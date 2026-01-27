Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Eintracht Frankfurt x Tottenham pela oitava rodada da Liga dos Campeões. O confronto acontece nesta quarta-feira (28/01), a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio de Frankfurt.

Palpite do Lance! para Eintracht Frankfurt x Tottenham (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O melhor palpite da partida aponta para uma alta quantidade de cartões, com pelo menos quatro distribuídos ao longo do jogo. As duas equipes apresentam um histórico recente de atuações mais intensas no aspecto físico, especialmente por parte dos zagueiros, o que costuma resultar em faltas duras e intervenções frequentes da arbitragem.

Além disso, trata-se da última rodada da Liga dos Campeões, cenário em que uma vitória pode ser decisiva para a classificação. Com a vaga em jogo, a tendência é de um confronto extremamente disputado, com os times entrando em campo dispostos a "dar o sangue", o que naturalmente aumenta a probabilidade de cartões.

Quatro de cinco jogos recentes do Frankfurt terminaram com mais de 3,5 cartões

recentes do Frankfurt terminaram com mais de 3,5 cartões Três de cinco compromissos recentes do Tottenham findaram com pelo menos quatro cartões

recentes do Tottenham findaram com pelo menos quatro cartões As duas equipes somam média de 4,1 cartões por jogo na temporada atual

Outros palpites para Eintracht Frankfurt x Tottenham

O segundo melhor palpite indica uma partida com pelo menos três gols marcados. Os números recentes sustentam bem essa expectativa: todos os últimos cinco jogos do Frankfurt terminaram com mais de 2,5 gols, e as duas equipes somam uma média de 3,7 gols por partida na temporada atual. Além disso, o Frankfurt ultrapassou a marca de 2,5 gols combinados em 75% de seus jogos nesta temporada, reforçando o cenário de placar movimentado.

Outro mercado interessante é o de uma quantidade mais reduzida de escanteios. Ambos os times priorizam ataques pelo corredor central, com finalizações de dentro e fora da área, o que diminui a dependência de cruzamentos. Três de cinco jogos recentes do Frankfurt terminaram com menos de 10,5 escanteios, e quatro dos últimos cinco compromissos do Tottenham também não alcançaram onze cantos.

O mercado de ambos marcam também surge como forte possibilidade, já que as duas equipes apresentam regularidade ofensiva. Sete dos últimos oito jogos do Eintracht terminaram com gols dos dois lados, e o Frankfurt registrou o ambos marcam em 72% de suas partidas na temporada 25/26, reforçando ainda mais esse prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Eintracht Frankfurt - Momento e escalação

O Frankfurt não conseguiu se sair bem nos últimos compromissos e ocupa a 33ª posição da Liga dos Campeões, com apenas quatro pontos somados. Sua última partida foi contra o Qarabag, em um empate por 2 x 2 que deixou a equipe devendo em desempenho. Já no Campeonato Alemão, o cenário também não foi positivo, com derrota por 3 x 1 diante do Hoffenheim.

Para o próximo jogo, o time terá desfalques importantes: o centroavante Jonathan Burkardt e o meia Can Uzun seguem no departamento médico e estão fora da partida.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Kauã Santos; Aurèle Amenda, Robin Koch e Nnamdi Collins; Nathaniel Brown, Fares Chaibi, Ellyes Skhiri e Rasmus Kristensen; Ritsu Doan e Mario Götze; Ansgar Knauff. Técnico: Dennis Schmitt

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham ocupa a quinta posição na Liga dos Campeões, colocação que, neste momento, já garante vaga na próxima fase da competição. Ainda assim, a equipe precisa vencer para evitar qualquer risco de perda de posição ou aproximação de concorrentes diretos na tabela. No último compromisso pela Champions League, o time inglês apresentou bom desempenho e venceu o Borussia Dortmund por 2 x 0.

Para a partida, João Palhinha ainda é dúvida após sofrer uma pancada no jogo anterior e não estar 100% fisicamente. O brasileiro Richarlison, artilheiro da equipe, segue fora por conta de uma lesão no tendão. Além dele, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur e Lucas Bergvall também permanecem no departamento médico.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Micky van de Vem, Cristian Romero e Kevin Danso; Kevin Danso, Djed Spence, Yves Bissouma, Archie Gray e Pedro Porro; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank

Confronto direto e estatísticas de Eintracht Frankfurt e Tottenham

O histórico recente entre Arsenal e Kairat é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Eintracht Frankfurt e Tottenham

17/04/2025 – Eintracht Frankfurt 0 x 1 Tottenham – (Liga Europa)

10/04/2025 – Tottenham 1 x 1 Eintracht Frankfurt – (Liga Europa)

12/10/2022 – Tottenham 3 x 2 Eintracht Frankfurt – (Liga dos Campeões)

04/10/2022 – Eintracht Frankfurt 0 x 0 Tottenham – (Liga dos Campeões)

Estatísticas e curiosidades de Eintracht Frankfurt e Tottenham

Quatro de cinco compromissos recentes do Tottenham terminaram com pelo menos três gols Frankfurt e Tottenham finalizam com frequência, alcançando médias de 11,46 e 11,38 chutes por partida, respectivamente O Tottenham ultrapassou a marca de 2,5 gols em 65% de suas partidas na temporada 25/26 Defensivamente, o Frankfurt sofre em média 2,5 gols por jogo, enquanto o Tottenham sofre 1,5 Em confrontos diretos, as equipes registraram média de apenas 11 escanteios nas últimas quatro partidas O Frankfurt marca poucos escanteios, com média de apenas 3,3 por jogo O Tottenham também apresenta números baixos nesse quesito, com média de 4 escanteios por partida Cinco de seis jogos recentes do Tottenham terminaram com ambas as equipes balançando as redes

Comparação de Odds para Eintracht Frankfurt x Tottenham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,65 2,25 Superbet 1,65 2,25 Bet365 1,66 2,20

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Eintracht Frankfurt x Tottenham

Mais de 3,5 Cartões (1,72 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,65 na Betsson) Menos de 11 Escanteios (1,61 na Bet365) Ambos marcam (1,60 na Superbet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.