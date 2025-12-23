Costa do Marfim x Moçambique – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Costa do Marfim x Moçambique. O confronto acontece nesta quarta-feira, 24 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília). A bola rola no Marrakech Stadium, pela primeira rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Costa do Marfim x Moçambique (24/12)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A Costa do Marfim chega como clara favorita para assumir o controle do jogo desde os primeiros minutos. Com elenco mais qualificado, maior intensidade física e capacidade de pressionar alto, a seleção marfinense costuma impor ritmo logo no início, especialmente em jogos de estreia, quando busca encaminhar a classificação sem sustos. Esse perfil favorece o mercado de vencer o 1º tempo, já que a equipe tende a transformar domínio territorial em vantagem ainda antes do intervalo.
Do outro lado, Moçambique entra com postura mais reativa e histórico recente de dificuldade para sustentar jogos contra seleções mais fortes. A equipe apresenta problemas de organização defensiva nos primeiros tempos e costuma ceder espaço quando pressionada, cenário que pode ser decisivo diante de uma Costa do Marfim agressiva e tecnicamente superior. Em campo neutro, o desequilíbrio tende a aparecer cedo.
- A Costa do Marfim venceu cinco das últimas sete partidas disputadas na temporada
- Moçambique perdeu cinco dos últimos oito jogos, mostrando instabilidade competitiva
- A Costa do Marfim mantém alto índice de controle territorial e volume ofensivo nos primeiros tempos, padrão recorrente em jogos recentes de competição continental
Outros palpites para Costa do Marfim x Moçambique
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O confronto tende a ser controlado pela Costa do Marfim, o que abre espaço para um placar mais dilatado diante de um Moçambique que vem sofrendo gols com frequência. A diferença técnica entre as seleções e a postura mais defensiva do adversário aumentam a probabilidade de um jogo com mais de 2,5 gols, mesmo sem exigir um ritmo totalmente aberto.
Além disso, o cenário aponta para uma partida mais limpa e de baixo volume estatístico. Tanto Costa do Marfim quanto Moçambique apresentam histórico recente de poucos cartões, o que sustenta a linha de menos de 4,5 cartões. Já nos escanteios, a tendência é de menos de 8,5, já que o favorito costuma trabalhar a bola por dentro, enquanto o time mais frágil ofensivamente deve produzir pouco em profundidade.
Análise e Forma dos Times
Costa do Marfim - Momento e escalação
A Costa do Marfim chega como atual campeã e com forte expectativa após o título conquistado em casa. O técnico Emerse Faé conta com um elenco experiente e qualificado, com destaques como Franck Kessié, Simon Adingra e o retorno de Wilfried Zaha, que amplia o poder ofensivo. Não há desfalques relevantes para a estreia.
Contra Moçambique, a tendência é de domínio marfinense, com foco nos duelos individuais pelos lados e no controle do meio-campo. O ponto forte está na qualidade técnica e na intensidade ofensiva, enquanto a principal atenção deve ser contra uma defesa compacta, que pode exigir paciência para ser superada.
Provável escalação da Costa do Marfim: Yahia Fofana; Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré; Wilfried Zaha, Evann Guessand, Amad Diallo. Técnico: Emerse Faé.
Moçambique - Momento e escalação
Moçambique chega à Copa Africana de Nações com um nível maior de confiança em relação a edições anteriores, impulsionado pela evolução recente no ranking africano e pelo trabalho consistente do técnico Chiquinho Conde.
A equipe mostrou organização e competitividade ao longo das eliminatórias, o que reforça a percepção de crescimento, mesmo entrando no torneio sem o peso do favoritismo. No último compromisso antes da estreia, manteve o padrão de jogo mais cauteloso e competitivo.
Provável escalação de Moçambique: Siluane; Ifren Matola, Mexer, Reinildo Mandava, Bruno Langa; Guima, Alfons Amade; Domingues, Geny Catamo, Witi; Stanley Ratifo. Técnico: Chiquinho Conde.
Confronto direto e estatísticas de Costa do Marfim x Moçambique
O histórico recente entre Costa do Marfim e Moçambique fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Costa do Marfim x Moçambique
- 13/11/2021 – Costa do Marfim 3 x 0 Moçambique (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 03/09/2021 – Moçambique 0 x 0 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 07/09/2008 – Moçambique 1 x 1 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 01/06/2008 – Costa do Marfim 1 x 0 Moçambique (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 27/01/1998 – Costa do Marfim 4 x 1 Moçambique (Amistosos Internacional)
Estatísticas e curiosidades de Costa do Marfim x Moçambique
- Moçambique não vence a Costa do Marfim há três jogos
- Moçambique sofreu gols em três partidas consecutivas
- Em oito dos últimos dez jogos da Costa do Marfim, o total ficou abaixo de 2,5 gols
- Moçambique foi a primeira equipe a sofrer gol em quatro dos últimos cinco jogos
- A Costa do Marfim teve menos de 4,5 cartões em todos os últimos seis jogos
Comparação de Odds para Costa do Marfim x Moçambique
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Resumo dos palpites do Lance para Costa do Marfim x Moçambique
- Vencer 1º tempo: Costa do Marfim (1,88 na Betsson)
- Mais de 2,5 gols (2,14 na Betsson)
- Menos de 4,5 cartões (1,67 na Superbet)
- Menos de 8,5 escanteios (1,92 na Betano)
