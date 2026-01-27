Coritiba x RB Bragantino – Palpites, análise e odds
Confira as odds para Coritiba x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro
Confira os palpites do Lance para Coritiba x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Couto Pereira, em jogo válido pela primeira rodada do campeonato nacional. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Coritiba x RB Bragantino (28/01/2026)
O RB Bragantino aparece como favorito para vencer o confronto diante do Coritiba, especialmente pelo momento mais sólido apresentado no início da temporada. A equipe comandada por um modelo de jogo já consolidado chega com boa organização defensiva. Além disso, o Massa Bruta demonstra maturidade para administrar o jogo fora de casa, alternando intensidade e posse conforme o cenário da partida.
Do outro lado, o Coritiba inicia o Brasileirão ainda em processo de ajustes, com dificuldades recentes no sistema defensivo e menor estabilidade coletiva. A equipe paranaense tende a sofrer quando pressionada na saída de bola, justamente um dos pontos fortes do Bragantino. Esse desequilíbrio entre consistência defensiva e proposta de jogo sustenta o prognóstico de vitória dos visitantes no Couto Pereira.
- O RB Bragantino está há cinco jogos sem derrotas
- O Bragantino não sofreu gols em seus últimos cinco jogos
- O Coritiba sofreu gols nos quatro últimos jogos contra o RB Bragantino
Outros palpites para Coritiba x RB Bragantino
Os mercados escolhidos para Coritiba x RB Bragantino se apoiam no comportamento recorrente do confronto e no perfil recente das equipes. O cenário de ambas as equipes marcam ganha força pelo equilíbrio ofensivo quando os times se enfrentam, já que o mercado foi confirmado em três dos últimos seis duelos. Mesmo com o bom momento defensivo do Bragantino, o Coritiba tende a ser mais agressivo em casa, o que aumenta a chance de gols dos dois lados.
Já o recorte disciplinar aponta para um jogo mais físico, com mais de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco confrontos, padrão comum em partidas de Série A com forte disputa no meio-campo. Por fim, o mercado de menos de 10,5 escanteios se sustenta no perfil do RB Bragantino, que esteve abaixo dessa linha em cinco de sete jogos na temporada, indicando controle de posse e menor volume de bolas alçadas à área.
Análise e Forma dos Times
Coritiba - Momento e escalação
O Coritiba chega para a estreia do Campeonato Brasileiro de 2026 em um momento de transição. A equipe inicia a competição sob o comando de Fernando Seabra, que ainda busca dar identidade ao time após a saída de Mozart. O desempenho recente é irregular, com apenas duas vitórias em seis jogos, reflexo de um elenco em adaptação ao novo modelo de jogo.
Em sua última partida antes do Brasileirão, o Coxa apresentou dificuldades defensivas e oscilações de rendimento ao longo dos 90 minutos, e ficou no empate com o Cascavel pelo paranaense. Antes disso, a equipe perdeu para o São Joseense, em pleno Couto Pereira, algo que liga o sinal de alerta para um confronto exigente logo na primeira rodada.
Provável escalação do Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Coser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Joaquin Lavega, Lucas Ronier e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
RB Bragantino - Momento e escalação
O RB Bragantino inicia o Campeonato Brasileiro de 2026 com maior estabilidade em relação ao adversário. A diretoria optou pela manutenção de Vagner Mancini no comando técnico, garantindo continuidade ao modelo de jogo, mesmo após a saída de Jhon Jhon, negociado com o Zenit. Dentro de campo, o Massa Bruta apresenta um início de temporada sólido. Em 2026, a equipe segue invicta e acumula três vitórias, dois empates e nenhum gol sofrido.
Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Nacho Sosa, Gabriel e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Confronto direto e estatísticas de Coritiba x RB Bragantino
O histórico recente entre Coritiba x RB Bragantino fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Coritiba x RB Bragantino
- 03/12/2023 – RB Bragantino 1 x 0 Coritiba (Campeonato Brasileiro)
- 06/08/2023 – Coritiba 0 x 1 RB Bragantino (Campeonato Brasileiro)
- 09/10/2022 – Coritiba 2 x 1 RB Bragantino (Campeonato Brasileiro)
- 15/06/2022 – RB Bragantino 4 x 2 Coritiba (Campeonato Brasileiro)
- 05/12/2020 – Coritiba 0 x 0 RB Bragantino (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Coritiba x RB Bragantino
- O RB Bragantino está há cinco jogos sem derrotas na temporada
- O Massa Bruta não sofreu gols nos últimos cinco jogos
- Em quatro dos últimos cinco jogos do Coritiba, o placar terminou com menos de 2,5 gols
- O RB Bragantino teve menos de 10,5 escanteios em cinco de sete partidas na temporada
- O Coritiba não sabe o que é vencer há duas partidas
Comparação de Odds para Coritiba x RB Bragantino
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Coritiba x RB Bragantino
