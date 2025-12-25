Egito x África do Sul – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Egito x África do Sul pela Copa Africana de Nações. A partida nesta sexta-feira (26/12) será válida pela segunda rodada do Grupo B. O início do jogo no Stade Adrar será às 12h (horário de Brasília). As seleções estrearam com vitórias e lideram a chave. Assim, um novo resultado positivo pode encaminhar a classificação ao mata-mata.

Palpite do Lance! para Egito x África do Sul (26/12/2025)

Com diferentes estilos, Egito e África do Sul apostam no bom momento dos ataques para um confronto animado em Agadir. O time egípcio terminou três dos últimos quatro jogos do elenco principal com o mercado de ambos marcam. Enquanto isso, a África do Sul teve quatro das últimas sete partidas com um combinado acima de 2,5 gols.

O Egito sofreu com alguns contra-ataques na sua estreia, em uma partida que trocou mais de 600 passes. Passada a ansiedade das estreias, o encontro deve entregar ataques com boas oportunidades dentro dos 90 minutos. Somadas, as médias de gols feitos nos últimos dez compromissos é de 3,2. Assim, nossa análise aponta um duelo com chances de tentos dos dois lados.

A África do Sul marcou 1,8 gols de média nas últimas dez partidas Entre a Data Fifa de novembro e dezembro, Egito sofreu cinco gols em quatro jogos

Outros palpites para Egito x África do Sul

Como citado no primeiro palpite, o Egito sofreu gols em alguns dos jogos recentes com seu elenco principal. Esse fator pode favorecer o bom momento ofensivo da África do Sul. Nos últimos seis duelos, os Bufana Bufana marcaram 12 vezes, com média de dois gols por partida. O contexto de velocidade ofensiva pode favorecer para um tento da equipe.

Outra aposta é nos 45 minutos finais ser o mais produtivo. O Egito teve um primeiro tempo ruim contra Zimbábue. Apesar de não enfrentar uma nova defesa bem fechada, a África deve dificultar os espaços na primeira metade do encontro. 57% dos últimos gols dos egípcios foram em etapas finais, enquanto 61% dos africanos foram no mesmo período.

A Seleção Egípcia teve 78% de posse de bola somente na sua estreia. O estilo mais ofensivo foi forçado por conta da postura de Zimbábue. O time chegou a ter 35 finalizações totais - mesmo que muitas sem qualidade de perigo. Mesmo contra uma seleção mais qualificada, é esperado um novo jogo dominante dos egípcios, com mais de 13,5 chutes totais.

Análise e Forma dos Times

Egito- Momento e escalação

O Egito tomou um susto na estreia do Grupo B da Copa Africana de Nações. Contra Zimbábue, a seleção saiu atrás do marcador após Prince Dube marcar no primeiro tempo. Omar Marmoush empatou o duelo, mas a vitória egípcia só foi confirmada nos acréscimos. Mohamed Salah marcou aos 91 minutos e confirmou os primeiros três pontos do país.

Hossam Hassan escalou força máxima na primeira partida do torneio. O treinador deve fazer uma alteração certa diante dos Bafana Bafana. O lateral-esquerdo Mohamed Hamdi deixou o campo lesionado e não deve ser titular. A tendência é que Almed Fatouh inicie pelo lado esquerdo. A principal aposta da seleção segue na dupla Mohamed Salah e Omar Marmoush.

Provável formação do Egito: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid e Ahmed Fatouh; Marwan Attia e Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Mahmoud Trezeguet e Emam Ashour (Mostafa Mohamed); Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

África do Sul - Momento e escalação

A África do Sul iniciou bem sua campanha rumo ao sonho do título da CAN. Em Marrakech, venceu pelo placar de 2 a 1 Angola na estreia da competição. Oswin Appollis e Lyle Foster marcaram os gols dos Bafana Bafana, enquanto Show descontou para os angolanos. Assim, o duelo contra Egito já ganha importância, porque pode encaminhar uma classificação às oitavas.

Na coletiva pós-jogo, Hugo Bross elogiou a entrada de Tshepang Moremi no intervalo da partida. O treinador destacou como o atacante deu um gás à equipe, com direito a assistência no tento da vitória. O atleta de 25 anos pode aparecer entre os titulares, após surpreender o treinador.

Provável escalação do África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Mbokazi e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena e Sithole; Mohau Nkota (Tshepang Moremi), Sipho Mbule e Oswin Appollis; Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.

Confronto direto e estatísticas de Egito e África do Sul

O histórico recente entre Egito e África do Sul é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Egito e África do Sul

09/03/2025 - Egito 1 x 3 África do Sul - (Campeonato das Nações Africanas)

02/09/2025 - África do Sul 1 x 1 Egito - (Campeonato das Nações Africanas)

06/07/2019 - Egito 0 x 1 África do Sul - (Copa Africana de Nações)

06/09/2016 - África do Sul 1 x 0 Egito - (Amistoso Internacional)

05/06/2011 - Egito 0 x 0 África do Sul - (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Egito x África do Sul

Será o quarto confronto direto em CAN entre as seleções O Egito venceu duas vezes, enquanto a África do Sul tem outra vitória A Seleção Egípcia acertou 11 finalizações na direção do gol na estreia nesta edição Três dos últimos sete gols sofridos pela África foram nos 15 minutos finais Os Bufana Bufana foram os primeiros a marcar em cinco dos últimos seis jogos

Comparação de Odds para Egito x África do Sul

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,54 1,49 Betano 2,60 1,50 Bet365 2,60 1,47

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Egito x África do Sul

Ambas as equipes marcam (2,18 na Betsson) África do Sul marca gol na partida (1,70 na Betsson) Segundo tempo com mais gols (2,10 na Betano) Mais de 13,5 chutes do Egito (1,90 na Bet365)

