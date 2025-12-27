Costa do Marfim x Camarões – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Costa do Marfim x Camarões. O confronto acontece neste domingo, 28 de dezembro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Marrakech Stadium, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Costa do Marfim x Camarões (28/12)
A Costa do Marfim chega para a segunda rodada com um cenário mais controlado e margem tática maior. A equipe mostrou organização defensiva na estreia, venceu sem sofrer gols e confirmou a leitura de um time pragmático, capaz de competir mesmo sem domínio amplo de posse. O elenco marfinense combina força física, transições rápidas pelos lados e boa presença no jogo aéreo, fatores que tendem a pesar em partidas de mata emocional como a fase de grupos da CAN.
Camarões também estreou com vitória, mas apresentou um jogo mais travado e com menor volume ofensivo, dependendo de episódios isolados para construir o resultado. A equipe camaronês segue competitiva, porém com dificuldades para controlar o ritmo e criar chances claras de forma constante. Em campo neutro, a Costa do Marfim aparece mais equilibrada coletivamente e com maior capacidade de administrar diferentes cenários de jogo, o que sustenta o prognóstico de vitória.
- A Costa do Marfim não sofreu gols em sete dos seus últimos oito jogos
- Nos últimos cinco jogos, Camarões marcou apenas três gols
- A Costa do Marfim venceu três das últimas quatro partidas em competições oficiais
Outros palpites para Costa do Marfim x Camarões
A expectativa é de um jogo mais fechado e com poucos espaços, o que sustenta o palpite em menos de 2,5 gols. Tanto Costa do Marfim quanto Camarões apresentam um padrão recente de partidas travadas, com forte atenção defensiva e baixa produção ofensiva contínua. Em jogos de fase de grupos da CAN, especialmente entre seleções equilibradas, a tendência é de controle de risco e placar curto.
Dentro desse contexto, a Costa do Marfim aparece como favorita para marcar o primeiro gol, já que costuma iniciar as partidas de forma mais agressiva e eficiente no ataque inicial. Além disso, o cenário aponta para menos de 4,5 cartões, reflexo de equipes disciplinadas e de confrontos recentes com baixo índice de advertências, indicando um jogo mais físico, porém controlado, sem excesso de faltas duras ou entradas imprudentes.
Análise e Forma dos Times
Costa do Marfim - Momento e escalação
Atual campeã da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim iniciou a defesa do título com uma atuação segura, porém pouco contundente. A vitória por 1 a 0 sobre Moçambique mostrou uma equipe dominante em posse e controle territorial, mas com dificuldades para transformar volume em chances claras.
Sob o comando de Emerse Faé, o time mantém uma identidade pragmática, com linhas compactas, saída rápida pelos lados e forte presença física, mas entra pressionado para apresentar mais eficiência ofensiva e evitar um cenário de decisão precoce na última rodada.
Provável escalação da Costa do Marfim: Fofana; Doué, Kossounou, Ndicka e Konan; Kessié, Michael e Sangare; Diallo, Zaha e Diomande. Técnico: Gilles Morisseau.
Camarões - Momento e escalação
Camarões estreou na Copa Africana de Nações com vitória por 1 a 0 sobre o Gabão, em uma atuação marcada por competitividade, mas com limitações ofensivas evidentes.
A equipe mostrou organização defensiva e bom controle sem a bola, porém criou pouco no ataque posicional, dependendo de momentos isolados para definir o resultado. O desempenho reforçou um padrão recente de jogos mais travados, com prioridade clara à segurança defensiva.
Provável escalação de Camarões: Epassy; Malone, Kotto e Tolo; Tchamadeu, Ebong, Baleba, Namaso, Yongwa e Mbeumo; Eyong. Técnico: Joachim Mununga.
Confronto direto e estatísticas de Costa do Marfim x Camarões
O histórico recente entre Costa do Marfim e Camarões para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 16/11/2021 – Camarões 1 x 0 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 06/09/2021 – Costa do Marfim 2 x 1 Camarões (Eliminatórias da Copa do Mundo)
- 30/01/2016 – Camarões 0 x 3 Costa do Marfim (Copa Africana de Nações)
- 28/01/2015 – Camarões 0 x 1 Costa do Marfim (Copa Africana de Nações)
- 19/11/2014 – Costa do Marfim 0 x 0 Camarões (Eliminatórias da CAN)
Estatísticas e curiosidades de Costa do Marfim x Camarões
- Em oito dos últimos dez jogos da Costa do Marfim terminaram com menos de 2,5 gols
- A seleção camaronesa teve menos de 2,5 gols em cinco de seus últimos cinco compromissos
- Costa do Marfim marcou o primeiro gol em quatro das últimas cinco partidas
- A seleção da Costa do Marfim teve menos de 4,5 cartões em sete jogos consecutivos
- Camarões registrou menos de 4,5 cartões em sete dos últimos oito jogos
Comparação de Odds para Costa do Marfim x Camarões
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder
Resumo dos palpites do Lance para Costa do Marfim x Camarões
- Resultado: Costa do Marfim vence (2,15 na Betsson)
- Menos de 2,5 gols (1,56 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Costa do Marfim (1,83 na Superbet)
- Menos de 4,5 cartões (1,87 na Betano)
