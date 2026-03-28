Espanha x Egito – Palpites, análise e odds (31/03)
Confira os palpites e informações do Amistoso Internacional entre Espanha x Egito
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A Espanha encerra a última janela de amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 recebendo o Egito no RCDE Stadium, em Cornellà de Llobregat, região metropolitana de Barcelona. O amistoso ganha peso pelo momento das duas seleções, que usam a partida como teste final para ajustes táticos a dez semanas do início do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.
La Roja chega embalada pela goleada por 3 a 0 sobre a Sérvia, resultado que ampliou sua invencibilidade no tempo normal para mais de 30 jogos. Do outro lado, os Faraós aplicaram 4 a 0 na Arábia Saudita, em Jeddah, mostrando poder ofensivo mesmo sem Mohamed Salah, cortado por lesão no Liverpool. O cenário promete um confronto de estilos entre a posse de bola sofisticada da Espanha e a velocidade nas transições do Egito, com relevância direta para o planejamento de ambos os técnicos rumo ao torneio.
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Análise da partida
A Espanha vive uma das fases mais consistentes de sua história recente. Campeã da Eurocopa de 2024, a seleção de Luis de la Fuente terminou as Eliminatórias Europeias na liderança do Grupo E, com cinco vitórias e um empate em seis rodadas, 21 gols marcados e apenas dois sofridos.
Na Liga das Nações 2024/25, a campanha também impressionou: primeiro lugar no grupo e classificação à final, na qual perdeu nos pênaltis para Portugal após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O revés não abalou a confiança do grupo, que respondeu com cinco vitórias consecutivas nas Eliminatórias, sem sofrer um único gol.
Na Copa do Mundo de 2026, a Espanha está no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A estreia será contra Cabo Verde, em 15 de junho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O favoritismo é absoluto para avançar como líder da chave, e o foco de De la Fuente nestes amistosos recai sobre a definição das últimas peças antes da convocação final em maio.
O Egito, por sua vez, chega ao amistoso em momento ascendente. A seleção comandada por Hossam Hassan completou as Eliminatórias Africanas de forma invicta: oito vitórias e dois empates, com 20 gols marcados e apenas dois sofridos, liderando o Grupo A com folga. Na Copa Africana de Nações de 2026, disputada em janeiro no Marrocos, os Faraós chegaram às semifinais antes de serem eliminados por Senegal. O quarto lugar manteve o nível competitivo da equipe elevado.
No Mundial, o Egito integra o Grupo G, com Bélgica, Nova Zelândia e Irã. A estreia será contra os belgas em 15 de junho, no Lumen Field, em Seattle. A ambição é clara: superar a fase de grupos pela primeira vez na história, algo que a seleção não conseguiu nas participações de 1934, 1990 e 2018.
A goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, no último dia 27, reforçou a moral do grupo. Islam Eissa abriu o placar logo aos quatro minutos, Trezeguet ampliou aos 16, Zizo fez o terceiro antes do intervalo, e Omar Marmoush fechou o placar na segunda etapa. A atuação comprovou que o Egito tem profundidade ofensiva além de sua principal referência, Mohamed Salah.
Outros palpites para Espanha x Egito
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Confrontos diretos
Espanha e Egito se enfrentaram apenas uma vez na história das seleções principais. O duelo ocorreu em 2006, em amistoso disputado em Elche, com vitória espanhola por 2 a 0. A escassez de confrontos diretos torna o histórico pouco relevante para projeções.
No futebol olímpico, os encontros são mais frequentes e equilibrados. Nas Olimpíadas de Paris 2024, o Egito venceu por 2 a 1. Em Tóquio 2020, houve empate sem gols. Já em Barcelona 1992, a Espanha venceu por 2 a 0. Embora os elencos sejam diferentes, os resultados indicam competitividade egípcia diante de adversários europeus.
Notícias de Espanha x Egito
Espanha
Luis de la Fuente convocou 27 jogadores para os amistosos de março. A principal novidade é o retorno de Rodri após perder muitos jogos em 2025 por lesão. A lista inclui quatro estreantes: Joan García, Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea e Víctor Muñoz.
Entre as ausências, Nico Williams segue fora por pubalgia, enquanto Gavi ainda se recupera por lesão no Barcelona. Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pablo Barrios e Álvaro Morata também ficaram fora.
Contra a Sérvia, a equipe atuou no 4-2-3-1, com domínio claro. Víctor Muñoz entrou no segundo tempo e marcou em sua estreia. Ferran Torres, Dani Olmo, Pedro Porro e Zubimendi surgem como opções de rotação.
Aymeric Laporte é dúvida por lesão. Caso não jogue, Dean Huijsen ou Cristhian Mosquera podem formar a zaga com Cubarsí.
Escalação provável da Espanha (4-2-3-1): David Raya; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen e Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi e Dani Olmo; Ferran Torres, Pablo Fornals e Ander Barrenetxea; Borja Iglesias. Técnico: Luis de la Fuente.
Egito
O principal desfalque é Mohamed Salah, fora por desconforto muscular. Haissem Hassan e Nasser Mandy foram chamados como reposição. Mohamed Abdelmonem também ficou de fora por lesão.
Contra a Arábia Saudita, o Egito utilizou um 4-2-3-1 organizado, com Marmoush como referência ofensiva. O técnico Hossam Hassan deve promover ajustes pontuais, mas manter a base.
Escalação provável do Egito (4-2-3-1): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim e Ahmed Fatouh; Marwan Attia e Emam Ashour; Zizo, Trezeguet e Ibrahim Adel; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Destaques individuais de Espanha x Egito
Os Técnicos
De la Fuente assumiu a seleção principal em dezembro de 2022, após construir sua reputação nas categorias de base. Com títulos europeus no sub-19 e sub-21, o técnico basco levou ao time profissional a mesma filosofia: posse de bola qualificada, pressão alta e integração de jovens talentos sem perder competitividade.
O grande feito de sua gestão foi a conquista da Eurocopa 2024, na Alemanha, com sete vitórias em sete jogos. Sob seu comando, a Espanha consolidou a presença de nomes como Lamine Yamal, Cubarsí e Pedri no time titular, criando uma mistura de juventude e experiência. A filosofia é clara: dominar a bola, controlar o ritmo e sufocar o adversário no campo ofensivo.
Maior artilheiro da história da seleção egípcia como jogador, com 69 gols em 176 partidas, Hossam Hassan assumiu o cargo de treinador em fevereiro de 2024. Sua primeira missão foi conduzir a equipe às Eliminatórias de forma invicta, o que conseguiu com autoridade.
O estilo de Hassan é pragmático. A seleção prioriza organização defensiva, compactação das linhas e transições rápidas para acionar os atacantes nas costas da defesa adversária. A força física e a intensidade são marcas registradas do seu trabalho. Na Copa Africana de Nações de 2026, o Egito mostrou resiliência ao chegar às semifinais, mesmo enfrentando adversários de peso como Costa do Marfim e Senegal.
Análise Tática
A Espanha deve manter o 4-2-3-1, que se consolidou como formação base de De la Fuente. Mesmo com rotação significativa, o sistema garante a identidade do time: dois volantes que alternam funções de construção e cobertura, um trio ofensivo fluido e um centroavante que se movimenta entre linhas.
O ponto forte espanhol está na capacidade de triangulação nos corredores laterais. Yamal, caso comece entre os titulares, ou substitutos como Ferran Torres e Barrenetxea, buscam o um contra um e criam superioridade numérica com o apoio dos laterais e meias. A posse de bola deve ficar acima de 65%, padrão que a Espanha sustentou em quase todos os jogos recentes.
O Egito tende a se posicionar em um 4-2-3-1 mais reativo, com linhas compactas e agressividade na marcação na zona intermediária. A aposta é atrair a Espanha para depois explorar os espaços nas costas dos laterais que avançam. Marmoush tem velocidade e potencial para liderar contra-ataques, e jogadores como Zizo e Trezeguet oferecem profundidade pelas pontas.
A fragilidade espanhola que o Egito pode explorar está nas transições defensivas. Quando perde a bola no campo ofensivo, La Roja precisa de alguns segundos para se reorganizar, e a linha alta deixa espaço para bolas longas. Na goleada contra a Arábia Saudita, os Faraós mostraram eficiência exatamente nesse tipo de jogada.
Por outro lado, a principal vulnerabilidade egípcia é o controle de posse. Contra equipes que dominam a bola, como a Espanha, os Faraós tendem a acumular muito tempo sem a bola, o que desgasta fisicamente e pode gerar erros de concentração na segunda etapa. A tendência é de um jogo com controle espanhol e momentos de perigo egípcio nos contra-ataques.
Prognóstico de placar exato para Espanha x Egito
- A Espanha está invicta há mais de 30 jogos no tempo normal, com média de 3.5 gols por partida nas Eliminatórias
- O Egito marcou em quatro dos últimos cinco jogos, incluindo quatro gols contra a Arábia Saudita
- De la Fuente deve promover rotação significativa na escalação, o que historicamente reduz o volume ofensivo espanhol
- O Egito completou as Eliminatórias Africanas invicto, com 20 gols marcados e apenas dois sofridos em dez jogos
Resumo dos palpites do Lance para Espanha x Egito
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,12
Palpite alternativo: Segundo tempo mais produtivo – Odd 2,00
Palpite alternativo 2: Menos de 9,5 escanteios – Odd 1,67
Palpite alternativo 3: Espanha vencer o primeiro tempo – Odd 1,52
Palpite de placar exato: Espanha 2 x 1 Egito – Odd 9,00
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