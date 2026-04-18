Crystal Palace x West Ham – Palpites, análise e odds (20/04)

Uma partida de pesos opostos. O Crystal Palace recebe o West Ham no Selhurst Park, em Londres, na segunda-feira, 20 de abril de 2026, em duelo que vale quase tudo para um lado e serve de escada para o outro. O confronto abre a rodada 33 da Premier League 2025/26 e coloca frente a frente uma equipe já tranquila e de olho na Europa contra outra que briga para não cair.

Com 42 pontos e a 13ª colocação, os Eagles estão matematicamente salvos e dividem energia entre o campeonato e a primeira semifinal europeia da história do clube, marcada para 30 de abril contra o Shakhtar Donetsk pela Conference League. Já o West Ham, em 17º com 32 pontos, chega embalado pela goleada de 4 x 0 sobre o Wolverhampton que tirou a equipe da zona de rebaixamento pela primeira vez desde dezembro.

A margem, porém, é mínima. Os Hammers têm apenas dois pontos a mais do que o Tottenham, que ocupa a 18ª posição, e um tropeço em Londres já pode recolocá-los na faixa vermelha antes da reta final.

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Análise da partida

O Crystal Palace vive uma fase sólida desde o fim de janeiro: são quatro vitórias e duas derrotas nos últimos oito jogos da Premier League. A equipe de Oliver Glasner ganhou de virada do Newcastle por 2 x 1 no último domingo, com uma dobradinha de Jean-Philippe Mateta saindo do banco, incluindo o gol da virada de pênalti aos 48 do segundo tempo.

O desempenho em casa, no entanto, ainda é um ponto de atenção. Foi apenas a quarta vitória dos Eagles como mandantes em toda a Premier League nesta temporada, em um Selhurst Park que oscilou entre apagado e explosivo ao longo do ano.

A energia real do Palace está na Europa. Após passar pela Fiorentina por 4 x 2 no agregado, mesmo com derrota por 2 x 1 na volta em Florença, os ingleses chegam à semifinal da Conference League com uma cenoura enorme na frente e duas lesões que preocupam: Adam Wharton e Maxence Lacroix saíram da partida na Itália.

Do outro lado, o West Ham entregou a melhor atuação da temporada diante do Wolverhampton. Konstantinos Mavropanos balançou as redes duas vezes, Valentin Castellanos marcou outras duas, e Jarrod Bowen distribuiu duas assistências e finalizou na trave. Os Hammers somam agora duas vitórias seguidas e tentam emplacar a terceira consecutiva pela primeira vez na era de Nuno Espirito Santo.

A tabela de visitantes explica o tamanho do desafio. O West Ham tem apenas quatro vitórias fora de casa em 16 partidas, aproveitamento pobre que precisa mudar nas seis rodadas restantes para evitar a queda.

Palpites para Crystal Palace x West Ham

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Confrontos diretos

O retrospecto geral é favorável ao West Ham, com 26 vitórias contra 21 do Crystal Palace em 71 encontros pela história, além de 24 empates. Mas os últimos anos mudaram o equilíbrio: os Eagles venceram quatro dos cinco confrontos mais recentes pela Premier League.

No jogo do primeiro turno, disputado em 20 de setembro de 2025 no London Stadium, o Palace levou a melhor por 2 x 1. Mateta abriu o placar, Tyrick Mitchell ampliou, e Bowen apenas descontou na reta final. Foi uma derrota que aumentou a pressão sobre Graham Potter, então técnico do West Ham, demitido pouco depois.

Em janeiro de 2025, outro 2 x 0 dos Eagles em Londres, com Mateta marcando duas vezes. Antes disso, porém, os Hammers haviam vencido em Selhurst Park por 2 x 0 em agosto de 2024, com gols de Tomas Soucek e Bowen. O recorte das últimas cinco visitas ao Selhurst mostra três vitórias dos Hammers, dado que contraria a maré recente e serve de combustível para Nuno.

Gols não devem faltar. Ambas as equipes marcaram em nove dos últimos 11 duelos diretos, média que sustenta o mercado de ambas as equipes marcam como um dos mais consistentes para este confronto.

Notícias do Crystal Palace e West Ham

Crystal Palace: desfalques e dúvidas

A lista de baixas é extensa. Eddie Nketiah está fora pelo resto da temporada após uma quarta recidiva na lesão no jogador posterior da coxa, enquanto Evann Guessand segue em recuperação de um problema no joelho sofrido diante da Fiorentina.

Cheick Doucouré também é dúvida, em um retorno gradual após problemas musculares recentes. Adam Wharton preocupa ainda mais: o meio-campista saiu da partida na Itália com uma nova fisgada no adutor, e Glasner pode poupar sua joia de 22 anos para chegar inteiro contra o Shakhtar.

Maxence Lacroix também deixou o jogo em Florença com um trauma no joelho e passará por nova avaliação. Jefferson Lerma volta a ser opção de peso no meio, em substituição direta a Wharton caso o inglês fique fora.

A boa notícia atende pelo nome de Jean-Philippe Mateta. O centroavante francês voltou ao time após lesão, marcou duas vezes contra a Fiorentina no Selhurst e outras duas diante do Newcastle, embalando justamente na reta final da temporada.

Provável escalação do Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Canvot, Riad; Muñoz, Lerma, Hughes, Mitchell; Johnson, Strand Larsen, Pino. Técnico: Oliver Glasner.

West Ham: desfalques e dúvidas

O cenário é bem mais favorável para os visitantes. Lukasz Fabianski, lesionado nas costas, é o único desfalque confirmado, e Mads Hermansen segue como titular absoluto no gol.

Nuno Espirito Santo tem elenco praticamente completo e pode fazer apenas uma mudança em relação ao time que massacrou o Wolverhampton. Aaron Wan-Bissaka desponta como opção para entrar no lugar de Kyle Walker-Peters na lateral direita, seja para devolver peso defensivo ao setor, seja para liberar Bowen ainda mais ofensivamente.

Jarrod Bowen, aliás, chega em fase sublime. O capitão soma oito gols e oito assistências na Premier League e está atrás apenas de Erling Haaland, Bruno Fernandes, Igor Thiago, Joao Pedro e Antoine Semenyo em participações diretas em gols na competição.

Castellanos e Mavropanos também chegam em alta após as dobradinhas contra os Wolves, e Crysencio Summerville recupera confiança depois de meses difíceis. O elenco está ajustado e ciente de que pontos contra o Palace valem mais do que a aritmética sugere.

Provável escalação do West Ham (4-4-1-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Pablo; Castellanos. Técnico: Nuno Espirito Santo.

Destaques individuais de Crystal Palace x West Ham

Jogador destaque · Crystal Palace Jean-Philippe Mateta 4 Gols nos dois últimos jogos 10 Gols na Premier League 2025/26 Carrasco Dois gols no primeiro turno contra o West Ham Seleção Três gols nos dois primeiros jogos pela França Jogador destaque · West Ham Jarrod Bowen 8+8 Gols e assistências na Premier League 2025/26 110 Participações em gols na carreira na Premier League Elite Seis temporadas seguidas com 10+ participações em gols Decisivo Duas assistências no 4 x 0 sobre o Wolverhampton

Os técnicos

Oliver Glasner vive seus últimos meses à frente do Crystal Palace. O austríaco comunicou que deixará o clube ao fim da temporada, mas sua despedida vem embalada pelo retrospecto mais consistente do Palace na Premier League desde 2015/16 e pela primeira campanha europeia de expressão da história recente do clube.

A leitura dele para este jogo, no entanto, deve ser pragmática. Com a semifinal contra o Shakhtar em dez dias, Glasner tem margem para poupar titulares fisicamente desgastados e testar rodízios, ainda mais diante da maratona de compromissos que seus titulares enfrentaram em abril.

Do outro lado, Nuno Espirito Santo tenta consolidar o projeto que assumiu no meio da temporada. O português de 52 anos devolveu identidade tática ao West Ham, apostando em organização defensiva, saídas verticais e uso inteligente de Bowen.

Os resultados recentes, após tropeços contra Aston Villa, indicam que a equipe absorveu as ideias. Três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Premier League compõem o panorama mais otimista desde a chegada de Nuno em novembro.

Análise tática

Glasner deve manter a aposta no 3-4-3 que virou sua marca registrada no Palace. A linha defensiva com três zagueiros libera os laterais Muñoz e Mitchell para subirem ao ataque, enquanto Hughes e Lerma se revezam na contenção.

No ataque, Pino e Johnson se movem pelo corredor, abrindo espaço para Strand Larsen, ou Mateta caso Glasner opte por começar com o francês em fase. O desenho busca controlar a bola e encurralar o adversário, mas depende de acertos na transição.

Nuno deve responder com um 4-4-1-1 mais cauteloso. Castellanos joga como referência de área, com Pablo flutuando pelos espaços entre linhas e Bowen pela direita, atraindo a marcação dupla de Mitchell e Canvot.

O ponto tático que define o jogo passa pelas costas dos laterais do Palace. Se Muñoz e Mitchell subirem ao ataque, Bowen e Summerville terão corredores livres para explorar, e os contra-ataques com Pablo encontrando Castellanos nas costas dos zagueiros podem valer mais do que a posse de bola dos donos da casa.

Jefferson Lerma é outro detalhe subestimado. O colombiano soma seis cartões amarelos no campeonato, cinco deles em Selhurst Park, e tende a entrar em choques constantes com Soucek, Fernandes e Pablo na disputa do meio-campo.

Prognóstico de placar exato para Crystal Palace x West Ham

🎯 Palpite do Lance! Crystal Palace 1 x 1 West Ham O Palace deve rodar alguns titulares pensando na semifinal contra o Shakhtar, enquanto o West Ham chega embalado pelos 4 x 0 no Wolverhampton e motivado pela necessidade de pontuar fora da zona de rebaixamento. O cenário aponta para um jogo aberto, com gols dos dois lados. Ambas as equipes marcaram em nove dos últimos 11 confrontos diretos

dos últimos confrontos diretos O West Ham venceu três das últimas cinco visitas ao Selhurst Park

das últimas visitas ao Selhurst Park O Palace conseguiu apenas quatro vitórias em casa na Premier League 2025/26

vitórias em casa na Premier League 2025/26 Bowen registra 16 participações em gols no campeonato e chega em fase decisiva Resumo dos palpites do Lance para Crystal Palace x West Ham Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,70 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,91 na Betsson Palpite alternativo 2: Jarrod Bowen para marcar ou dar assistência – Odd 1,95 na Superbet Palpite alternativo 3: West Ham Handicap Asiático +0,25 – Odd 1,79 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Crystal Palace 1 x 1 West Ham – Odd 6,20 na Betsson