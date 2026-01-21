O Lance! apresenta os melhores palpites para Fenerbahçe x Aston Villa, pela sétima rodada da Liga Europa 2025/26. O confronto acontece nesta quinta-feira, 22 de janeiro, às 14h45 (horário de Brasília), no Chobani Stadium, em Istanbul na Turquia, com transmissão ao vivo no YouTube da Cazé TV e Prime Video. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Fenerbahçe x Aston Villa (22/01/2026)

O brasileiro Anderson Talisca vive uma excelente temporada pelo Fenerbahçe. Um dos líderes do setor ofensivo da equipe, grande parte do ótimo momento dos turcos passa pelas atuações decisivas do atacante. Na Europa League, ele já balançou as redes quatro vezes, sendo o vice-artilheiro da competição. Nosso palpite acompanha o bom momento do jogador, apostando em mais uma atuação decisiva de Talisca.

Talisca registra 17 gols em 28 partidas nessa temporada Nas últimas cinco partidas do Fenerbahçe marcou seis gols, além de uma assistência Na Europa League, finaliza média de 3,2 vezes por partida com 25% de conversão em gols

Outros palpites para Fenerbahçe x Aston Villa

A partida tem grande potencial para ser bastante movimentada, muito em razão do bom momento ofensivo das duas equipes. Nas últimas dez partidas, o Fenerbahçe registra média de 2,2 gols marcados, enquanto o Aston Villa tem média de 1,7. Além disso, em oito dos últimos dez jogos da equipe inglesa, a marca de 2,5 gols totais foi superada, o que reforça o nosso palpite.

Grande parte do bom momento do Fenerbahçe passa pela postura dominante da equipe, que costuma assumir as ações do jogo, impor seu ritmo e, na maioria das vezes, abrir o placar. Os turcos marcaram o primeiro gol em sete das últimas nove partidas, número que fortalece ainda mais a nossa análise.

Somando a esse padrão de início dominante, o Fenerbahçe também cobrou o primeiro escanteio em nove dos últimos dez jogos. Esse dado torna o nosso palpite ainda mais consistente para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Fenerbahçe - Momento e escalação

O Fenerbahçe atravessa excelente fase na temporada. Além de vencer sete das últimas oito partidas, a equipe conquistou a Supercopa da Turquia no último dia 10, ao derrotar o rival Galatasaray.

Na Liga Europa, ocupa a 12ª colocação, com 11 pontos, somando três vitórias, dois empates e uma derrota. O objetivo é conquistar resultados positivos nas duas rodadas restantes para assegurar vaga direta na segunda fase da competição.

Provável escalação do Fenerbahçe: Ederson Moraes; Nélson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar e Mert Muldur; Ismail Yuksek, Mattéo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio e Kerem Aktürkoğlu; Anderson Talisca. Técnico: Domenico Tedesco.

Aston Villa - Momento e escalação

Outro time que vive ótima fase na temporada é o Aston Villa. Com sete vitórias nas últimas dez partidas, a equipe ocupa a terceira colocação tanto na Premier League quanto na Liga Europa. No entanto, vem de uma derrota em casa para o Everton, por 1 a 0.

O objetivo segue sendo assegurar a vaga direta para a fase de mata-mata da competição nas duas rodadas restantes. Unai Emery ainda enfrenta problemas no elenco, com jogadores lesionados ou em dúvida, casos de John McGinn, Amadou Onana e Boubacar Kamara.

Provável escalação do Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Lucas Digne; Lamare Bogarde, Youri Tielemans, Jadon Sancho, Morgan Rogers e Emiliano Buendía; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Confronto direto e estatísticas de Fenerbahçe x Aston Villa

O histórico recente entre Fenerbahçe e Aston Villa é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Fenerbahçe x Aston Villa

28/09/1977 - Fenerbahçe 0 x 2 Aston Villa - Copa da UEFA

14/09/1977 - Aston Villa 4 x 0 Fenerbahçe - Copa da UEFA

Estatísticas e curiosidades de Fenerbahçe x Aston Villa

Em todas as competições foram disputados dois jogos entre as duas equipes, com duas vitórias do Aston Villa Na Liga Europa, o Fenerbahçe registra nove gols marcados e cinco sofridos. Já o Aston Villa, dez gols marcados e quatro sofridos Anderson Talisca registra 17 gols e três assistências em 28 partidas pelo Fenerbahçe Em sete das últimas nove partidas os turcos abriram o placar Em nove dos últimos dez jogos do Fenerbahçe, a equipe cobrou o primeiro escanteio

Comparação de Odds para Fenerbahçe x Aston Villa

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Fenerbahçe Empate Aston Villa Betsson 2,52 3,55 2,68 Betano 2,45 3,45 2,60 Br4bet 2,42 3,60 2,60

Resumo dos palpites do Lance! para Fenerbahçe x Aston Villa

