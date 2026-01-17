Corinthians x São Paulo – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e a análise detalhada para Corinthians x São Paulo, que acontece neste domingo (18/01). O encontro na Neo Química Arena será válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista e a bola rola às 16h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Corinthians x São Paulo (18/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A expectativa principal é de que o São Paulo consiga abrir o placar. Nos compromissos mais recentes, a equipe mostrou facilidade para marcar antes do adversário, impondo seu ritmo logo nos minutos iniciais das partidas. Esse comportamento tem sido recorrente, especialmente diante de equipes que ainda estão em fase de ajustes neste início de temporada.

As primeiras rodadas dos campeonatos estaduais costumam reservar surpresas, mas, mesmo com o Tricolor Paulista aparecendo com uma odd mais elevada para esse mercado, os prognósticos indicam boas chances de o cenário se confirmar. O contexto do jogo e o histórico recente reforçam a leitura de um São Paulo mais agressivo desde o início do confronto.

O São Paulo abriu o placar em cinco dos últimos seis jogos O Tricolor Paulista registra média de 15,3 chutes por partida O Corinthians sofre média de 12,6 chutes por jogo, especialmente nos minutos iniciais

Outros palpites para Corinthians x São Paulo

As equipes se enfrentam em um clássico paulista, com expectativa de um placar mais elástico, considerando o nível técnico dos clubes. O cenário aponta para, no mínimo, três gols na partida, já que seis dos últimos sete confrontos entre as equipes ultrapassaram a marca de 2,5 gols. Além disso, nos confrontos diretos, os times somam média de 3,1 gols por jogo.

Um placar mais aberto também favorece o mercado de ambos marcam, especialmente porque as equipes apresentam níveis técnicos próximos. Em quatro dos últimos cinco encontros entre os times, houve gols dos dois lados, reforçando essa leitura para o confronto.

Por fim, é comum que as equipes priorizem jogadas mais centrais e finalizações diretas ao gol, reduzindo a dependência de cruzamentos laterais, o que tende a limitar a quantidade de escanteios. Embora esse cenário possa variar, os prognósticos indicam uma partida com menos de 9,5 escanteios. O São Paulo, por exemplo, registrou média de apenas 3,8 escanteios nos últimos cinco jogos.

Análise e Forma dos Times

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians foi derrotado por 3 a 0 pelo Bragantino na última partida. O placar repetiu, de forma inversa, o resultado da estreia, quando a equipe venceu a Ponte Preta também por três gols de diferença e sem sofrer gols.

Para o próximo compromisso, Dorival Júnior ainda não poderá contar com Rodrigo Garro, que segue em recuperação após cirurgia. Além disso, existe expectativa em torno da utilização do atacante Memphis Depay, que ainda não entrou em campo em 2026.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Charles, Carrillo e Breno Bidon; Depay (Vitinho ou Gui Negão) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo venceu o São Bernardo na partida passada por 1 a 0, recuperando-se após uma estreia negativa. Na primeira rodada do Campeonato Paulista, a equipe foi derrotada pelo Mirassol por 3 a 0, resultado que surpreendeu.

Para o clássico contra o Corinthians, o técnico Hernán Crespo ainda lida com algumas indefinições. Ryan Francisco, André Silva e Luan seguem no departamento médico, enquanto Calleri e Enzo Díaz permanecem em avaliação para saber se terão condições de atuar no domingo.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

Confronto direto e estatísticas de Corinthians e São Paulo

O histórico recente entre Corinthians e São Paulo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Corinthians e São Paulo

20/11/2025 – Corinthians 3 x 1 São Paulo – Brasileirão Série A

19/07/2025 – São Paulo 2 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A

26/01/2025 – São Paulo 3 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista

29/09/2024 – São Paulo 3 x 1 Corinthians – Brasileirão Série A

16/06/2024 – Corinthians 2 x 2 São Paulo – Brasileirão Série A

Estatísticas e curiosidades de Corinthians e São Paulo

Em partidas recentes do Timão, houve mais de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos O São Paulo sofre média de 1,7 gols por partida Três dos últimos cinco jogos do Corinthians terminaram com menos de 9,5 escanteios Em três confrontos recentes do São Paulo, o número de escanteios não ultrapassou nove O Corinthians concentra mais ações ofensivas no segundo tempo, com 74% dos ataques ocorrendo nesse período

Comparação de Odds para Corinthians x São Paulo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,18 1,60 Superbet 2,25 1,60 Bet365 2,25 1,65

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Corinthians x São Paulo

São Paulo faz o 1º gol (2,52 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (2,18 na Betsson) Ambos marcam: Sim (1,92 na Superbet) Menos de 9,5 Escanteios (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.