Coritiba x RB Bragantino – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Coritiba x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Couto Pereira, em jogo válido pela primeira rodada do campeonato nacional. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Coritiba x RB Bragantino (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O RB Bragantino aparece como favorito para vencer o confronto diante do Coritiba, especialmente pelo momento mais sólido apresentado no início da temporada. A equipe comandada por um modelo de jogo já consolidado chega com boa organização defensiva. Além disso, o Massa Bruta demonstra maturidade para administrar o jogo fora de casa, alternando intensidade e posse conforme o cenário da partida.

Do outro lado, o Coritiba inicia o Brasileirão ainda em processo de ajustes, com dificuldades recentes no sistema defensivo e menor estabilidade coletiva. A equipe paranaense tende a sofrer quando pressionada na saída de bola, justamente um dos pontos fortes do Bragantino. Esse desequilíbrio entre consistência defensiva e proposta de jogo sustenta o prognóstico de vitória dos visitantes no Couto Pereira.

O RB Bragantino está há cinco jogos sem derrotas O Bragantino não sofreu gols em seus últimos cinco jogos O Coritiba sofreu gols nos quatro últimos jogos contra o RB Bragantino

Outros palpites para Coritiba x RB Bragantino

Os mercados escolhidos para Coritiba x RB Bragantino se apoiam no comportamento recorrente do confronto e no perfil recente das equipes. O cenário de ambas as equipes marcam ganha força pelo equilíbrio ofensivo quando os times se enfrentam, já que o mercado foi confirmado em três dos últimos seis duelos. Mesmo com o bom momento defensivo do Bragantino, o Coritiba tende a ser mais agressivo em casa, o que aumenta a chance de gols dos dois lados.

Já o recorte disciplinar aponta para um jogo mais físico, com mais de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco confrontos, padrão comum em partidas de Série A com forte disputa no meio-campo. Por fim, o mercado de menos de 10,5 escanteios se sustenta no perfil do RB Bragantino, que esteve abaixo dessa linha em cinco de sete jogos na temporada, indicando controle de posse e menor volume de bolas alçadas à área.

Análise e Forma dos Times

Coritiba - Momento e escalação

O Coritiba chega para a estreia do Campeonato Brasileiro de 2026 em um momento de transição. A equipe inicia a competição sob o comando de Fernando Seabra, que ainda busca dar identidade ao time após a saída de Mozart. O desempenho recente é irregular, com apenas duas vitórias em seis jogos, reflexo de um elenco em adaptação ao novo modelo de jogo.

Em sua última partida antes do Brasileirão, o Coxa apresentou dificuldades defensivas e oscilações de rendimento ao longo dos 90 minutos, e ficou no empate com o Cascavel pelo paranaense. Antes disso, a equipe perdeu para o São Joseense, em pleno Couto Pereira, algo que liga o sinal de alerta para um confronto exigente logo na primeira rodada.

Provável escalação do Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Coser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Joaquin Lavega, Lucas Ronier e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

RB Bragantino - Momento e escalação

O RB Bragantino inicia o Campeonato Brasileiro de 2026 com maior estabilidade em relação ao adversário. A diretoria optou pela manutenção de Vagner Mancini no comando técnico, garantindo continuidade ao modelo de jogo, mesmo após a saída de Jhon Jhon, negociado com o Zenit. Dentro de campo, o Massa Bruta apresenta um início de temporada sólido. Em 2026, a equipe segue invicta e acumula três vitórias, dois empates e nenhum gol sofrido.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Nacho Sosa, Gabriel e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Confronto direto e estatísticas de Coritiba x RB Bragantino

O histórico recente entre Coritiba x RB Bragantino fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Coritiba x RB Bragantino

03/12/2023 – RB Bragantino 1 x 0 Coritiba (Campeonato Brasileiro)

06/08/2023 – Coritiba 0 x 1 RB Bragantino (Campeonato Brasileiro)

09/10/2022 – Coritiba 2 x 1 RB Bragantino (Campeonato Brasileiro)

15/06/2022 – RB Bragantino 4 x 2 Coritiba (Campeonato Brasileiro)

05/12/2020 – Coritiba 0 x 0 RB Bragantino (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Coritiba x RB Bragantino

O RB Bragantino está há cinco jogos sem derrotas na temporada O Massa Bruta não sofreu gols nos últimos cinco jogos Em quatro dos últimos cinco jogos do Coritiba, o placar terminou com menos de 2,5 gols O RB Bragantino teve menos de 10,5 escanteios em cinco de sete partidas na temporada O Coritiba não sabe o que é vencer há duas partidas

Comparação de Odds para Coritiba x RB Bragantino

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,80 1,90 Betano 1,81 1,92 Bet365 1,80 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Coritiba x RB Bragantino

Resultado: RB Bragantino vence ( 3,05 na Betsson)

na Betsson) Ambas as equipes marcam ( 1,92 na Betsson)

na Betsson) Mais de 4,5 cartões ( 1,85 na Superbet)

na Superbet) Menos de 10,5 escanteios (1,76 na Betano)

