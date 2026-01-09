Egito x Costa do Marfim- Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Egito x Costa do Marfim pela Copa Africana de Nações
O Lance! apresenta os melhores palpites para Egito x Costa do Marfim, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece nesta sábado, 10 de janeiro, às 16h00 (horário de Brasília), no Grande Estádio de Agadir, em Agadir, no Marrocos, com transmissão ao vivo no Bandsports e YouTube do Esporte na Band. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Egito x Costa do Marfim (10/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
As esperanças de toda a Nação do Egito está nos pés de Mohamed Salah. O craque do Liverpool mais uma vez lidera a sua seleção, na busca pelo oitavo título da Copa Africana de Nações. Salah espera superar a final de 2022, onde perderam nos pênaltis para a Seleção de Senegal, e trazer esse triunfo para seu país.
Nosso palpite vai na atuação do craque, que vem sendo decisivo, marcando nas três partidas que disputou.
- Pela Seleção Egípcia, Salah registra 66 gols em 112 partidas
- Nessa Copa Africana de Nações já marcou três gols, na vice artilharia da competição
- Na copa, o craque finaliza média de 3,0 vezes por partida, com 1,7 chutes certos e 33% de conversão de gols
Outros palpites para Egito x Costa do Marfim
O momento da Seleção da Costa do Marfim é muito positivo. A equipe vem impondo seu ritmo ofensivo e dominando as ações nas partidas mais recentes. Em seus últimos cinco jogos, saiu na frente do marcador em quatro oportunidades, o que reforça nosso palpite para que inaugure o placar nesta quartas de final.
Um palpite mais ousado, mas com boas chances de acontecer, é que a partida seja decidida nas cobranças de pênaltis. Nas últimas cinco vezes em que as seleções se enfrentaram pela Copa Africana de Nações, em três ocasiões a decisão ocorreu apenas nas penalidades. Com perfis semelhantes e vivendo momentos muito parecidos, a tendência é de um jogo equilibrado do início ao fim, o que fortalece essa opção de palpite.
O perfil defensivo de ambas as equipes também indica um baixo número de cartões no confronto. O Egito registra média de 2,3 cartões por partida, enquanto a Costa do Marfim tem 1,5. Alinhado às últimas dez partidas dos Elefantes, nas quais o número de cartões ficou abaixo da marca, nosso palpite ganha ainda mais força.
Análise e Forma dos Times
Egito - Momento e escalação
A Seleção do Egito chega muito forte para a disputa das quartas de final. Classificou-se como líder do Grupo B, com duas vitórias e um empate, e nas oitavas de final eliminou a Seleção de Benin por 3 a 1. Assim, segue firme no objetivo de conquistar mais uma Copa Africana de Nações, competição na qual é o maior vencedor, com sete títulos.
A equipe chega com força máxima, contando principalmente com Mohamed Salah como grande esperança para levantar seu primeiro troféu com a seleção principal.
Provável escalação do Egito: Mohamed El-Shenawy; Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi e Rami Rabia; Mohamed Hany, Mohamed Hamdi, Marwan Attia, Ibrahim Adel e Trezeguet; Mohamed Salah e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassam.
Costa do Marfim - Momento e escalação
A Seleção da Costa do Marfim também chega em excelente fase. Com a mesma campanha do adversário na fase de grupos, terminou como líder do Grupo F. Nas oitavas de final, conquistou uma vitória imponente sobre Burkina Faso por 3 a 0, chegando muito embalada para a disputa das quartas de final e com o objetivo de conquistar seu quarto título da competição.
Os Elefantes devem repetir a equipe base dos últimos jogos, com destaque para os jovens Amad Diallo e Yan Diomande, que vivem grande fase no torneio.
Provável escalação do Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guela Doué, Evan Ndicka, Odilon Kossounou e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Christ Oulaï e Franck Kessié; Amad Diallo, Evann Guessand e Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.
Confronto direto e estatísticas de Egito x Costa do Marfim
O histórico recente entre Egito e Costa do Marfim é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Egito x Costa do Marfim
- 26/01/2022 - Costa do Marfim 0 x 0 (4 x 5 Pênaltis) Egito - Copa Africana de Nações
- 14/01/2013 - Costa do Marfim 4 x 2 Egito - Amistoso Internacional
- 07/02/2008 - Costa do Marfim 1 x 4 Egito - Copa Africana de Nações
- 22/08/2007 - Costa do Marfim 0 x 0 Egito - Amistoso Internacional
- 10/02/2006 - Costa do Marfim 0 x 0 (2 x 4 Pênaltis) Egito - Copa Africana de Nações
Estatísticas e curiosidades de Egito x Costa do Marfim
- Em todas as competições foram disputados 22 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias do Egito, seis empates e sete triunfos da Costa do Marfim
Comparação de Odds para Egito x Costa do Marfim
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação:
|Casa de Apostas
|Egito
|Costa do Marfim
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Egito x Costa do Marfim
- Mohamed Salah marcar a qualquer momento (3,00 na Betsson)
- Costa do Marfim marcar o primeiro gol (2,05 na Betsson)
- Jogo ir para os pênaltis (4,15 na Betano)
- Menos de 4,5 cartões (1,62 na Betano)
