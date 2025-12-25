Egito x África do Sul – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Egito x África do Sul pela Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Egito x África do Sul pela Copa Africana de Nações. A partida nesta sexta-feira (26/12) será válida pela segunda rodada do Grupo B. O início do jogo no Stade Adrar será às 12h (horário de Brasília). As seleções estrearam com vitórias e lideram a chave. Assim, um novo resultado positivo pode encaminhar a classificação ao mata-mata.
Palpite do Lance! para Egito x África do Sul (26/12/2025)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Com diferentes estilos, Egito e África do Sul apostam no bom momento dos ataques para um confronto animado em Agadir. O time egípcio terminou três dos últimos quatro jogos do elenco principal com o mercado de ambos marcam. Enquanto isso, a África do Sul teve quatro das últimas sete partidas com um combinado acima de 2,5 gols.
O Egito sofreu com alguns contra-ataques na sua estreia, em uma partida que trocou mais de 600 passes. Passada a ansiedade das estreias, o encontro deve entregar ataques com boas oportunidades dentro dos 90 minutos. Somadas, as médias de gols feitos nos últimos dez compromissos é de 3,2. Assim, nossa análise aponta um duelo com chances de tentos dos dois lados.
- A África do Sul marcou 1,8 gols de média nas últimas dez partidas
- Entre a Data Fifa de novembro e dezembro, Egito sofreu cinco gols em quatro jogos
Outros palpites para Egito x África do Sul
Como citado no primeiro palpite, o Egito sofreu gols em alguns dos jogos recentes com seu elenco principal. Esse fator pode favorecer o bom momento ofensivo da África do Sul. Nos últimos seis duelos, os Bufana Bufana marcaram 12 vezes, com média de dois gols por partida. O contexto de velocidade ofensiva pode favorecer para um tento da equipe.
Outra aposta é nos 45 minutos finais ser o mais produtivo. O Egito teve um primeiro tempo ruim contra Zimbábue. Apesar de não enfrentar uma nova defesa bem fechada, a África deve dificultar os espaços na primeira metade do encontro. 57% dos últimos gols dos egípcios foram em etapas finais, enquanto 61% dos africanos foram no mesmo período.
A Seleção Egípcia teve 78% de posse de bola somente na sua estreia. O estilo mais ofensivo foi forçado por conta da postura de Zimbábue. O time chegou a ter 35 finalizações totais - mesmo que muitas sem qualidade de perigo. Mesmo contra uma seleção mais qualificada, é esperado um novo jogo dominante dos egípcios, com mais de 13,5 chutes totais.
Análise e Forma dos Times
Egito- Momento e escalação
O Egito tomou um susto na estreia do Grupo B da Copa Africana de Nações. Contra Zimbábue, a seleção saiu atrás do marcador após Prince Dube marcar no primeiro tempo. Omar Marmoush empatou o duelo, mas a vitória egípcia só foi confirmada nos acréscimos. Mohamed Salah marcou aos 91 minutos e confirmou os primeiros três pontos do país.
Hossam Hassan escalou força máxima na primeira partida do torneio. O treinador deve fazer uma alteração certa diante dos Bafana Bafana. O lateral-esquerdo Mohamed Hamdi deixou o campo lesionado e não deve ser titular. A tendência é que Almed Fatouh inicie pelo lado esquerdo. A principal aposta da seleção segue na dupla Mohamed Salah e Omar Marmoush.
Provável formação do Egito: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid e Ahmed Fatouh; Marwan Attia e Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Mahmoud Trezeguet e Emam Ashour (Mostafa Mohamed); Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
África do Sul - Momento e escalação
A África do Sul iniciou bem sua campanha rumo ao sonho do título da CAN. Em Marrakech, venceu pelo placar de 2 a 1 Angola na estreia da competição. Oswin Appollis e Lyle Foster marcaram os gols dos Bafana Bafana, enquanto Show descontou para os angolanos. Assim, o duelo contra Egito já ganha importância, porque pode encaminhar uma classificação às oitavas.
Na coletiva pós-jogo, Hugo Bross elogiou a entrada de Tshepang Moremi no intervalo da partida. O treinador destacou como o atacante deu um gás à equipe, com direito a assistência no tento da vitória. O atleta de 25 anos pode aparecer entre os titulares, após surpreender o treinador.
Provável escalação do África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Mbokazi e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena e Sithole; Mohau Nkota (Tshepang Moremi), Sipho Mbule e Oswin Appollis; Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.
Confronto direto e estatísticas de Egito e África do Sul
O histórico recente entre Egito e África do Sul é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Egito e África do Sul
- 09/03/2025 - Egito 1 x 3 África do Sul - (Campeonato das Nações Africanas)
- 02/09/2025 - África do Sul 1 x 1 Egito - (Campeonato das Nações Africanas)
- 06/07/2019 - Egito 0 x 1 África do Sul - (Copa Africana de Nações)
- 06/09/2016 - África do Sul 1 x 0 Egito - (Amistoso Internacional)
- 05/06/2011 - Egito 0 x 0 África do Sul - (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)
Estatísticas e curiosidades de Egito x África do Sul
- Será o quarto confronto direto em CAN entre as seleções
- O Egito venceu duas vezes, enquanto a África do Sul tem outra vitória
- A Seleção Egípcia acertou 11 finalizações na direção do gol na estreia nesta edição
- Três dos últimos sete gols sofridos pela África foram nos 15 minutos finais
- Os Bufana Bufana foram os primeiros a marcar em cinco dos últimos seis jogos
Comparação de Odds para Egito x África do Sul
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Egito x África do Sul
