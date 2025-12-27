Costa do Marfim x Camarões – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Costa do Marfim x Camarões. O confronto acontece neste domingo, 28 de dezembro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Marrakech Stadium, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Costa do Marfim x Camarões (28/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Costa do Marfim chega para a segunda rodada com um cenário mais controlado e margem tática maior. A equipe mostrou organização defensiva na estreia, venceu sem sofrer gols e confirmou a leitura de um time pragmático, capaz de competir mesmo sem domínio amplo de posse. O elenco marfinense combina força física, transições rápidas pelos lados e boa presença no jogo aéreo, fatores que tendem a pesar em partidas de mata emocional como a fase de grupos da CAN.

Camarões também estreou com vitória, mas apresentou um jogo mais travado e com menor volume ofensivo, dependendo de episódios isolados para construir o resultado. A equipe camaronês segue competitiva, porém com dificuldades para controlar o ritmo e criar chances claras de forma constante. Em campo neutro, a Costa do Marfim aparece mais equilibrada coletivamente e com maior capacidade de administrar diferentes cenários de jogo, o que sustenta o prognóstico de vitória.

A Costa do Marfim não sofreu gols em sete dos seus últimos oito jogos Nos últimos cinco jogos, Camarões marcou apenas três gols A Costa do Marfim venceu três das últimas quatro partidas em competições oficiais

Outros palpites para Costa do Marfim x Camarões

A expectativa é de um jogo mais fechado e com poucos espaços, o que sustenta o palpite em menos de 2,5 gols. Tanto Costa do Marfim quanto Camarões apresentam um padrão recente de partidas travadas, com forte atenção defensiva e baixa produção ofensiva contínua. Em jogos de fase de grupos da CAN, especialmente entre seleções equilibradas, a tendência é de controle de risco e placar curto.

Dentro desse contexto, a Costa do Marfim aparece como favorita para marcar o primeiro gol, já que costuma iniciar as partidas de forma mais agressiva e eficiente no ataque inicial. Além disso, o cenário aponta para menos de 4,5 cartões, reflexo de equipes disciplinadas e de confrontos recentes com baixo índice de advertências, indicando um jogo mais físico, porém controlado, sem excesso de faltas duras ou entradas imprudentes.

Análise e Forma dos Times

Costa do Marfim - Momento e escalação

Atual campeã da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim iniciou a defesa do título com uma atuação segura, porém pouco contundente. A vitória por 1 a 0 sobre Moçambique mostrou uma equipe dominante em posse e controle territorial, mas com dificuldades para transformar volume em chances claras.

Sob o comando de Emerse Faé, o time mantém uma identidade pragmática, com linhas compactas, saída rápida pelos lados e forte presença física, mas entra pressionado para apresentar mais eficiência ofensiva e evitar um cenário de decisão precoce na última rodada.

Provável escalação da Costa do Marfim: Fofana; Doué, Kossounou, Ndicka e Konan; Kessié, Michael e Sangare; Diallo, Zaha e Diomande. Técnico: Gilles Morisseau.

Camarões - Momento e escalação

Camarões estreou na Copa Africana de Nações com vitória por 1 a 0 sobre o Gabão, em uma atuação marcada por competitividade, mas com limitações ofensivas evidentes.

A equipe mostrou organização defensiva e bom controle sem a bola, porém criou pouco no ataque posicional, dependendo de momentos isolados para definir o resultado. O desempenho reforçou um padrão recente de jogos mais travados, com prioridade clara à segurança defensiva.

Provável escalação de Camarões: Epassy; Malone, Kotto e Tolo; Tchamadeu, Ebong, Baleba, Namaso, Yongwa e Mbeumo; Eyong. Técnico: Joachim Mununga.

Confronto direto e estatísticas de Costa do Marfim x Camarões

O histórico recente entre Costa do Marfim e Camarões para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

16/11/2021 – Camarões 1 x 0 Costa do Marfim (Eliminatórias da Copa do Mundo)

06/09/2021 – Costa do Marfim 2 x 1 Camarões (Eliminatórias da Copa do Mundo)

30/01/2016 – Camarões 0 x 3 Costa do Marfim (Copa Africana de Nações)

28/01/2015 – Camarões 0 x 1 Costa do Marfim (Copa Africana de Nações)

19/11/2014 – Costa do Marfim 0 x 0 Camarões (Eliminatórias da CAN)

Estatísticas e curiosidades de Costa do Marfim x Camarões

Em oito dos últimos dez jogos da Costa do Marfim terminaram com menos de 2,5 gols A seleção camaronesa teve menos de 2,5 gols em cinco de seus últimos cinco compromissos Costa do Marfim marcou o primeiro gol em quatro das últimas cinco partidas A seleção da Costa do Marfim teve menos de 4,5 cartões em sete jogos consecutivos Camarões registrou menos de 4,5 cartões em sete dos últimos oito jogos

Comparação de Odds para Costa do Marfim x Camarões

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,63 1,46 Betano 2,62 1,49 Br4 2,60 1,45

Resumo dos palpites do Lance para Costa do Marfim x Camarões

