Freiburg x Braga – Palpites, análise e odds (07/05)
Confira os palpites e informações de Freiburg x Braga pela Europa League
- Matéria
- Mais Notícias
O SC Freiburg entra em campo nesta quinta-feira precisando reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida para alcançar a final da Europa League. Jogando no Europa-Park Stadion, a equipe de Julian Schuster precisa vencer por dois gols de diferença ou por um para levar a decisão à prorrogação.
O Sporting Braga chega em vantagem após o gol decisivo de Mario Dorgeles nos acréscimos do primeiro duelo. Confiante, o time português aposta no bom momento e no objetivo de repetir a campanha histórica que o levou à final da competição em 2010/11.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Freiburg chega ao jogo de volta vivendo um momento irregular no cenário nacional, mas sustentado por um desempenho impressionante em casa nas competições europeias. São dez vitórias consecutivas no Europa-Park Stadion, com 28 gols marcados e apenas quatro sofridos. Nesta edição da Europa League, o aproveitamento como mandante é perfeito: seis jogos, seis vitórias, 14 gols a favor e apenas dois contra.
A campanha foi construída com autoridade. Nas oitavas de final, a equipe de Julian Schuster goleou o Genk por 5 a 1, partida em que Vincenzo Grifo se tornou o maior artilheiro da história do clube. Já nas quartas, o Freiburg eliminou o Celta de Vigo com um agregado de 6 a 1, vencendo tanto na Alemanha quanto na Espanha.
O ponto de alerta está na sequência recente fora de casa. Antes deste duelo, o Freiburg acumulou três resultados negativos: derrota por 2 a 1 para o Stuttgart na Copa da Alemanha, goleada por 4 a 0 sofrida diante do Borussia Dortmund na Bundesliga e o revés por 2 a 1 contra o Sporting Braga no jogo de ida. O empate por 1 a 1 com o Wolfsburg trouxe alguma estabilidade, mas o próprio Schuster destacou a falta de agressividade ofensiva na primeira etapa.
O Braga, por sua vez, construiu sua trajetória na competição com forte capacidade de reação. Após perder por 2 a 0 para o Ferencváros fora de casa, respondeu com um 4 a 0 na volta. Nas quartas, empatou em 1 a 1 com o Real Betis e depois venceu por 4 a 2 como visitante. Esses resultados explicam a confiança dos portugueses, que chegam à Alemanha confortáveis com o cenário mesmo sabendo que raramente iniciam confrontos eliminatórios com vantagem.
Na Primeira Liga, o Braga caminha para terminar na quarta colocação, distante do líder Sporting. A derrota para o Santa Clara foi com equipe alternativa, evidenciando a prioridade na Europa League, e o empate sem gols com o Estoril manteve o foco total na competição continental. Já o Freiburg, sétimo colocado na Bundesliga, também vê na competição a principal medida de sucesso da sua temporada.
Outros palpites para Freiburg x Braga
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Confrontos diretos
Este confronto entre Freiburg e Braga é apenas o segundo encontro da história entre os clubes. O primeiro ocorreu no jogo de ida desta semifinal, em 30 de abril de 2026, em Braga, com vitória portuguesa por 2 a 1, partida que também marcou o jogo de número 100 do Braga na fase principal da Europa League, mais do que qualquer outro clube na história do torneio.
Sem um histórico direto relevante, o contexto passa pelo desempenho de cada equipe contra adversários do país rival. O Braga apresenta números expressivos contra clubes alemães, com seis vitórias e um empate nos últimos oito jogos europeus, além de invencibilidade em quatro confrontos como mandante diante de equipes da Bundesliga.
Já o Freiburg tem pouca experiência contra times portugueses: enfrentou apenas uma vez, empatando sem gols com o Estoril na fase de grupos da edição 2013/14. Assim, o duelo desta quinta-feira representa o primeiro teste do Freiburg contra uma equipe portuguesa atuando em casa.
Notícias de Freiburg x Braga
Freiburg
Julian Schuster recebeu uma notícia positiva no Freiburg para o setor esquerdo. Jordy Makengo atuou os 90 minutos no jogo de ida após superar um problema na coxa e deve começar novamente como titular. Em contrapartida, Patrick Osterhage e Max Rosenfelder seguem fora, lesionados, e a tendência é de que o treinador utilize sua força máxima disponível.
Provável escalação do Freiburg (4-2-3-1): Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart e Jordy Makengo; Maximilian Eggestein e Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki e Vincenzo Grifo; Igor Matanovic. Técnico: Julian Schuster.
Braga
No Braga, a principal incerteza gira em torno de Ricardo Horta. O capitão deixou o primeiro jogo lesionado ainda no primeiro tempo e segue como dúvida para a partida de volta. Sua possível ausência tem peso significativo, já que o atacante soma quatro gols e quatro assistências nesta edição, além de ser o jogador com mais participações em gols pelo clube na história do torneio.
Caso Horta não atue, Mario Dorgeles deve ser mantido entre os titulares após decidir o jogo de ida saindo do banco. O desempenho recente reforça sua importância para o setor ofensivo neste momento decisivo.
Além disso, o Braga ainda lida com outras ausências: Gabriel Moscardo está suspenso, enquanto Diego Rodrigues (tornozelo), Sikou Niakate (tendão de Aquiles) e Adrian Leon Barisic (adutor) seguem fora. Por outro lado, Florian Grillitsch, Bright Arrey-Mbi e Gabri Martinez podem voltar a ser opções após desfalcarem a equipe no primeiro confronto.
Provável escalação do Braga (3-5-2): Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Vitor Carvalho e Paulo Oliveira; Victor Gomez, Demir Ege Tiknaz, Joao Moutinho, Jean-Baptiste Gorby e Rodrigo Zalazar; Pau Victor e Mario Dorgeles. Técnico: Carlos Vicens.
Destaques individuais de Freiburg x Braga
Os Técnicos
Julian Schuster assumiu o comando do Freiburg em 2024, após a saída de Christian Streich, de quem foi auxiliar. Ex-volante do próprio clube, conhece profundamente a cultura construída ao longo dos anos, baseada em organização defensiva, compacidade e forte espírito coletivo.
Aos 39 anos, conduziu a equipe ao melhor desempenho europeu de sua história, alcançando a primeira semifinal continental, ao mesmo tempo em que equilibra com consistência as exigências da Bundesliga e da Europa League.
Do outro lado, Carlos Vicens é o responsável pela evolução tática do Braga. Ex-assistente de Pep Guardiola no Manchester City, o treinador espanhol implementou conceitos como pressão alta, ocupação inteligente dos espaços e grande mobilidade posicional.
Com um elenco que mistura experiência, casos de João Moutinho e Ricardo Horta, e reforços internacionais, Vicens tem demonstrado capacidade de adaptação ao longo da competição, como evidenciado na virada sobre o Real Betis e na resposta da equipe após a lesão de Horta no confronto de ida contra o Freiburg.
Análise Tática
O Freiburg atua no 4-2-3-1, com Maximilian Eggestein e Manzambi formando a dupla de contenção. A proposta de Julian Schuster é pressionar desde o início, aproveitando o fator casa e o forte histórico recente no Europa-Park Stadion. Vincenzo Grifo será peça-chave pela esquerda, tanto na construção quanto nas bolas paradas, enquanto Matanovic oferece presença física na área para cruzamentos e lançamentos.
O Sporting Braga mantém seu 3-5-2 habitual, com Victor Gomez atuando como ala-direito e um dos zagueiros mais altos ajudando na sustentação do setor. No meio, Demir Ege Tiknaz, João Moutinho e Gorby formam o trio central, enquanto Rodrigo Zalazar joga mais avançado, conectando meio e ataque. Sem Ricardo Horta, Mario Dorgeles deve assumir a vaga ao lado de Pau Victor, reduzindo a fluidez entre as linhas.
O ponto-chave do confronto está na capacidade do Freiburg de transformar posse em chances claras diante de um bloco defensivo compacto. No empate com o Wolfsburg, Schuster já havia apontado a dificuldade de ser incisivo, mesmo com domínio territorial. Contra um Braga ainda mais organizado, a eficiência nas finalizações será determinante, especialmente com Grifo assumindo protagonismo em bolas paradas e jogadas individuais.
Para o Braga, o principal risco está nos espaços deixados pelo 3-5-2 quando os alas avançam. Jogadores como Grifo e Jan-Niklas Beste têm qualidade para explorar esses corredores, cenário que já foi decisivo no jogo de ida: Beste avançou pela direita e encontrou Grifo livre na área para marcar o gol dos alemães.
Prognóstico de placar exato para Freiburg x Braga
- O Freiburg tem 10 vitórias seguidas em jogos de competições europeias em casa — e venceu todos os seis jogos no seu estádio desta edição da Europa League, com 14 gols marcados e apenas dois sofridos
- Vincenzo Grifo tem cinco gols na Europa League nesta temporada e é a principal ameaça do Freiburg em bolas paradas e jogadas individuais
- O Braga deve atuar sem Ricardo Horta, seu capitão e autor de oito participações em gols na competição
- O Braga balançou as redes em cinco dos seis jogos fora de casa nesta edição da Europa League
Resumo dos palpites do Lance para Freiburg x Braga
Melhor palpite do jogo: Braga marcar o primeiro gol – Odd 2,80
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,88
Palpite alternativo 2: Mais de 9,5 chutes a gol – Odd 2,10
Palpite alternativo 3: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,80
Palpite de placar exato: Freiburg 2 x 1 Braga – Odd 7,50
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias