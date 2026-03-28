Espanha x Egito – Palpites, análise e odds (31/03)

A Espanha encerra a última janela de amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 recebendo o Egito no RCDE Stadium, em Cornellà de Llobregat, região metropolitana de Barcelona. O amistoso ganha peso pelo momento das duas seleções, que usam a partida como teste final para ajustes táticos a dez semanas do início do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

La Roja chega embalada pela goleada por 3 a 0 sobre a Sérvia, resultado que ampliou sua invencibilidade no tempo normal para mais de 30 jogos. Do outro lado, os Faraós aplicaram 4 a 0 na Arábia Saudita, em Jeddah, mostrando poder ofensivo mesmo sem Mohamed Salah, cortado por lesão no Liverpool. O cenário promete um confronto de estilos entre a posse de bola sofisticada da Espanha e a velocidade nas transições do Egito, com relevância direta para o planejamento de ambos os técnicos rumo ao torneio.

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Análise da partida

A Espanha vive uma das fases mais consistentes de sua história recente. Campeã da Eurocopa de 2024, a seleção de Luis de la Fuente terminou as Eliminatórias Europeias na liderança do Grupo E, com cinco vitórias e um empate em seis rodadas, 21 gols marcados e apenas dois sofridos.

Na Liga das Nações 2024/25, a campanha também impressionou: primeiro lugar no grupo e classificação à final, na qual perdeu nos pênaltis para Portugal após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O revés não abalou a confiança do grupo, que respondeu com cinco vitórias consecutivas nas Eliminatórias, sem sofrer um único gol.

Na Copa do Mundo de 2026, a Espanha está no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A estreia será contra Cabo Verde, em 15 de junho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O favoritismo é absoluto para avançar como líder da chave, e o foco de De la Fuente nestes amistosos recai sobre a definição das últimas peças antes da convocação final em maio.

O Egito, por sua vez, chega ao amistoso em momento ascendente. A seleção comandada por Hossam Hassan completou as Eliminatórias Africanas de forma invicta: oito vitórias e dois empates, com 20 gols marcados e apenas dois sofridos, liderando o Grupo A com folga. Na Copa Africana de Nações de 2026, disputada em janeiro no Marrocos, os Faraós chegaram às semifinais antes de serem eliminados por Senegal. O quarto lugar manteve o nível competitivo da equipe elevado.

No Mundial, o Egito integra o Grupo G, com Bélgica, Nova Zelândia e Irã. A estreia será contra os belgas em 15 de junho, no Lumen Field, em Seattle. A ambição é clara: superar a fase de grupos pela primeira vez na história, algo que a seleção não conseguiu nas participações de 1934, 1990 e 2018.

A goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, no último dia 27, reforçou a moral do grupo. Islam Eissa abriu o placar logo aos quatro minutos, Trezeguet ampliou aos 16, Zizo fez o terceiro antes do intervalo, e Omar Marmoush fechou o placar na segunda etapa. A atuação comprovou que o Egito tem profundidade ofensiva além de sua principal referência, Mohamed Salah.

Outros palpites para Espanha x Egito

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Confrontos diretos

Espanha e Egito se enfrentaram apenas uma vez na história das seleções principais. O duelo ocorreu em 2006, em amistoso disputado em Elche, com vitória espanhola por 2 a 0. A escassez de confrontos diretos torna o histórico pouco relevante para projeções.

No futebol olímpico, os encontros são mais frequentes e equilibrados. Nas Olimpíadas de Paris 2024, o Egito venceu por 2 a 1. Em Tóquio 2020, houve empate sem gols. Já em Barcelona 1992, a Espanha venceu por 2 a 0. Embora os elencos sejam diferentes, os resultados indicam competitividade egípcia diante de adversários europeus.

Notícias de Espanha x Egito

Espanha

Luis de la Fuente convocou 27 jogadores para os amistosos de março. A principal novidade é o retorno de Rodri após perder muitos jogos em 2025 por lesão. A lista inclui quatro estreantes: Joan García, Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea e Víctor Muñoz.

Entre as ausências, Nico Williams segue fora por pubalgia, enquanto Gavi ainda se recupera por lesão no Barcelona. Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pablo Barrios e Álvaro Morata também ficaram fora.

Contra a Sérvia, a equipe atuou no 4-2-3-1, com domínio claro. Víctor Muñoz entrou no segundo tempo e marcou em sua estreia. Ferran Torres, Dani Olmo, Pedro Porro e Zubimendi surgem como opções de rotação.

Aymeric Laporte é dúvida por lesão. Caso não jogue, Dean Huijsen ou Cristhian Mosquera podem formar a zaga com Cubarsí.

Escalação provável da Espanha (4-2-3-1): David Raya; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen e Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi e Dani Olmo; Ferran Torres, Pablo Fornals e Ander Barrenetxea; Borja Iglesias. Técnico: Luis de la Fuente.

Egito

O principal desfalque é Mohamed Salah, fora por desconforto muscular. Haissem Hassan e Nasser Mandy foram chamados como reposição. Mohamed Abdelmonem também ficou de fora por lesão.

Contra a Arábia Saudita, o Egito utilizou um 4-2-3-1 organizado, com Marmoush como referência ofensiva. O técnico Hossam Hassan deve promover ajustes pontuais, mas manter a base.

Escalação provável do Egito (4-2-3-1): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim e Ahmed Fatouh; Marwan Attia e Emam Ashour; Zizo, Trezeguet e Ibrahim Adel; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Destaques individuais de Espanha x Egito

Jogador destaque · Espanha Lamine Yamal 14 Gols na LaLiga 2025/26, líder do Barcelona na temporada 8,3 Nota média FotMob na LaLiga, entre as mais altas da competição 19 Gols em todas as competições, incluindo cinco na Champions League 13 Assistências na temporada, combinando criação e finalização Jogador destaque · Egito Omar Marmoush 4 Gols na temporada pelo Manchester City 4 Gols pela seleção na temporada, incluindo dois na Copa Africana de Nações 2026 1 Gol na goleada de 4 x 0 sobre a Arábia Saudita, em 27/03 8,8 Nota FotMob na última partida pelo City (dois gols vs. Newcastle)

Os Técnicos

De la Fuente assumiu a seleção principal em dezembro de 2022, após construir sua reputação nas categorias de base. Com títulos europeus no sub-19 e sub-21, o técnico basco levou ao time profissional a mesma filosofia: posse de bola qualificada, pressão alta e integração de jovens talentos sem perder competitividade.

O grande feito de sua gestão foi a conquista da Eurocopa 2024, na Alemanha, com sete vitórias em sete jogos. Sob seu comando, a Espanha consolidou a presença de nomes como Lamine Yamal, Cubarsí e Pedri no time titular, criando uma mistura de juventude e experiência. A filosofia é clara: dominar a bola, controlar o ritmo e sufocar o adversário no campo ofensivo.

Maior artilheiro da história da seleção egípcia como jogador, com 69 gols em 176 partidas, Hossam Hassan assumiu o cargo de treinador em fevereiro de 2024. Sua primeira missão foi conduzir a equipe às Eliminatórias de forma invicta, o que conseguiu com autoridade.

O estilo de Hassan é pragmático. A seleção prioriza organização defensiva, compactação das linhas e transições rápidas para acionar os atacantes nas costas da defesa adversária. A força física e a intensidade são marcas registradas do seu trabalho. Na Copa Africana de Nações de 2026, o Egito mostrou resiliência ao chegar às semifinais, mesmo enfrentando adversários de peso como Costa do Marfim e Senegal.

Análise Tática

A Espanha deve manter o 4-2-3-1, que se consolidou como formação base de De la Fuente. Mesmo com rotação significativa, o sistema garante a identidade do time: dois volantes que alternam funções de construção e cobertura, um trio ofensivo fluido e um centroavante que se movimenta entre linhas.

O ponto forte espanhol está na capacidade de triangulação nos corredores laterais. Yamal, caso comece entre os titulares, ou substitutos como Ferran Torres e Barrenetxea, buscam o um contra um e criam superioridade numérica com o apoio dos laterais e meias. A posse de bola deve ficar acima de 65%, padrão que a Espanha sustentou em quase todos os jogos recentes.

O Egito tende a se posicionar em um 4-2-3-1 mais reativo, com linhas compactas e agressividade na marcação na zona intermediária. A aposta é atrair a Espanha para depois explorar os espaços nas costas dos laterais que avançam. Marmoush tem velocidade e potencial para liderar contra-ataques, e jogadores como Zizo e Trezeguet oferecem profundidade pelas pontas.

A fragilidade espanhola que o Egito pode explorar está nas transições defensivas. Quando perde a bola no campo ofensivo, La Roja precisa de alguns segundos para se reorganizar, e a linha alta deixa espaço para bolas longas. Na goleada contra a Arábia Saudita, os Faraós mostraram eficiência exatamente nesse tipo de jogada.

Por outro lado, a principal vulnerabilidade egípcia é o controle de posse. Contra equipes que dominam a bola, como a Espanha, os Faraós tendem a acumular muito tempo sem a bola, o que desgasta fisicamente e pode gerar erros de concentração na segunda etapa. A tendência é de um jogo com controle espanhol e momentos de perigo egípcio nos contra-ataques.

Prognóstico de placar exato para Espanha x Egito

Previsão de Placar Espanha 2 x 1 Egito A Espanha chega como ampla favorita, jogando em casa e embalada pela goleada por 3 a 0 sobre a Sérvia. No entanto, a rotação esperada na escalação tende a reduzir a intensidade ofensiva apresentada no primeiro jogo, abrindo espaço para que o Egito encontre momentos de igualdade. Os Faraós demonstraram na goleada sobre a Arábia Saudita que possuem recursos ofensivos além de Salah. Omar Marmoush lidera o ataque com confiança, e jogadores como Trezeguet e Zizo agregam velocidade e imprevisibilidade pelas pontas. O histórico aponta que a Espanha não sofreu gols em cinco dos seis jogos das Eliminatórias, mas amistosos costumam apresentar marcações menos intensas e maior rotação, o que favorece gols de ambos os lados. A Espanha está invicta há mais de 30 jogos no tempo normal, com média de 3.5 gols por partida nas Eliminatórias

no tempo normal, com média de gols por partida nas Eliminatórias O Egito marcou em quatro dos últimos cinco jogos , incluindo quatro gols contra a Arábia Saudita

, incluindo quatro gols contra a Arábia Saudita De la Fuente deve promover rotação significativa na escalação, o que historicamente reduz o volume ofensivo espanhol

na escalação, o que historicamente reduz o volume ofensivo espanhol O Egito completou as Eliminatórias Africanas invicto, com 20 gols marcados e apenas dois sofridos em dez jogos A análise sugere uma vitória espanhola por 2 a 1, com a Espanha controlando a posse e abrindo o placar no primeiro tempo por meio de uma jogada trabalhada. O Egito deve encontrar o empate no início da segunda etapa, explorando um contra-ataque rápido com Marmoush como referência. O gol decisivo espanhol pode surgir a partir das substituições, quando De la Fuente coloca peças de maior qualidade individual para fechar o jogo. A tendência é de um placar mais apertado do que o do confronto com a Sérvia, reflexo da rotação e da maior competitividade do adversário egípcio, que chega motivado e com ritmo de jogo da última partida.

Resumo dos palpites do Lance para Espanha x Egito