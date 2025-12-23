menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbssites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Costa do Marfim x Moçambique – Palpites, análise e odds

Confira os prognósticos para o duelo pela Copa Africana de Nações

North Star Network
Parceiro de Conteúdo
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 23/12/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Costa do Marfim x Moçambique. O confronto acontece nesta quarta-feira, 24 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília). A bola rola no Marrakech Stadium, pela primeira rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Costa do Marfim x Moçambique (24/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Costa do Marfim chega como clara favorita para assumir o controle do jogo desde os primeiros minutos. Com elenco mais qualificado, maior intensidade física e capacidade de pressionar alto, a seleção marfinense costuma impor ritmo logo no início, especialmente em jogos de estreia, quando busca encaminhar a classificação sem sustos. Esse perfil favorece o mercado de vencer o 1º tempo, já que a equipe tende a transformar domínio territorial em vantagem ainda antes do intervalo.

Do outro lado, Moçambique entra com postura mais reativa e histórico recente de dificuldade para sustentar jogos contra seleções mais fortes. A equipe apresenta problemas de organização defensiva nos primeiros tempos e costuma ceder espaço quando pressionada, cenário que pode ser decisivo diante de uma Costa do Marfim agressiva e tecnicamente superior. Em campo neutro, o desequilíbrio tende a aparecer cedo.

  1. A Costa do Marfim venceu cinco das últimas sete partidas disputadas na temporada
  2. Moçambique perdeu cinco dos últimos oito jogos, mostrando instabilidade competitiva
  3. A Costa do Marfim mantém alto índice de controle territorial e volume ofensivo nos primeiros tempos, padrão recorrente em jogos recentes de competição continental

Outros palpites para Costa do Marfim x Moçambique

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O confronto tende a ser controlado pela Costa do Marfim, o que abre espaço para um placar mais dilatado diante de um Moçambique que vem sofrendo gols com frequência. A diferença técnica entre as seleções e a postura mais defensiva do adversário aumentam a probabilidade de um jogo com mais de 2,5 gols, mesmo sem exigir um ritmo totalmente aberto.

Além disso, o cenário aponta para uma partida mais limpa e de baixo volume estatístico. Tanto Costa do Marfim quanto Moçambique apresentam histórico recente de poucos cartões, o que sustenta a linha de menos de 4,5 cartões. Já nos escanteios, a tendência é de menos de 8,5, já que o favorito costuma trabalhar a bola por dentro, enquanto o time mais frágil ofensivamente deve produzir pouco em profundidade.

Análise e Forma dos Times

Costa do Marfim - Momento e escalação

A Costa do Marfim chega como atual campeã e com forte expectativa após o título conquistado em casa. O técnico Emerse Faé conta com um elenco experiente e qualificado, com destaques como Franck Kessié, Simon Adingra e o retorno de Wilfried Zaha, que amplia o poder ofensivo. Não há desfalques relevantes para a estreia.

Contra Moçambique, a tendência é de domínio marfinense, com foco nos duelos individuais pelos lados e no controle do meio-campo. O ponto forte está na qualidade técnica e na intensidade ofensiva, enquanto a principal atenção deve ser contra uma defesa compacta, que pode exigir paciência para ser superada.

Provável escalação da Costa do Marfim: Yahia Fofana; Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré; Wilfried Zaha, Evann Guessand, Amad Diallo. Técnico: Emerse Faé.

Moçambique - Momento e escalação

Moçambique chega à Copa Africana de Nações com um nível maior de confiança em relação a edições anteriores, impulsionado pela evolução recente no ranking africano e pelo trabalho consistente do técnico Chiquinho Conde.

A equipe mostrou organização e competitividade ao longo das eliminatórias, o que reforça a percepção de crescimento, mesmo entrando no torneio sem o peso do favoritismo. No último compromisso antes da estreia, manteve o padrão de jogo mais cauteloso e competitivo.

Provável escalação de Moçambique: Siluane; Ifren Matola, Mexer, Reinildo Mandava, Bruno Langa; Guima, Alfons Amade; Domingues, Geny Catamo, Witi; Stanley Ratifo. Técnico: Chiquinho Conde.

Confronto direto e estatísticas de Costa do Marfim x Moçambique

O histórico recente entre Costa do Marfim e Moçambique fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Costa do Marfim x Moçambique

  • 13/11/2021 – Costa do Marfim 3 x 0 Moçambique (Eliminatórias da Copa do Mundo)
  • 03/09/2021 – Moçambique 0 x 0 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)
  • 07/09/2008 – Moçambique 1 x 1 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)
  • 01/06/2008 – Costa do Marfim 1 x 0 Moçambique (Eliminatórias da Copa do Mundo)
  • 27/01/1998 – Costa do Marfim 4 x 1 Moçambique (Amistosos Internacional)

Estatísticas e curiosidades de Costa do Marfim x Moçambique

  1. Moçambique não vence a Costa do Marfim há três jogos
  2. Moçambique sofreu gols em três partidas consecutivas
  3. Em oito dos últimos dez jogos da Costa do Marfim, o total ficou abaixo de 2,5 gols
  4. Moçambique foi a primeira equipe a sofrer gol em quatro dos últimos cinco jogos
  5. A Costa do Marfim teve menos de 4,5 cartões em todos os últimos seis jogos

Comparação de Odds para Costa do Marfim x Moçambique

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder

CasaMais de 2,5 golsMenos de 2,5 gols

Betsson

2,69

1,45

Betano

1,77

2,05

Br4

1,75

2,05

Resumo dos palpites do Lance para Costa do Marfim x Moçambique

  1. Vencer 1º tempo: Costa do Marfim (1,88 na Betsson)
  2. Mais de 2,5 gols (2,14 na Betsson)
  3. Menos de 4,5 cartões (1,67 na Superbet)
  4. Menos de 8,5 escanteios (1,92 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias