. Em um cenário de mata-mata, fora de casa, a tendência é de postura reativa e pragmática, buscando prolongar o jogo. A combinação entre a instabilidade da Fiorentina e o bom momento do Como sustenta a leitura de equilíbrio ao longo dos 90 minutos.
- A Fiorentina venceu apenas um dos últimos quatro jogos, com 50% dessas partidas terminando empatadas
- O Como chega após duas vitórias consecutivas, ambas sem sofrer gols
- A Fiorentina perdeu os dois últimos confrontos com o Como
Outros palpites para Fiorentina x Como
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Os palpites partem de um cenário de equilíbrio, sustentado por números recentes das equipes. O mercado de ambas as equipes marcam é respaldado pelo desempenho da Fiorentina, que teve esse desfecho em quatro dos últimos cinco jogos, reflexo direto da instabilidade defensiva e da dificuldade em controlar partidas mesmo atuando em casa.
O palpite de primeiro gol do Como se apoia no padrão recente da equipe visitante, que abriu o placar em seis das últimas sete partidas, mostrando intensidade inicial e boa leitura de jogo nos minutos iniciais. Já o menos de 10,5 escanteios ganha força pelo comportamento mais pragmático do Como, com sete de seus últimos oito jogos ficando abaixo dessa linha, indicando partidas mais fechadas e com menor volume pelos lados.
Análise e Forma dos Times
Fiorentina - Momento e escalação
A Fiorentina estreia nesta edição da Copa da Itália ainda em busca de maior regularidade na temporada. O torneio costuma ser tratado como prioridade intermediária pelo clube, mas com seriedade, sobretudo jogando no Artemio Franchi.
No último compromisso antes do duelo, a equipe foi derrotada pelo Cagliari por 2 a 1, resultado que expôs novamente oscilações defensivas e dificuldades para sustentar vantagem no placar, mesmo mantendo mais posse de bola.
Provável escalação da Fiorentina: De Gea; Kouadio, Pongracic, Ranieri, Fortini; Mandragora, Nicolussi Caviglia; Solomon, Brescianini, Harrison; Piccoli. Técnico: Paolo Vanoli.
Como - Momento e escalação
O Como chega para este duelo já com dois jogos disputados na atual edição da Copa da Itália, ambos com vitórias convincentes.
A equipe eliminou o SüdTirol por 3 a 1 e, na sequência, passou pelo Sassuolo com autoridade ao vencer por 3 a 0, mostrando seriedade no torneio e bom aproveitamento ofensivo mesmo contra adversários de divisões semelhantes ou superiores.
Provável escalação do Como: Butez; Van Der Brempt, Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Baturina, Addai; Rodriguez. Técnico: Cesc Fàbregas.
Confronto direto e estatísticas de Fiorentina x Como
O histórico recente entre Fiorentina e Como fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Fiorentina x Como
- 21/09/2025 – Fiorentina 1 x 2 Como 1907 (Serie A)
- 16/02/2025 – Fiorentina 0 x 2 Como 1907 (Serie A)
- 24/11/2024 – Como 1907 0 x 2 Fiorentina (Serie A)
- 21/08/2004 – Fiorentina 3 x 0 Como 1907 (Copa da Itália)
- 27/03/2004 – Como 1907 0 x 2 Fiorentina (Serie B)
Estatísticas e curiosidades de Fiorentina x Como
- A Fiorentina sofreu gol em quatro jogos recentes
- Ambas marcam ocorreu em quatro dos últimos cinco jogos da Fiorentina
- O Como marcou primeiro em seis dos últimos sete jogos
- Mais de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos do Como
- Menos de 10,5 escanteios em sete dos últimos oito jogos do Como
Comparação de Odds para Fiorentina x Como
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Fiorentina x Como
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias