Cruzeiro x Democrata – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Cruzeiro x Democrata pelo Campeonato Mineiro
O Lance! apresenta os melhores palpites para Cruzeiro x Democrata, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 22 de janeiro, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Cruzeiro x Democrata (22/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
As últimas partidas do Cruzeiro vêm apresentando um alto volume de gols, muito em função do seu poderio ofensivo, liderado por Kaio Jorge na temporada passada, quando foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, diante de sua torcida, a expectativa é que a equipe mantenha esse perfil agressivo em busca do resultado.
Além disso, neste início de Campeonato Mineiro, o time já soma oito gols em três rodadas. Diante desse retrospecto, o palpite para mais de 2,5 gols na partida aparece como uma ótima opção.
- Em seis das últimas sete partidas do Cruzeiro tivemos mais de 2,5 gols marcados
- As últimas dez partidas do Cruzeiro registraram 3,3 gols totais de média
- Na competição a Raposa já marcou oito gols e sofreu três
Outros palpites para Cruzeiro x Democrata
Alinhado ao forte poder ofensivo da Raposa, o palpite de mais de 10,5 escanteios aparece como uma opção muito válida. A equipe registra média de 6,8 escanteios nas últimas dez partidas, além de ter ultrapassado essa marca em seis dos últimos sete jogos disputados.
Outro padrão observado é o alto volume de gols no segundo tempo nas partidas recentes do Cruzeiro. São 60% dos gols marcados e 57% dos gols sofridos nesse período do jogo, números que reforçam o nosso palpite.
Neste início de competição, o Cruzeiro registra média de 1,3 cartão por partida, enquanto o Democrata vem com 2,3 de média. Um ponto positivo é que o confronto possui um histórico de poucas faltas nas partidas mais recentes, o que resultou em menos de 4,5 cartões em oito dos últimos dez duelos entre as equipes, reforçando nosso prognóstico.
Análise e Forma dos Times
Cruzeiro - Momento e escalação
O Cruzeiro vem apresentando um início de temporada consistente sob o comando do técnico Tite. No Campeonato Mineiro, a equipe soma duas vitórias e uma derrota, liderando o Grupo C da competição. Na última partida, estreia de vários titulares na temporada com a goleada sobre o Uberlândia por 5 a 0.
O treinador utilizou formações alternativas nas primeiras partidas, introduzindo alguns titulares ao longo dos jogos. Para o próximo compromisso, é aguardada a estreia de Gerson pela Raposa, já regularizado e apto para entrar em campo. No entanto, Tite já sinalizou que deve poupar alguns titulares, visando o clássico contra o Atlético-MG e a estreia no Campeonato Brasileiro.
Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Gerson) e Matheus Pereira; Kenny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Democrata - Momento e escalação
Na elite do futebol mineiro há cinco temporadas, o Democrata chega a 2026 com o objetivo de alçar voos mais altos e brigar por uma vaga na próxima fase da competição. Neste ano, a equipe também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro. Atualmente, ocupa a segunda posição do Grupo A, com uma vitória, um empate e uma derrota. Na última rodada, empatou em 0 a 0 com o Athletic Club.
Para o confronto contra o Cruzeiro, Wladimir Araújo contará com o retorno de Rafael Klein, que cumpriu suspensão na partida anterior contra o Athletic.
Provável escalação do Democrata: Thulio; Lucas Evangelista, Rafael Klein, Bryan Gabriel e Henrique; Maurício Ferreira, Luiz Henrique, Bernardo Diniz, Marcelo Henrique e Giovanni Carignano; Márcio Jonatan. Técnico: Wladimir Araújo.
Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x Democrata
O histórico recente entre Cruzeiro e Democrata é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Cruzeiro x Democrata
- 12/02/2025 - Democrata 2 x 1 Cruzeiro - Campeonato Mineiro
- 18/02/2024 - Democrata 1 x 3 Cruzeiro - Campeonato Mineiro
- 09/02/2022 - Cruzeiro 1 x 0 Democrata - Campeonato Mineiro
- 09/02/2018 - Democrata 0 x 2 Cruzeiro - Campeonato Mineiro
- 09/04/2017 - Cruzeiro 2 x 0 Democrata - Campeonato Mineiro
Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x Democrata
- Em todas as competições foram disputados 57 jogos entre as duas equipes, com 38 vitórias do Cruzeiro, 13 empates e seis triunfos do Democrata
- O Cruzeiro conquistou 38 títulos do Campeonato Mineiro, sendo o segundo maior campeão da competição
- A Raposa vem de média de 1,9 gols marcados e 1,4 gols sofridos nas últimas dez partidas
- Em seis dos últimos sete jogos do Cruzeiro tivemos mais de 10,5 escanteios
- Dos últimos dez confrontos entre as equipes em oito tivemos menos de 4,5 cartões
Comparação de Odds para Cruzeiro x Democrata
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:
|Casa de Apostas
|Cruzeiro
|Empate
|Democrata
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x Democrata
- Mais de 2,5 gols (1,60 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios (Odds em breve na Betsson)
- Segundo tempo mais produtivo (1,91 na Betano)
- Menos de 4,5 cartões (1,83 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
