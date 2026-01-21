O Lance! apresenta os melhores palpites para Cruzeiro x Democrata, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 22 de janeiro, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Cruzeiro x Democrata (22/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As últimas partidas do Cruzeiro vêm apresentando um alto volume de gols, muito em função do seu poderio ofensivo, liderado por Kaio Jorge na temporada passada, quando foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, diante de sua torcida, a expectativa é que a equipe mantenha esse perfil agressivo em busca do resultado.

Além disso, neste início de Campeonato Mineiro, o time já soma oito gols em três rodadas. Diante desse retrospecto, o palpite para mais de 2,5 gols na partida aparece como uma ótima opção.

Em seis das últimas sete partidas do Cruzeiro tivemos mais de 2,5 gols marcados As últimas dez partidas do Cruzeiro registraram 3,3 gols totais de média Na competição a Raposa já marcou oito gols e sofreu três

Outros palpites para Cruzeiro x Democrata

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Alinhado ao forte poder ofensivo da Raposa, o palpite de mais de 10,5 escanteios aparece como uma opção muito válida. A equipe registra média de 6,8 escanteios nas últimas dez partidas, além de ter ultrapassado essa marca em seis dos últimos sete jogos disputados.

Outro padrão observado é o alto volume de gols no segundo tempo nas partidas recentes do Cruzeiro. São 60% dos gols marcados e 57% dos gols sofridos nesse período do jogo, números que reforçam o nosso palpite.

Neste início de competição, o Cruzeiro registra média de 1,3 cartão por partida, enquanto o Democrata vem com 2,3 de média. Um ponto positivo é que o confronto possui um histórico de poucas faltas nas partidas mais recentes, o que resultou em menos de 4,5 cartões em oito dos últimos dez duelos entre as equipes, reforçando nosso prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro vem apresentando um início de temporada consistente sob o comando do técnico Tite. No Campeonato Mineiro, a equipe soma duas vitórias e uma derrota, liderando o Grupo C da competição. Na última partida, estreia de vários titulares na temporada com a goleada sobre o Uberlândia por 5 a 0.

O treinador utilizou formações alternativas nas primeiras partidas, introduzindo alguns titulares ao longo dos jogos. Para o próximo compromisso, é aguardada a estreia de Gerson pela Raposa, já regularizado e apto para entrar em campo. No entanto, Tite já sinalizou que deve poupar alguns titulares, visando o clássico contra o Atlético-MG e a estreia no Campeonato Brasileiro.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Gerson) e Matheus Pereira; Kenny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Democrata - Momento e escalação

Na elite do futebol mineiro há cinco temporadas, o Democrata chega a 2026 com o objetivo de alçar voos mais altos e brigar por uma vaga na próxima fase da competição. Neste ano, a equipe também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro. Atualmente, ocupa a segunda posição do Grupo A, com uma vitória, um empate e uma derrota. Na última rodada, empatou em 0 a 0 com o Athletic Club.

Para o confronto contra o Cruzeiro, Wladimir Araújo contará com o retorno de Rafael Klein, que cumpriu suspensão na partida anterior contra o Athletic.

Provável escalação do Democrata: Thulio; Lucas Evangelista, Rafael Klein, Bryan Gabriel e Henrique; Maurício Ferreira, Luiz Henrique, Bernardo Diniz, Marcelo Henrique e Giovanni Carignano; Márcio Jonatan. Técnico: Wladimir Araújo.

Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x Democrata

O histórico recente entre Cruzeiro e Democrata é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Cruzeiro x Democrata

12/02/2025 - Democrata 2 x 1 Cruzeiro - Campeonato Mineiro

18/02/2024 - Democrata 1 x 3 Cruzeiro - Campeonato Mineiro

09/02/2022 - Cruzeiro 1 x 0 Democrata - Campeonato Mineiro

09/02/2018 - Democrata 0 x 2 Cruzeiro - Campeonato Mineiro

09/04/2017 - Cruzeiro 2 x 0 Democrata - Campeonato Mineiro

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x Democrata

Em todas as competições foram disputados 57 jogos entre as duas equipes, com 38 vitórias do Cruzeiro, 13 empates e seis triunfos do Democrata O Cruzeiro conquistou 38 títulos do Campeonato Mineiro, sendo o segundo maior campeão da competição A Raposa vem de média de 1,9 gols marcados e 1,4 gols sofridos nas últimas dez partidas Em seis dos últimos sete jogos do Cruzeiro tivemos mais de 10,5 escanteios Dos últimos dez confrontos entre as equipes em oito tivemos menos de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Cruzeiro x Democrata

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x Democrata

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.