Como x Inter de Milão – Palpites, análise e odds (12/04)

O Estádio Giuseppe Sinigaglia, às margens do Lago di Como, recebe neste domingo um dos jogos mais esperados da 32ª rodada da Serie A 2025/26. O Como, quarto colocado com 58 pontos, recebe a líder Internazionale, que soma 72 pontos e caminha com firmeza rumo ao Scudetto sob o comando de Cristian Chivu.

A distância de 14 pontos entre as equipes esconde uma realidade mais competitiva do que o esperado. O Como de Cesc Fabregas é a grande surpresa da temporada italiana, com a quarta melhor campanha do campeonato e uma defesa que sofreu apenas 22 gols em 31 rodadas. A Inter, por sua vez, retorna ao palco onde empatou sem gols pela Coppa Italia há pouco mais de um mês. As duas equipes voltarão a se encontrar pela semifinal da Copa no dia 21 de abril, em Milão, o que dá a este confronto uma camada extra de tensão.

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Análise da partida

A Inter lidera a Serie A com folga, mas vive um momento de oscilação que preocupa. Nos últimos cinco jogos do campeonato, a equipe de Chivu acumulou uma derrota no Derby della Madonnina (0 x 1 para o Milan), dois empates (1 x 1 com Atalanta e 1 x 1 com Fiorentina) e uma goleada avassaladora de 5 x 2 sobre a Roma na última rodada.

Lautaro Martinez marcou duas vezes contra a Roma em seu retorno após lesão, e Marcus Thuram contribuiu com dois passes decisivos e um gol de cabeça. A performance recolocou os Nerazzurri nos trilhos após quatro partidas sem vencer em todas as competições.

O ataque da Inter é o terceiro mais produtivo das cinco grandes ligas europeias, com 71 gols marcados, atrás apenas de Bayern de Munique (100) e Barcelona (80). São 16 gols de Lautaro, nove de Calhanoglu e oito de Thuram.

Do outro lado, o Como vive a melhor fase de sua história recente na elite italiana. Desde o retorno à Serie A em 2024, a equipe evoluiu de forma impressionante sob o comando de Fabregas. Nesta temporada, são 16 vitórias, dez empates e apenas cinco derrotas.

A forma recente dos Lariani é notável. Nas últimas sete rodadas do campeonato, o Como somou 17 pontos, com vitórias sobre Juventus (2 x 0 fora), Lecce (3 x 1), Cagliari (2 x 1 fora), Roma (2 x 1) e Pisa (5 x 0), além de um empate com o Udinese na última jornada.

O goleiro Jean Butez lidera a Serie A em clean sheets, com 15 jogos sem sofrer gol. Apenas 22 gols sofridos em 31 rodadas fazem do Como a segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas da própria Inter (26).

Em casa, o Como perdeu apenas duas vezes na temporada. Mas fora de casa, a Inter tem um aproveitamento sólido e venceu seus últimos dois jogos como visitante antes da pausa internacional (Fiorentina e Pisa). O desafio é real para ambos os lados.

Palpites para Como x Inter

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Confrontos diretos

O histórico é cruel para o Como. Em 29 jogos pela Serie A entre as duas equipes, a Inter venceu 20 vezes, contra seis vitórias do Como e três empates. A sequência atual é ainda mais impressionante: os Nerazzurri venceram os últimos dez confrontos no campeonato, com um agregado de 24 a 2.

No jogo do primeiro turno desta temporada, em 6 de dezembro de 2025 no San Siro, a Inter atropelou o Como por 4 x 0, com gols de Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto.

Já na semifinal da Coppa Italia, disputada no Sinigaglia em 3 de março, o cenário foi completamente diferente. O jogo terminou 0 x 0, com o Como mostrando maturidade defensiva e limitando as oportunidades da Inter. O jogo de volta será em Milão, nove dias após este confronto pela liga.

De maneira geral, o Como nunca venceu a Inter em competições oficiais neste século. A última vitória dos Lariani sobre os Nerazzurri na Serie A remonta aos anos 1980.

Notícias de Como e Inter

Como: desfalques e dúvidas

Fabregas tem três desfalques confirmados para o duelo de domingo. Jacobo Ramon, lateral que vinha em grande fase, está fora por lesão. Jesus Rodriguez, líder de assistências do time com sete passes para gol na Serie A, também é baixa confirmada. Jayden Addai completa a lista de ausências.

A boa notícia é que o restante do elenco está disponível. Nico Paz, o maestro argentino que soma dez gols e seis assistências na temporada, deve comandar o ataque ao lado de Anastasios Douvikas, artilheiro do time com 11 gols na liga.

Provável escalação do Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (ou Van der Brempt), Kempf, Diego Carlos e Alex Valle; Caqueret e Sergi Roberto; Da Cunha, Paz e Baturina; Douvikas. Técnico: Cesc Fabregas.

Inter: desfalques e dúvidas

A Inter enfrenta um cenário de incerteza no departamento médico. Yann Aurel Bisseck é desfalque confirmado por lesão. A grande preocupação, porém, envolve o trio que saiu tocado da goleada sobre a Roma: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alessandro Bastoni.

Martinez e Thuram sofreram pancadas durante o jogo e foram substituídos por precaução. Bastoni deixou o campo com um problema no tornozelo. A comissão técnica de Chivu monitora os três diariamente e uma decisão final sobre suas condições será tomada apenas na véspera do jogo.

Caso algum dos atacantes não jogue, Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny são as opções. Na zaga, De Vrij ou Akanji podem absorver a ausência de Bastoni.

Provável escalação da Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni (ou De Vrij), Acerbi e Akanji; Dimarco, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dumfries; Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu.

Destaques individuais de Como x Inter

Jogador destaque · Como Nico Paz 10 Gols na Serie A 2025/26 6 Assistências na temporada 7,61 Nota média na Serie A (FotMob) Líder Melhor avaliação do elenco na temporada Jogador destaque · Inter Federico Dimarco 7 Gols na Serie A 2025/26 14 Assistências na temporada 7,80 Nota média na Serie A (FotMob) 108 Escanteios cobrados na temporada

Os técnicos

Cesc Fabregas transformou o Como em uma das equipes mais atraentes do futebol italiano. O ex-meia do Barcelona e do Arsenal aplica uma filosofia baseada em posse de bola, construção pelo campo e criatividade individual. Seu 4-2-3-1 é flexível: Nico Paz e Martin Baturina têm liberdade para trocar posições, enquanto Caqueret e Sergi Roberto garantem equilíbrio. Fabregas tem 43% de aproveitamento em 72 jogos no comando e nesta temporada consolidou o Como como candidato à Champions League.

Cristian Chivu assumiu a Inter após a saída de Simone Inzaghi e impôs um ritmo avassalador desde o início. São 23 vitórias em 31 jogos no campeonato, um aproveitamento de 74%, e a equipe está a poucos passos de selar o título. O romeno manteve o 3-5-2 que já funcionava, mas acrescentou maior intensidade na pressão alta e melhor uso das alas, com Dimarco se tornando o melhor passador do campeonato.

Análise tática

O sistema 3-5-2 da Inter contra o 4-2-3-1 do Como cria confrontos interessantes em diversas zonas do campo. A principal batalha será nas alas. Dimarco, pelo lado esquerdo da Inter, é o jogador com mais assistências da Serie A (14). Contra ele, o Como terá Vojvoda ou Van der Brempt como lateral-direito, e a capacidade de conter as investidas do italiano será determinante.

No lado oposto, Dumfries pode encontrar espaço contra Alex Valle, lateral ofensivo do Como que tende a avançar bastante. As transições da Inter por esse corredor serão perigosas.

No meio-campo, Calhanoglu (nota 7.82, a maior da Serie A) é o maestro. Caqueret e Sergi Roberto terão a tarefa ingrata de limitar o turco, que já marcou nove gols na temporada a partir de posições recuadas. O Como pode tentar neutralizá-lo com marcação individual de Baturina ou com uma linha mais compacta na frente da área.

A chave para o Como será a capacidade de Nico Paz encontrar espaços entre as linhas da defesa a três da Inter. O argentino prospera em situações de um contra um e pode explorar o espaço entre os zagueiros centrais e as alas quando a Inter avança.

Fabregas provavelmente optará por uma postura mais cautelosa do que a habitual, respeitando o poderio ofensivo da Inter mas sem abrir mão da posse. O 0 x 0 da Coppa Italia mostrou que o Como é capaz de se fechar com eficiência quando necessário.

Prognóstico de placar exato para Como x Inter

🎯 Palpite do Lance! Como 1 x 2 Inter A Inter chega embalada pela goleada sobre a Roma, mas o Sinigaglia é uma fortaleza e o Como mostrou na Coppa Italia que sabe se impor diante dos Nerazzurri. A expectativa é de um jogo mais disputado do que o 4 x 0 do primeiro turno, com a qualidade individual da Inter prevalecendo no final. • A Inter venceu os últimos dez jogos contra o Como na Serie A, com saldo de 24 a 2

A Inter venceu os últimos jogos contra o Como na Serie A, com saldo de • O Como perdeu apenas duas vezes em casa nesta temporada e tem 15 clean sheets de Butez

O Como perdeu apenas vezes em casa nesta temporada e tem clean sheets de Butez • A Inter marcou 71 gols na temporada, terceiro melhor ataque das cinco grandes ligas europeias

A Inter marcou gols na temporada, terceiro melhor ataque das cinco grandes ligas europeias • O jogo da Coppa Italia no mesmo estádio terminou 0 x 0, indicando que o Como pode dificultar a vida da Inter

Resumo dos palpites do Lance para Como x Inter