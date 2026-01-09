Egito x Costa do Marfim- Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Egito x Costa do Marfim, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece nesta sábado, 10 de janeiro, às 16h00 (horário de Brasília), no Grande Estádio de Agadir, em Agadir, no Marrocos, com transmissão ao vivo no Bandsports e YouTube do Esporte na Band. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Egito x Costa do Marfim (10/01/2026)

As esperanças de toda a Nação do Egito está nos pés de Mohamed Salah. O craque do Liverpool mais uma vez lidera a sua seleção, na busca pelo oitavo título da Copa Africana de Nações. Salah espera superar a final de 2022, onde perderam nos pênaltis para a Seleção de Senegal, e trazer esse triunfo para seu país.

Nosso palpite vai na atuação do craque, que vem sendo decisivo, marcando nas três partidas que disputou.

Pela Seleção Egípcia, Salah registra 66 gols em 112 partidas Nessa Copa Africana de Nações já marcou três gols, na vice artilharia da competição Na copa, o craque finaliza média de 3,0 vezes por partida, com 1,7 chutes certos e 33% de conversão de gols

Outros palpites para Egito x Costa do Marfim

O momento da Seleção da Costa do Marfim é muito positivo. A equipe vem impondo seu ritmo ofensivo e dominando as ações nas partidas mais recentes. Em seus últimos cinco jogos, saiu na frente do marcador em quatro oportunidades, o que reforça nosso palpite para que inaugure o placar nesta quartas de final.

Um palpite mais ousado, mas com boas chances de acontecer, é que a partida seja decidida nas cobranças de pênaltis. Nas últimas cinco vezes em que as seleções se enfrentaram pela Copa Africana de Nações, em três ocasiões a decisão ocorreu apenas nas penalidades. Com perfis semelhantes e vivendo momentos muito parecidos, a tendência é de um jogo equilibrado do início ao fim, o que fortalece essa opção de palpite.

O perfil defensivo de ambas as equipes também indica um baixo número de cartões no confronto. O Egito registra média de 2,3 cartões por partida, enquanto a Costa do Marfim tem 1,5. Alinhado às últimas dez partidas dos Elefantes, nas quais o número de cartões ficou abaixo da marca, nosso palpite ganha ainda mais força.

Análise e Forma dos Times

Egito - Momento e escalação

A Seleção do Egito chega muito forte para a disputa das quartas de final. Classificou-se como líder do Grupo B, com duas vitórias e um empate, e nas oitavas de final eliminou a Seleção de Benin por 3 a 1. Assim, segue firme no objetivo de conquistar mais uma Copa Africana de Nações, competição na qual é o maior vencedor, com sete títulos.

A equipe chega com força máxima, contando principalmente com Mohamed Salah como grande esperança para levantar seu primeiro troféu com a seleção principal.

Provável escalação do Egito: Mohamed El-Shenawy; Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi e Rami Rabia; Mohamed Hany, Mohamed Hamdi, Marwan Attia, Ibrahim Adel e Trezeguet; Mohamed Salah e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassam.

Costa do Marfim - Momento e escalação

A Seleção da Costa do Marfim também chega em excelente fase. Com a mesma campanha do adversário na fase de grupos, terminou como líder do Grupo F. Nas oitavas de final, conquistou uma vitória imponente sobre Burkina Faso por 3 a 0, chegando muito embalada para a disputa das quartas de final e com o objetivo de conquistar seu quarto título da competição.

Os Elefantes devem repetir a equipe base dos últimos jogos, com destaque para os jovens Amad Diallo e Yan Diomande, que vivem grande fase no torneio.

Provável escalação do Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guela Doué, Evan Ndicka, Odilon Kossounou e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Christ Oulaï e Franck Kessié; Amad Diallo, Evann Guessand e Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.

Confronto direto e estatísticas de Egito x Costa do Marfim

O histórico recente entre Egito e Costa do Marfim é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Egito x Costa do Marfim

26/01/2022 - Costa do Marfim 0 x 0 (4 x 5 Pênaltis) Egito - Copa Africana de Nações

14/01/2013 - Costa do Marfim 4 x 2 Egito - Amistoso Internacional

07/02/2008 - Costa do Marfim 1 x 4 Egito - Copa Africana de Nações

22/08/2007 - Costa do Marfim 0 x 0 Egito - Amistoso Internacional

10/02/2006 - Costa do Marfim 0 x 0 (2 x 4 Pênaltis) Egito - Copa Africana de Nações

Estatísticas e curiosidades de Egito x Costa do Marfim

Em todas as competições foram disputados 22 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias do Egito, seis empates e sete triunfos da Costa do Marfim



Comparação de Odds para Egito x Costa do Marfim

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação:

Casa de Apostas Egito Costa do Marfim Betsson 2,15 1,68 Betano 2,15 1,70 Br4bet 2,05 1,69

Resumo dos palpites do Lance! para Egito x Costa do Marfim

