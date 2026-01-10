Corinthians x Ponte Preta – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Corinthians x Ponte Preta, pelas primeira rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo, 11 de janeiro de 2026, às 16h (horário de Brasília), Neo Química Arena, em São Paulo. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Corinthians x Ponte Preta (11/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Corinthians estreia a temporada de 2026 pela primeira rodada do Campeonato Paulista, enfrentando a Ponte Preta em um confronto que tende a apresentar número elevado de escanteios. O histórico recente entre as equipes indica esse padrão, já que, quando se enfrentam, costumam protagonizar partidas com bastante intensidade pelos lados do campo. Mesmo em jogos distintos, ambos os times vêm atingindo marcas altas de cantos, o que fortalece o prognóstico para este mercado.

Três dos últimos cinco jogos do Timão terminaram com mais de 10,5 escanteios

do Timão terminaram com mais de 10,5 escanteios Três das últimas cinco partidas da Ponte Preta registraram ao menos 11 escanteios

da Ponte Preta registraram ao menos 11 escanteios As duas equipes somam média de 11,9 escanteios combinados nos últimos dez confrontos diretos

Outros palpites para Corinthians x Ponte Preta

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Corinthians chega para a partida com desfalques importantes, todos de jogadores-chave do elenco, como Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Raniele. Esse cenário abre espaço para que a Ponte Preta consiga vencer ou ao menos empatar, algo que a equipe visitante já fez em dez dos últimos 11 jogos que disputou. A expectativa também é de um placar apertado, com até dois gols, prognóstico que se confirmou nas últimas dez vezes em que as equipes se enfrentaram, quando a média foi de apenas 1,9 gol por partida.

Por fim, o confronto indica a possibilidade de apenas uma das equipes balançar as redes. O histórico recente reforça esse cenário, já que o mercado de ambos marcam não se concretizou em seis dos últimos oito confrontos diretos entre Timão e Ponte Preta.

Análise e Forma dos Times

Corinthians - Momento e escalação

O atual campeão do Campeonato Paulista estreia em 2026 jogando em casa contra a Ponte Preta. A equipe teve pouco tempo de descanso, encerrando a temporada de 2025 em 21 de dezembro e retornando aos gramados pouco tempo depois. Na última partida do ano passado, venceu o Vasco por 2 x 1 e conquistou a Copa do Brasil. Antes disso, superou o Cruzeiro em duas oportunidades e empatou com o Juventude, fechando a temporada em bom nível competitivo.

Para o primeiro jogo do ano, o técnico Dorival Júnior terá desfalques importantes. Memphis Depay e Raniele seguem no departamento médico, Yuri Alberto foi liberado para viagem à Europa, Rodrigo Garro passou recentemente por cirurgia no punho, e Martínez permanece na Venezuela. Além disso, Talles Magno e Romero deixaram o clube na virada para 2026, reduzindo as opções do elenco para a estreia.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuszinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul. Técnico: Dorival Júnior

Ponte Preta - Momento e escalação

A Ponte Preta chega para a estreia no Campeonato Paulista de 2026 ainda cercada por indefinições no elenco. A diretoria corre contra o tempo em busca de reforços, já que a competição se aproxima, enquanto o clube enfrenta uma crise financeira que resultou na saída de nomes importantes como Léo Oliveira, Luiz Felipe e Lucas Cândido.

O técnico Marcelo Fernandes deve iniciar o estadual utilizando jogadores da base, mas mantém confiança em um resultado positivo em Itaquera, especialmente por enfrentar um Corinthians igualmente desfalcado, o que pode equilibrar o confronto.

Provável escalação do Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Souza, Tavares, Elvis, Gustavo Telles e Lopes; Toró. Técnico: Marcelo Fernandes

Confronto direto e estatísticas de Corinthians e Ponte Preta

O histórico recente entre Corinthians e Ponte Preta é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Corinthians e Ponte Preta

29/01/2025 – Ponte Preta 0 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista

25/02/2024 – Corinthians 0 x 1 Ponte Preta – Campeonato Paulista

12/03/2022 – Corinthians 5 x 0 Ponte Preta – Campeonato Paulista

07/03/2021 – Corinthians 2 x 1 Ponte Preta – Campeonato Paulista

30/01/2020 – Ponte Preta 2 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista

Estatísticas e curiosidades de Corinthians e Ponte Preta

Oito dos últimos nove jogos da Ponte Preta não ultrapassaram a marca de 2,5 gols Três dos últimos cinco jogos do Corinthians terminaram com dois gols ou menos Em confrontos diretos, a Ponte Preta soma cinco vitórias, oito derrotas e dois empates A Ponte Preta marcou 25 escanteios nas últimas cinco partidas, enquanto o Corinthians registrou 20 no mesmo período Nos três últimos jogos da Ponte Preta, o mercado de ambos marcam não se concretizou

Comparação de Odds para Corinthians x Ponte Preta

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Superbet 2,10 1,65 Betano 2,07 1,67 Bet365 2,10 1,70

Resumo dos palpites do Lance! para Corinthians x Ponte Preta

Ponte Preta ou empate (2,31 na Betsson) Mais de 10,5 Escanteios (2,20 na Bet365) Menos de 2,5 Gols (1,65 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,60 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.