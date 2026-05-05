Freiburg x Braga – Palpites, análise e odds (07/05)

O SC Freiburg entra em campo nesta quinta-feira precisando reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida para alcançar a final da Europa League. Jogando no Europa-Park Stadion, a equipe de Julian Schuster precisa vencer por dois gols de diferença ou por um para levar a decisão à prorrogação.

O Sporting Braga chega em vantagem após o gol decisivo de Mario Dorgeles nos acréscimos do primeiro duelo. Confiante, o time português aposta no bom momento e no objetivo de repetir a campanha histórica que o levou à final da competição em 2010/11.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Freiburg chega ao jogo de volta vivendo um momento irregular no cenário nacional, mas sustentado por um desempenho impressionante em casa nas competições europeias. São dez vitórias consecutivas no Europa-Park Stadion, com 28 gols marcados e apenas quatro sofridos. Nesta edição da Europa League, o aproveitamento como mandante é perfeito: seis jogos, seis vitórias, 14 gols a favor e apenas dois contra.

A campanha foi construída com autoridade. Nas oitavas de final, a equipe de Julian Schuster goleou o Genk por 5 a 1, partida em que Vincenzo Grifo se tornou o maior artilheiro da história do clube. Já nas quartas, o Freiburg eliminou o Celta de Vigo com um agregado de 6 a 1, vencendo tanto na Alemanha quanto na Espanha.

O ponto de alerta está na sequência recente fora de casa. Antes deste duelo, o Freiburg acumulou três resultados negativos: derrota por 2 a 1 para o Stuttgart na Copa da Alemanha, goleada por 4 a 0 sofrida diante do Borussia Dortmund na Bundesliga e o revés por 2 a 1 contra o Sporting Braga no jogo de ida. O empate por 1 a 1 com o Wolfsburg trouxe alguma estabilidade, mas o próprio Schuster destacou a falta de agressividade ofensiva na primeira etapa.

O Braga, por sua vez, construiu sua trajetória na competição com forte capacidade de reação. Após perder por 2 a 0 para o Ferencváros fora de casa, respondeu com um 4 a 0 na volta. Nas quartas, empatou em 1 a 1 com o Real Betis e depois venceu por 4 a 2 como visitante. Esses resultados explicam a confiança dos portugueses, que chegam à Alemanha confortáveis com o cenário mesmo sabendo que raramente iniciam confrontos eliminatórios com vantagem.

Na Primeira Liga, o Braga caminha para terminar na quarta colocação, distante do líder Sporting. A derrota para o Santa Clara foi com equipe alternativa, evidenciando a prioridade na Europa League, e o empate sem gols com o Estoril manteve o foco total na competição continental. Já o Freiburg, sétimo colocado na Bundesliga, também vê na competição a principal medida de sucesso da sua temporada.

Outros palpites para Freiburg x Braga

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Este confronto entre Freiburg e Braga é apenas o segundo encontro da história entre os clubes. O primeiro ocorreu no jogo de ida desta semifinal, em 30 de abril de 2026, em Braga, com vitória portuguesa por 2 a 1, partida que também marcou o jogo de número 100 do Braga na fase principal da Europa League, mais do que qualquer outro clube na história do torneio.

Sem um histórico direto relevante, o contexto passa pelo desempenho de cada equipe contra adversários do país rival. O Braga apresenta números expressivos contra clubes alemães, com seis vitórias e um empate nos últimos oito jogos europeus, além de invencibilidade em quatro confrontos como mandante diante de equipes da Bundesliga.

Já o Freiburg tem pouca experiência contra times portugueses: enfrentou apenas uma vez, empatando sem gols com o Estoril na fase de grupos da edição 2013/14. Assim, o duelo desta quinta-feira representa o primeiro teste do Freiburg contra uma equipe portuguesa atuando em casa.

Notícias de Freiburg x Braga

Freiburg

Julian Schuster recebeu uma notícia positiva no Freiburg para o setor esquerdo. Jordy Makengo atuou os 90 minutos no jogo de ida após superar um problema na coxa e deve começar novamente como titular. Em contrapartida, Patrick Osterhage e Max Rosenfelder seguem fora, lesionados, e a tendência é de que o treinador utilize sua força máxima disponível.

Provável escalação do Freiburg (4-2-3-1): Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart e Jordy Makengo; Maximilian Eggestein e Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki e Vincenzo Grifo; Igor Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Braga

No Braga, a principal incerteza gira em torno de Ricardo Horta. O capitão deixou o primeiro jogo lesionado ainda no primeiro tempo e segue como dúvida para a partida de volta. Sua possível ausência tem peso significativo, já que o atacante soma quatro gols e quatro assistências nesta edição, além de ser o jogador com mais participações em gols pelo clube na história do torneio.

Caso Horta não atue, Mario Dorgeles deve ser mantido entre os titulares após decidir o jogo de ida saindo do banco. O desempenho recente reforça sua importância para o setor ofensivo neste momento decisivo.

Além disso, o Braga ainda lida com outras ausências: Gabriel Moscardo está suspenso, enquanto Diego Rodrigues (tornozelo), Sikou Niakate (tendão de Aquiles) e Adrian Leon Barisic (adutor) seguem fora. Por outro lado, Florian Grillitsch, Bright Arrey-Mbi e Gabri Martinez podem voltar a ser opções após desfalcarem a equipe no primeiro confronto.

Provável escalação do Braga (3-5-2): Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Vitor Carvalho e Paulo Oliveira; Victor Gomez, Demir Ege Tiknaz, Joao Moutinho, Jean-Baptiste Gorby e Rodrigo Zalazar; Pau Victor e Mario Dorgeles. Técnico: Carlos Vicens.

Destaques individuais de Freiburg x Braga

Jogador destaque · Freiburg Vincenzo Grifo 14 Gols em todas as competições na temporada — artilheiro do Freiburg 5 Gols na Europa League 2025/26, incluindo o gol de empate no primeiro jogo 106 Gols pelo Freiburg em todas as competições — maior artilheiro histórico do clube 6 Gols na Bundesliga 2025/26 — artilheiro do clube no campeonato alemão Jogador destaque · Braga Rodrigo Zalazar 23 Gols em todas as competições — artilheiro do Braga na temporada 16 Gols na Liga Portugal 2025/26, referencia ofensiva do Braga 7,57 Nota media FotMob na Liga Portugal — entre os melhores da competição 2 Gols na Europa League 2025/26

Os Técnicos

Julian Schuster assumiu o comando do Freiburg em 2024, após a saída de Christian Streich, de quem foi auxiliar. Ex-volante do próprio clube, conhece profundamente a cultura construída ao longo dos anos, baseada em organização defensiva, compacidade e forte espírito coletivo.

Aos 39 anos, conduziu a equipe ao melhor desempenho europeu de sua história, alcançando a primeira semifinal continental, ao mesmo tempo em que equilibra com consistência as exigências da Bundesliga e da Europa League.

Do outro lado, Carlos Vicens é o responsável pela evolução tática do Braga. Ex-assistente de Pep Guardiola no Manchester City, o treinador espanhol implementou conceitos como pressão alta, ocupação inteligente dos espaços e grande mobilidade posicional.

Com um elenco que mistura experiência, casos de João Moutinho e Ricardo Horta, e reforços internacionais, Vicens tem demonstrado capacidade de adaptação ao longo da competição, como evidenciado na virada sobre o Real Betis e na resposta da equipe após a lesão de Horta no confronto de ida contra o Freiburg.

Análise Tática

O Freiburg atua no 4-2-3-1, com Maximilian Eggestein e Manzambi formando a dupla de contenção. A proposta de Julian Schuster é pressionar desde o início, aproveitando o fator casa e o forte histórico recente no Europa-Park Stadion. Vincenzo Grifo será peça-chave pela esquerda, tanto na construção quanto nas bolas paradas, enquanto Matanovic oferece presença física na área para cruzamentos e lançamentos.

O Sporting Braga mantém seu 3-5-2 habitual, com Victor Gomez atuando como ala-direito e um dos zagueiros mais altos ajudando na sustentação do setor. No meio, Demir Ege Tiknaz, João Moutinho e Gorby formam o trio central, enquanto Rodrigo Zalazar joga mais avançado, conectando meio e ataque. Sem Ricardo Horta, Mario Dorgeles deve assumir a vaga ao lado de Pau Victor, reduzindo a fluidez entre as linhas.

O ponto-chave do confronto está na capacidade do Freiburg de transformar posse em chances claras diante de um bloco defensivo compacto. No empate com o Wolfsburg, Schuster já havia apontado a dificuldade de ser incisivo, mesmo com domínio territorial. Contra um Braga ainda mais organizado, a eficiência nas finalizações será determinante, especialmente com Grifo assumindo protagonismo em bolas paradas e jogadas individuais.

Para o Braga, o principal risco está nos espaços deixados pelo 3-5-2 quando os alas avançam. Jogadores como Grifo e Jan-Niklas Beste têm qualidade para explorar esses corredores, cenário que já foi decisivo no jogo de ida: Beste avançou pela direita e encontrou Grifo livre na área para marcar o gol dos alemães.

Prognóstico de placar exato para Freiburg x Braga

Previsão de Placar Freiburg 2 x 1 Braga O Freiburg aposta na força do Europa-Park Stadion para reverter a desvantagem. São dez vitórias seguidas em casa na Europa, com alto volume ofensivo e solidez defensiva, incluindo campanha perfeita nesta edição. O Braga, sem Ricardo Horta, perde sua principal referência criativa e ofensiva. A tendência é de vitória do Freiburg por 2 x 1, com o Braga mantendo seu padrão de marcar fora, levando o confronto para a prorrogação. O Freiburg tem 10 vitórias seguidas em jogos de competições europeias em casa — e venceu todos os seis jogos no seu estádio desta edição da Europa League , com 14 gols marcados e apenas dois sofridos

em jogos de competições europeias em casa — e venceu todos os , com 14 gols marcados e apenas dois sofridos Vincenzo Grifo tem cinco gols na Europa League nesta temporada e é a principal ameaça do Freiburg em bolas paradas e jogadas individuais

e é a principal ameaça do Freiburg em bolas paradas e jogadas individuais O Braga deve atuar sem Ricardo Horta , seu capitão e autor de oito participações em gols na competição

, seu capitão e autor de oito participações em gols na competição O Braga balançou as redes em cinco dos seis jogos fora de casa nesta edição da Europa League

Resumo dos palpites do Lance para Freiburg x Braga