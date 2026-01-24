Confira os palpites para Crystal Palace x Chelsea neste domingo (25/01), pela 23ª rodada da Premier League. O confronto entre os clubes de Londres acontece no Selhurst Park a partir das 11h (horário de Brasília). O Lance! preparou o artigo com todas as informações e uma análise completa, além dos melhores mercados para o duelo.

Palpite do Lance! para Crystal Palace x Chelsea (25/01/2026)

A má fase vivida pelo Crystal Palace é uma boa oportunidade do Chelsea buscar engatar sua terceira vitória seguida na temporada. O ataque azul marcou 22 gols nos últimos 11 jogos, sendo que em cinco foi o primeiro a balançar as redes duas vezes. Essa fase opõe ao momento do Crystal Palace. O adversário de Londres está há dez jogos sem vencer.

Em seis deles, os Eagles sofreram mais de 1,5 tentos, com uma alta exposição defensiva recentemente. Na Premier League, 13 dos 25 gols levados saíram nas últimas sete rodadas disputadas. O time azul tem um estilo de maior imposição no campo de ataque. Essa postura favorece para ter o controle defensivo sobre o adversário, chegando primeiro a duas bolas nas redes no encontro.

O Chelsea marcou mais de 1,5 vezes em metade dos últimos dez jogos como visitante O Crystal Palace sofreu gol em 14 das 22 partidas nesta edição da Premier League

Outros palpites para Crystal Palace x Chelsea

Outra opção para o duelo é do Chelsea abrir o placar da partida. Os Blues foram os primeiros a balançar as redes em três dos quatro jogos recentes. Além disso, contando apenas duelos do Campeonato Inglês, o time do Palace sofreu o primeiro tento em quatro das sete últimas rodadas disputadas.

Os dois clubes de Londres prometem fazer um duelo local com muita intensidade física. A maioria dos confrontos recentes tiveram altas punições em campo. Somadas, as médias de amarelos levados pelos times no torneio é de 4,2. Cinco dos últimos seis jogos dos Blues terminaram com mais de 4,5 punições combinadas.

O sistema defensivo do Chelsea foi vazado em oito dos últimos dez compromissos. Sete deles terminaram com mais de 2,5 gols marcados, recorte que mostra duelos com alta tendência de espaços para os ataques. Apesar da mudança na filosofia de trabalho, o duelo contra o Palace sugere um confronto aberto de chances. Importante reforçar que seis dos últimos 12 jogos do Crystal Palace terminaram com esse mercado.

Análise e Forma dos Times

Crystal Palace - Momento e escalação

Desde a derrota para o Manchester City, que aconteceu no dia 14 de dezembro, o Crystal Palace entrou em uma sequência de dez jogos sem vencer. Esses resultados culminaram na eliminação do clube tanto na Copa da Liga quanto na FA Cup. O último revés acontece no último sábado (17), quando perdeu para o Sunderland por 2 a 1. O Eagles estão na 13ª posição, com 28 pontos.

A sequência de resultados ruins e a saída do capitão Marc Guéhi culminara no anúncio da saída do treinador Oliver Glasner após o final da temporada. O austríaco destacou o baixo apoio da diretoria como motivo para deixar o cargo. Diante dos Blues, conta com o retorno de Ismaïla Sarr, após o senegalês conquistar o título da CAN. Além dele, Mateta também fica a disposição, mesmo com o pedido de transferência.

Provável escalação do Crystal Palace: Dean Henderson; Jefersson Lerma, Chris Richards e Maxence Lacroix; Justin Devenny, Adam Wharton, Will Hughes e Tryick Mitchell; Ismaïla Sarr e Yéremy Pino; Jean-Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea ainda busca engatar de vez no começo do trabalho de Liam Rosenior. Em três jogos, o treinador acumula duas vitórias e uma derrota a frente do clube. Um dos bons resultados foi na última quarta-feira quando bateu o Pafos por 1 a 0 pela Champions League. O gol de Moisés Caicedo colocou a equipe na oitava posição, com chances de vaga direta nas oitavas da competição.

A notícia ruim do jogo foi a pequena lesão de Filip Jorgensen. O goleiro foi titular na partida, mas deixou o campo logo no começo do segundo tempo. Liam Rosenior confirmou que não foi grave o problema, podendo retornar diante do Napoli. Quem é dúvida contra o Palace é Cole Palmer, que segue em fortalecimento físico. Apesar de participar dos últimos treinos, o inglês não tem presença confirmada entre os titulares.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos (Cole Palmer) e Enzo Fernandez; Pedro Neto (Estêvão) e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Confronto direto e estatísticas de Crystal Palace e Chelsea

O histórico recente entre Crystal Palace e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Crystal Palace e Chelsea

17/08/2025 - Chelsea 0 x 0 Crystal Palace - (Premier League)

04/01/2025 - Crystal Palace 1 x 1 Chelsea - (Premier League)

01/09/2024 - Chelsea 1 x 1 Crystal Palace - (Premier League)

12/02/2024 - Crystal Palace 1 x 3 Chelsea - (Premier League)

27/12/2023 - Chelsea 2 x 1 Crystal Palace - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Crystal Palace x Chelsea

O Chelsea não perdeu os últimos 17 confrontos diretos contra o Crystal Palace Quatro dos últimos cinco terminaram com ambos os times marcando Cinco dos últimos sete encontros entre os clubes tiveram mais 4,5 cartões combinados O Crystal Palace é o 15º mandante da Premier League, com apenas duas vitórias em 11 jogos Os Blues têm média 1,6 gols marcados por jogo na competição

Comparação de Odds para Crystal Palace x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,62 2,22 Betano 1,65 2,15 Bet365 1,66 2,10

Resumo dos palpites do Lance! para Crystal Palace x Chelsea

Corrida até o segundo gol: Chelsea (2,25 na Betsson) Chelsea marca o primeiro gol da partida (1,73 na Betsson) Mais de 4,5 cartões (1,90 na Betano) Mais de 2,5 gols (1,72 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.